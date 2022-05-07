5 câu nói phụ nữ khôn ngoan “cấm khẩu” không bao giờ hỏi kẻo chồng chán chồng chê

Không cần hỏi họ làm gì, chỉ cần nhìn vào hành động của họ dành cho bạn. Và đàn ông thật lòng với bạn chẳng bao giờ khiến bạn phải nghi ngờ tình cảm của anh ấy.

“Anh có yêu em không?” Phụ nữ trong chuyện tình cảm thường suy nghĩ nhiều, nhạy cảm và nhiều âu lo hơn đàn ông. Họ thường hỏi đối phương rằng: “Anh có yêu em không”. Nếu là lần đầu tiên, đàn ông sẽ chân thành trả lời “Có”. Nhưng nếu phụ nữ cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này thì đàn ông sẽ thấy chán Kỳ thực, khi phụ nữ hỏi câu này quá nhiều lần đàn ông sẽ cảm thấy bạn không tin tưởng họ, cũng có nghĩa là bạn không tin vào tình cảm của cả hai. Cách thể hiện này chỉ khiến tình cảm thêm nhiều nghi ngờ, không có sự tin tưởng bền chặt.

Ngược lại, đàn bà thông minh sẽ hiểu đàn ông yêu mình hay không nhìn vào hành động sẽ rõ. Vì đàn ông lừa dối bạn cũng có thể nói đại một câu yêu bạn. Không cần hỏi họ làm gì, chỉ cần nhìn vào hành động của họ dành cho bạn. Và đàn ông thật lòng với bạn chẳng bao giờ khiến bạn phải nghi ngờ tình cảm của anh ấy. “Em và người cũ, ai tốt hơn?” Người cũ luôn là điều gì đó nhạy cảm, thuộc về quá khứ của đàn ông. Nếu bạn tôn trọng quá khứ của anh ấy, anh ấy cũng sẽ tôn trọng bạn hơn. Ngược lại, hành động đào bới quá khứ, nhắc về người cũ chỉ khiến đàn ông chán nản, vì họ thấy bạn không tin tưởng hiện tại, bạn để tâm đến quá khứ của họ.

Chuyện về quá khứ, nếu yêu bạn thật lòng thì đàn ông sẽ không ngại chia sẻ với bạn. Nhưng việc chia sẻ này là để hiện tại của cả hai tốt hơn. Vì thế, nếu bạn hỏi để buộc đàn ông so sánh giữa bạn và người cũ thì có nghĩa là bạn đang làm khó họ, dại dột gợi lại ký ức về người cũ. Một người đàn bà khôn ngoan sẽ luôn tự tin vào bản thân, tự tin vào vị trí hiện tại của mình trong lòng đàn ông. Đó cũng là cách khiến đàn ông thấy bạn hấp dẫn và thu hút hơn. Ảnh minh họa: Internet “Em và công việc, anh trọng bên nào hơn?” Đàn ông trọng sự nghiệp như trọng lòng kiêu hãnh, chứng tỏ bản thân với người khác. Chỉ có đàn bà dại mới buộc đàn ông chọn lựa giữa mình và sự nghiệp. Nếu bạn yêu đàn ông thật lòng thì hãy cố gắng vì tương lai của cả hai, cỗ vũ anh ấy trong công việc. Người đàn ông càng chân thành quý trọng bạn thì càng cố gắng trong công việc để cho bạn cuộc sống đủ đầy hơn. “Vì sao anh yêu em?” Đàn ông sẽ hiểu câu hỏi này chính là: Hãy khen ngợi em đi, em muốn nghe! Và thật sự bạn sẽ mong đàn ông nói những điều khiến bạn thấy hài lòng. Tuy nhiên, đừng lặp lại câu hỏi này quá nhiều lần, đàn ông sẽ thấy mệt mỏi và chán nản. “Anh có để bụng sai lầm của em?” Không ai hoàn hảo cả, và bạn mắc sai lầm cũng là đương nhiên. Người đàn ông yêu bạn sẽ bao dung cho những lỗi sai của bạn, dù rằng anh ấy vẫn thấy đau lòng. Tuy nhiên, đừng hỏi câu này quá nhiều lần, sẽ khơi gợi những ký ức không vui với đàn ông.

Đây là dấu hiệu người đàn ông yêu thật lòng, không thể ngừng bảo vệ, chiều chuộng và chăm sóc bạn cả đời Khi yêu thật lòng, đàn ông không bao giờ che giấu hay tránh né bất cứ chuyện gì liên quan đến bạn. Nếu bạn làm không đúng, anh ấy sẽ thẳng thắn chia sẻ, muốn bạn hoàn thiện hơn.

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