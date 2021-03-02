4 ‘vùng cấm’ của đàn ông, chỉ người phụ nữ nào được họ yêu hết lòng mới có đặc quyền tự do động chạm

Đàn ông vốn sĩ diện, họ sẽ không muốn thừa nhận quá khứ từng bị phản bội hay từ chối tình cảm. Thế nên, khi tình yêu chưa đủ sâu đậm đàn ông sẽ không chia sẻ những điều thầm kín ấy. Họ không muốn bạn biết quá khứ đau khổ, tổn thương kia.

Khi đã dốc cạn tâm can, đã yêu thương bạn hơn chính bản thân mình đàn ông tử tế sẽ sẵn sàng cho bạn chạm vào những vùng cấm này.

Ví tiền không chỉ là vật dụng để đựng tiền, giấy tờ cá nhân mà còn là nơi chất chứa rất nhiều bí mật của đàn ông. Bởi chiếc ví sẽ phản ánh tài chính, quá khứ và cả hiện tại của họ.

Thế nhưng, khi đàn ông yêu chân thành họ sẽ tình nguyện kể với bạn về những mối tình đã qua. Chàng muốn bạn biết rằng, dù đã từng “trầy da tróc vảy” nhưng khi gặp được bạn, được tận hưởng dư vị tình yêu chàng đang vô cùng hạnh phúc.

Việc trong ví có bao nhiêu tiền, ảnh thời “ngố tàu” trên chứng minh nhân dân, hóa đơn mua hàng là điều đàn ông không muốn chia sẻ với ai. Hơn cả, vì đàn ông trăng hoa thường có những khoản chi bất chính nên họ rất sợ bị người yêu phát hiện. Họ càng sợ hơn nếu trong ví có bao cao su, ảnh người yêu cũ.

Một trong những dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng chính là anh ấy thoải mái cho bạn động vào ví của mình, chị em hãy nhớ thật kỹ.

Chỉ khi muốn gắn bó dài lâu, xem bạn là đối tượng kết hôn đàn ông mới giới thiệu bạn với cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Những mối quan hệ thân thiết

Không phải tự nhiên mà đàn ông cực quan trọng việc đưa người yêu về nhà ra mắt gia đình. Bởi nếu chỉ yêu qua đường, tình cảm hời hợt chàng sẽ không bao giờ để lộ mối quan hệ của cả hai, càng không muốn người thân biết chuyện để tránh phiền phức sau khi chia tay.

Chỉ khi muốn gắn bó dài lâu, xem bạn là đối tượng kết hôn đàn ông mới giới thiệu bạn với cha mẹ, gia đình và bạn bè thân thiết.

Khi đã dốc cạn lòng yêu thương anh ấy sẽ thoải mái tiết lộ những yếu điểm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Điểm yếu của bản thân

Đàn ông nào cũng muốn là cây tùng cây bách để người phụ nữ của mình tựa nương, cũng muốn giữ hình tượng trong mắt người yêu. Tuy nhiên, khi đã dốc cạn lòng yêu thương anh ấy sẽ thoải mái tiết lộ những yếu điểm của mình.

Từ việc sợ bóng đêm, sợ chuột hay sợ độ cao anh ấy cũng sẽ nói cho bạn biết mà không sợ bị đánh giá thấp hay chê cười.