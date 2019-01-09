5 ‘đường lùi’ đàn bà trung niên nhất định phải chuẩn bị ngay từ bây giờ

Đây là điều quan trọng và quý giá nhất. Khi bạn có một thân thể khỏe mạnh thì khoảng thời gian tuổi già sẽ trần đầy hạnh phúc. Khi bạn khỏe mạnh, bạn không gây thêm phiền hà cho con cháu. Khi bạn khỏe mạnh, bạn chẳng cần tốn tiền. Và khi bạn khỏe mạnh, bạn tự khắc có nhiều niềm vui. Bởi thế mà dù là lúc nào, ở tuổi trẻ hay về già, một cơ thể khỏe mạnh luôn là đường lui tốt đẹp nhất bạn phải luôn trang bị cho mình.

Khi ở độ tuổi 40, chuẩn bị bước sang 50, 60, những năm tháng còn lại là đoạn đường cuối cùng trong đời mình. Phụ nữ cần chuẩn bị trước 5 con đường lùi này để đón những ngày nhẹ nhàng thanh thản ở độ tuổi xế chiều.

Ở đời, điều gì cũng có thể là của người khác được, duy chỉ có thân thể sức khỏe là quý giá riêng mình. Và khỏe thân thì chẳng chuyện gì có thể cực mãi được. Thế nên, nhất định phải để ý, theo dõi sức khỏe bằng việc kiểm tra định kì, ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Bạn bỏ bê xem thường cơ thể của bản thân chính là tự làm khó chính mình.

Luôn có một người cạnh bên

Đây sẽ là người bạn đồng hành, là người bạn chung lối. Khi đàn bà đã có tuổi, có bạn đồng hành chính là có phúc nhất đời.

Con cháu có đông đúc thế nào, cũng không bằng một người bạn đời cùng mình già yếu đi. Huống hồ, con cháu có chăm tốt thế nào, cũng không bằng một người bạn đồng hành gỡ rối hết mọi tâm tình.

Tình yêu của những năm tháng về già chẳng cần mãnh liệt dữ dội gì. Chỉ cần có thể nói chuyện với nhau, nhẹ nhàng quan tâm thấu hiểu nhau, cũng đủ cảm động hạnh phúc.

Khi đàn bà đã có tuổi, có bạn đồng hành chính là có phúc nhất đời - Ảnh minh họa: Internet

Một con đường có sẵn một người đồng hành yêu thương và thấu hiểu mình luôn thật tốt.

Cuộc sống phải có một quy luật

Phụ nữ càng có tuổi càng phải sống có nề nếp, quy luật riêng. Dù là vận động, ăn uống, nghỉ ngơi hay giải trí đều nên có thời gian riêng. Bởi cơ thể lúc này cũng đã bị bào mòn theo tháng năm, đừng để chúng gánh chịu thêm sức tàn phá của quy luật tự nhiên. Ăn uống phải cẩn thận, không tự tiện như thời trẻ. Trưa nhất định phải có một giấc ngủ ngắn. Dù có vận động thể thao, hay đi dạo cũng nên ở mức độ vừa phải.

Bao nhiêu tuổi thì cũng cần có bạn, trẻ có bạn trẻ cùng mình, già có bạn già đi với mình. Nhất định đừng để bản thân một mình. Tuổi già không neo đơn, chỉ là đừng cô lập khép kín chính mình. Nhưng lựa bạn thì ở tuổi nào cũng phải lựa. Đừng chọn người hẹp hòi, ích kỷ, rồi lại khiến lòng mình khó bình yên. Hãy tìm người cùng vui cùng buồn với mình được. Thế thì vui cũng sẽ đủ, còn buồn chẳng bao nhiêu.

Để dành đủ tiền lo cho bản thân

Tiền với đàn bà, dù là bao tuổi cũng đều rất cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Việc này thật sự quan trọng, đừng để hết tiền lại cho con cháu. Tiền với đàn bà, dù là bao tuổi cũng đều rất cần thiết. Để dù có chuyện gì cũng có tiền để giải quyết. Khi có việc cần phải tiêu xài, cũng không phải chờ con cháu gật đầu. Có tiền rồi, ra ngoài cũng dễ chịu, thoải mái hơn, muốn mua gì đi đâu cũng vui vẻ hơn. Khi đã thoải mái vui vẻ thì mới thấy mình đã sống không lãng phí.

Một trái tim nhiều niềm vui

Khi đã đến tuổi này thì con cháu bắt đầu bận rộn, đừng làm phiền chúng. Khi đã đến tuổi nghỉ ngơi không còn làm việc, hãy tự tạo niềm vui cho bản thân. Tuổi tác lúc này chính là thời kỳ vàng thứ hai trong đời người, nhất định phải tìm cách tận hưởng. Bạn có thể đi du lịch, dạo chơi đâu đó, gặp bạn bè… Hãy đến những nơi mình chưa đến, ngắm nhìn những điều mình còn chưa được thấy, hãy làm hết những gì mình muốn khi còn có thể. Đã đến tuổi này, nhất định phải trân quý quãng thời gian có hạn.