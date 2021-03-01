Phụ nữ làm được 3 điều này ắt sẽ khiến đàn ông nào cũng si mê, bất chấp tuổi tác

Phụ nữ yêu 01/03/2021 16:47

Muốn trở thành người phụ nữ quyến rũ chết người, đàn ông đã yêu sẽ đắm say không rời chị em chỉ cần có đủ 3 thứ này.

Phụ nữ quyến rũ, hấp dẫn nhất trong mắt đàn ông là khi có đủ những đặc điểm này, không hơn không kém. 

phu nu quyen ru 1
Không phải dung mạo xinh đẹp, đây mới là đặc điểm khiến bạn trở thành người phụ nữ vạn người mê, bất chấp tuổi tác - Ảnh minh họa: Internet

Biết làm nũng

Đàn ông nào cũng muốn bảo bọc chở che, là cây tùng cây bách cho người phụ nữ của mình tựa nương. Thế nên, phụ nữ đừng quá mạnh mẽ, cũng đừng ngại ngần tỏ ra mềm yếu trước người đàn ông của mình. Bởi bạn càng nữ tính, càng khiến anh ấy trở nên quan trọng trong cuộc sống của mình thì sẽ càng khiến chàng si mê.

Thế nên, khi đau lưng bạn đừng ngại nhờ chồng massage, khi mệt mỏi hãy nhờ chồng lấy giúp mình cốc nước ấm, khi ngán cơm nhà hãy đề nghị chồng cùng ra ngoài ăn tối.

Có những việc dù tự làm được thì bạn hãy cứ giả vờ không biết để nhờ cậy chồng. Hãy để anh ấy thấy rằng bạn đã luôn nương tựa, dựa dẫm vào chàng. Nếu không có anh ấy bạn sẽ “khó sống” vì không biết phải xoay xở thế nào.  

phu nu quyen ru 2
Hãy luôn giữ lại cho mình chút bí ẩn, đôi khi lạnh nhạt với chồng một chút thì anh ấy mới biết trân trọng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tương kính như tân

Phụ nữ đừng vì đã kết hôn mà đánh mất sự hấp dẫn của mình trước bạn đời. Cũng đừng nghĩ rằng, có chồng rồi thì làm đẹp cho ai xem. Hãy nhớ, nhiệm vụ của lá là phải xanh, nhiệm vụ của mây là trôi lãng đãng, phụ nữ thì nhất định phải xinh đẹp.

Xinh đẹp không chỉ để chồng ngắm, chồng khen mà còn để bạn có thừa tự tin khi ra đường, luôn tươi mới và trần đầy năng lượng.

Cũng vậy, chị em hãy đối xử lịch sự, tử tế với chồng như ngày đầu mới cưới. Đừng thay đồ trước mặt chồng, cũng đừng mặc những bộ quần áo nhàu nhĩ, cũ mèm. Hãy luôn giữ lại cho mình chút bí ẩn, đôi khi lạnh nhạt với chồng một chút thì anh ấy mới biết trân trọng bạn. 

phu nu quyen ru 3
Để khiến một người phụ nữ yêu mình không quá khó, nhưng để khiến cô ấy biết cách nghĩ cho nhau thì không hề đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Tinh tế

Người phụ nữ hấp dẫn nhất với đàn ông, khiến họ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh chính là người biết đứng ở vị trí của họ mà suy nghĩ, quan tâm đến suy nghĩ của họ. Thế mới nói, phụ nữ càng tinh tế, nhạy bén đàn ông càng yêu thương không rời.

Đàn ông hiểu rằng, để khiến một người phụ nữ yêu mình không quá khó, nhưng để khiến cô ấy biết cách nghĩ cho nhau thì không hề đơn giản. Nếu đã tìm được người phụ nữ luôn giữ thể diện cho chồng chốn đông người, không bao giờ quát tháo hay to tiếng khi cãi nhau, không cười chê mà luôn động viên mình thì chẳng cần nhắc đàn ông cũng giữ thật chặt.

3 người phụ nữ đàn ông có chết cũng không bao giờ bỏ được, nhất là người thứ 3

3 người phụ nữ đàn ông có chết cũng không bao giờ bỏ được, nhất là người thứ 3

Đây 3 người phụ nữ khiến đàn ông yêu đến thất điên bát đảo, yêu đến quên cả lối về và chắc chắn không bao giờ hối hận.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ hấp dẫn phụ nữ cuốn hút phụ nữ thông minh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 14 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 43 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này