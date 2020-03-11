Nhìn điểm này của phụ nữ, đoán được hôn nhân hạnh phúc hay đau khổ

Người ta thường nói phụ nữ lấy chồng còn phải dựa vào may mắn và phúc đức bản thân tích được. Người phúc dày, mệnh lớn thì tìm được chồng như ý. Nhưng cũng có người gặp hôn nhân bất hạnh. Để biết một người phụ nữ có hạnh phúc trong hôn nhân hay không, hãy nhìn vào những điểm này.

Trong hôn nhân, chồng là đất, vợ là hoa, đất tươi tốt hoa mới đâm chồi nảy lộc. Thế nên đàn ông tử tế hãy đối xử với vợ thật lòng để lúc nào vợ cũng là đóa hoa đẹp nhất.

Người phụ nữ ngày càng xinh đẹp, trẻ trung chắc chắn đã được chồng đối xử rất tốt. Vì không phải lo lắng, bận tâm về điều gì nên họ có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Có câu “phụ nữ đẹp nhất khi thuộc về đúng người”. Lấy được người chồng biết quan tâm, họ như đóa hoa nở rộ và tỏa hương thơm ngát nhất.

Khóe mắt lúc nào cũng cong lên

Người phụ nữ có cuộc hôn nhân hạnh phúc rất dễ nhận ra. Họ lúc nào cũng cười thật tươi. Vì được chồng cưng chiều nên họ giống như bà hoàng, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Khi không lo âu, phụ nữ sẽ xinh đẹp và hạnh phúc, khóe mắt lúc nào cũng cong lên.

Phụ nữ hay cười luôn được chồng thương - Ảnh minh họa: Internet

Phúc đức của đàn ông là được nhìn thấy vợ cười tươi, hạnh phúc mỗi ngày. Thế nên hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc có vợ bên cạnh, đừng làm những chuyện có lỗi khiến cô ấy tổn thương.

Ăn mặc đẹp đẽ

Người phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân thường sẽ có nhiều thời gian dành cho bản thân. Họ biết cách ăn mặc, chăm sóc bản thân. Còn người phụ nữ bất hạnh, vẻ mệt mỏi sẽ hằn lên gương mặt. Bên cạnh đó, họ không quan tâm lắm đến chuyện ăn mặc. Vì đã dành hết thời gian chăm chồng, chăm con, họ rất ít khi quan tâm đến bản thân cần gì và muốn gì.

Phụ nữ ăn mặc đẹp thể hiện hôn nhân hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng phụ nữ hạnh phúc hay đau khổ trong hôn nhân phần lớn dựa vào người đàn ông bên cạnh. Thế nên cánh mày râu nên có trách nhiệm, đừng để vợ phải tủi hờn trong hôn nhân.