Phụ nữ làm được 3 điều này ắt sẽ khiến đàn ông nào cũng si mê, bất chấp tuổi tác

Muốn trở thành người phụ nữ quyến rũ chết người, đàn ông đã yêu sẽ đắm say không rời chị em chỉ cần có đủ 3 thứ này.

Phụ nữ quyến rũ, hấp dẫn nhất trong mắt đàn ông là khi có đủ những đặc điểm này, không hơn không kém. Không phải dung mạo xinh đẹp, đây mới là đặc điểm khiến bạn trở thành người phụ nữ vạn người mê, bất chấp tuổi tác - Ảnh minh họa: Internet Biết làm nũng Đàn ông nào cũng muốn bảo bọc chở che, là cây tùng cây bách cho người phụ nữ của mình tựa nương. Thế nên, phụ nữ đừng quá mạnh mẽ, cũng đừng ngại ngần tỏ ra mềm yếu trước người đàn ông của mình. Bởi bạn càng nữ tính, càng khiến anh ấy trở nên quan trọng trong cuộc sống của mình thì sẽ càng khiến chàng si mê.

Thế nên, khi đau lưng bạn đừng ngại nhờ chồng massage, khi mệt mỏi hãy nhờ chồng lấy giúp mình cốc nước ấm, khi ngán cơm nhà hãy đề nghị chồng cùng ra ngoài ăn tối. Có những việc dù tự làm được thì bạn hãy cứ giả vờ không biết để nhờ cậy chồng. Hãy để anh ấy thấy rằng bạn đã luôn nương tựa, dựa dẫm vào chàng. Nếu không có anh ấy bạn sẽ “khó sống” vì không biết phải xoay xở thế nào.

Hãy luôn giữ lại cho mình chút bí ẩn, đôi khi lạnh nhạt với chồng một chút thì anh ấy mới biết trân trọng bạn - Ảnh minh họa: Internet Tương kính như tân Phụ nữ đừng vì đã kết hôn mà đánh mất sự hấp dẫn của mình trước bạn đời. Cũng đừng nghĩ rằng, có chồng rồi thì làm đẹp cho ai xem. Hãy nhớ, nhiệm vụ của lá là phải xanh, nhiệm vụ của mây là trôi lãng đãng, phụ nữ thì nhất định phải xinh đẹp. Xinh đẹp không chỉ để chồng ngắm, chồng khen mà còn để bạn có thừa tự tin khi ra đường, luôn tươi mới và trần đầy năng lượng. Cũng vậy, chị em hãy đối xử lịch sự, tử tế với chồng như ngày đầu mới cưới. Đừng thay đồ trước mặt chồng, cũng đừng mặc những bộ quần áo nhàu nhĩ, cũ mèm. Hãy luôn giữ lại cho mình chút bí ẩn, đôi khi lạnh nhạt với chồng một chút thì anh ấy mới biết trân trọng bạn. Để khiến một người phụ nữ yêu mình không quá khó, nhưng để khiến cô ấy biết cách nghĩ cho nhau thì không hề đơn giản - Ảnh minh họa: Internet Tinh tế Người phụ nữ hấp dẫn nhất với đàn ông, khiến họ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh chính là người biết đứng ở vị trí của họ mà suy nghĩ, quan tâm đến suy nghĩ của họ. Thế mới nói, phụ nữ càng tinh tế, nhạy bén đàn ông càng yêu thương không rời. Đàn ông hiểu rằng, để khiến một người phụ nữ yêu mình không quá khó, nhưng để khiến cô ấy biết cách nghĩ cho nhau thì không hề đơn giản. Nếu đã tìm được người phụ nữ luôn giữ thể diện cho chồng chốn đông người, không bao giờ quát tháo hay to tiếng khi cãi nhau, không cười chê mà luôn động viên mình thì chẳng cần nhắc đàn ông cũng giữ thật chặt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-lam-duoc-3-dieu-nay-at-se-khien-dan-ong-nao-cung-si-me-bat-chap-tuoi-tac-397396.html