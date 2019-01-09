5 ‘đường lùi’ đàn bà trung niên nhất định phải chuẩn bị ngay từ bây giờ

Phụ nữ yêu 09/01/2019 05:30

Khi tuổi già ập tới, nhiều phụ nữ vẫn có những năm tháng vui vẻ, lại có người chìm trong u uất bất hạnh. Thật ra những năm tháng xế chiều chính là kết quả từ những tháng năm tuổi trẻ, đều là ở những gì bạn đã chuẩn bị từ trước…

Khi ở độ tuổi 40, chuẩn bị bước sang 50, 60, những năm tháng còn lại là đoạn đường cuối cùng trong đời mình. Phụ nữ cần chuẩn bị trước 5 con đường lùi này để đón những ngày nhẹ nhàng thanh thản ở độ tuổi xế chiều.

Một cơ thể khỏe mạnh

Đây là điều quan trọng và quý giá nhất. Khi bạn có một thân thể khỏe mạnh thì khoảng thời gian tuổi già sẽ trần đầy hạnh phúc. Khi bạn khỏe mạnh, bạn không gây thêm phiền hà cho con cháu. Khi bạn khỏe mạnh, bạn chẳng cần tốn tiền. Và khi bạn khỏe mạnh, bạn tự khắc có nhiều niềm vui. Bởi thế mà dù là lúc nào, ở tuổi trẻ hay về già, một cơ thể khỏe mạnh luôn là đường lui tốt đẹp nhất bạn phải luôn trang bị cho mình.

5 ‘đường lùi’ đàn bà trung niên nhất định phải chuẩn bị ngay từ bây giờ - Ảnh 1
Khi bạn có một thân thể khỏe mạnh thì khoảng thời gian tuổi già sẽ trần đầy hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Ở đời, điều gì cũng có thể là của người khác được, duy chỉ có thân thể sức khỏe là quý giá riêng mình. Và khỏe thân thì chẳng chuyện gì có thể cực mãi được. Thế nên, nhất định phải để ý, theo dõi sức khỏe bằng việc kiểm tra định kì, ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Bạn bỏ bê xem thường cơ thể của bản thân chính là tự làm khó chính mình.

Bên cạnh đó, cũng hãy giữ lòng trong sạch, tâm thanh tịnh, bệnh tật cũng sẽ không lui tới.

Luôn có một người cạnh bên

Đây sẽ là người bạn đồng hành, là người bạn chung lối. Khi đàn bà đã có tuổi, có bạn đồng hành chính là có phúc nhất đời.

Con cháu có đông đúc thế nào, cũng không bằng một người bạn đời cùng mình già yếu đi. Huống hồ, con cháu có chăm tốt thế nào, cũng không bằng một người bạn đồng hành gỡ rối hết mọi tâm tình.

Tình yêu của những năm tháng về già chẳng cần mãnh liệt dữ dội gì. Chỉ cần có thể nói chuyện với nhau, nhẹ nhàng quan tâm thấu hiểu nhau, cũng đủ cảm động hạnh phúc.

5 ‘đường lùi’ đàn bà trung niên nhất định phải chuẩn bị ngay từ bây giờ - Ảnh 2
Khi đàn bà đã có tuổi, có bạn đồng hành chính là có phúc nhất đời - Ảnh minh họa: Internet

Một con đường có sẵn một người đồng hành yêu thương và thấu hiểu mình luôn thật tốt.

Cuộc sống phải có một quy luật

Phụ nữ càng có tuổi càng phải sống có nề nếp, quy luật riêng. Dù là vận động, ăn uống, nghỉ ngơi hay giải trí đều nên có thời gian riêng. Bởi cơ thể lúc này cũng đã bị bào mòn theo tháng năm, đừng để chúng gánh chịu thêm sức tàn phá của quy luật tự nhiên. Ăn uống phải cẩn thận, không tự tiện như thời trẻ. Trưa nhất định phải có một giấc ngủ ngắn. Dù có vận động thể thao, hay đi dạo cũng nên ở mức độ vừa phải.

Bao nhiêu tuổi thì cũng cần có bạn, trẻ có bạn trẻ cùng mình, già có bạn già đi với mình. Nhất định đừng để bản thân một mình. Tuổi già không neo đơn, chỉ là đừng cô lập khép kín chính mình. Nhưng lựa bạn thì ở tuổi nào cũng phải lựa. Đừng chọn người hẹp hòi, ích kỷ, rồi lại khiến lòng mình khó bình yên. Hãy tìm người cùng vui cùng buồn với mình được. Thế thì vui cũng sẽ đủ, còn buồn chẳng bao nhiêu.

Để dành đủ tiền lo cho bản thân

5 ‘đường lùi’ đàn bà trung niên nhất định phải chuẩn bị ngay từ bây giờ - Ảnh 3
Tiền với đàn bà, dù là bao tuổi cũng đều rất cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Việc này thật sự quan trọng, đừng để hết tiền lại cho con cháu. Tiền với đàn bà, dù là bao tuổi cũng đều rất cần thiết. Để dù có chuyện gì cũng có tiền để giải quyết. Khi có việc cần phải tiêu xài, cũng không phải chờ con cháu gật đầu. Có tiền rồi, ra ngoài cũng dễ chịu, thoải mái hơn, muốn mua gì đi đâu cũng vui vẻ hơn. Khi đã thoải mái vui vẻ thì mới thấy mình đã sống không lãng phí.

Một trái tim nhiều niềm vui

Khi đã đến tuổi này thì con cháu bắt đầu bận rộn, đừng làm phiền chúng. Khi đã đến tuổi nghỉ ngơi không còn làm việc, hãy tự tạo niềm vui cho bản thân. Tuổi tác lúc này chính là thời kỳ vàng thứ hai trong đời người, nhất định phải tìm cách tận hưởng. Bạn có thể đi du lịch, dạo chơi đâu đó, gặp bạn bè… Hãy đến những nơi mình chưa đến, ngắm nhìn những điều mình còn chưa được thấy, hãy làm hết những gì mình muốn khi còn có thể. Đã đến tuổi này, nhất định phải trân quý quãng thời gian có hạn.

Những điều chỉ có ở đàn bà 40 mà phụ nữ 30 không có được

Những điều chỉ có ở đàn bà 40 mà phụ nữ 30 không có được

Đàn bà 40, đừng tưởng rằng đã già, đã cũ, đó mới là lúc họ ngọt ngào quyến rũ nhất!

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà tuổi trung niên đàn bà 40

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 9 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 34 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 47 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 39 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này