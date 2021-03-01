Đây chính là 3 người phụ nữ khiến đàn ông mê mệt không rời, cả đời cũng chẳng thể quên, chị em nhất định phải biết - Ảnh minh họa: Internet

Dù không xinh đẹp nhưng những người phụ nữ này vẫn khiến đàn ông yêu đến chết mê chết mệt, dù cố quên cũng không được.

Bởi lẽ, đàn ông đã quá chán ngán những “bình hoa di động”, chỉ tập trung làm đẹp hòng tìm được người chồng giàu có để dựa dẫm. Họ bị hấp dẫn bởi người phụ nữ thông minh, có gan làm giàu, có chí tiến thủ và thành công trong sự nghiệp.

Nếu nghĩ đàn ông chỉ thích những cô nàng khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể bốc lửa thì bạn đã nhầm. Thực chất, vẻ ngoài chỉ có thể gây được sự chú ý của đàn ông trong chốc lát. Chỉ phụ nữ khôn ngoan , bản lĩnh mới dư sức khiến đàn ông đắm say cả đời.

Hơn cả, nhờ tự làm ra tiền, tự tiêu mình làm ra nên mẫu phụ nữ này luôn toát lên khí chất ngời ngời, khiến đàn ông một khi đã yêu cả đời cũng không bỏ được.

Phụ nữ biết cách đối nhân xử thế, khéo léo trong hành xử sẽ giúp chồng tự hào - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thanh lịch, khéo léo trong ứng xử, giao tiếp

Người xưa có câu “đàn ông giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”, một người phụ nữ biết cách đối nhân xử thế, khéo léo trong hành xử sẽ giúp chồng tự hào khi giới thiệu với mọi người.

Bởi lẽ, nếu bạn vụng về, ăn nói kém duyên, hành xử bất lịch sự thì “xấu chàng hổ thiếp”, sẽ khiến chồng xấu hổ vô cùng.

Đặc biệt, khi biết chăm chút cho vẻ ngoài, biết ăn mặc đúng hoàn cảnh và trang điểm thanh lịch khi ra đường cùng chồng bạn sẽ càng khiến anh ấy liêu xiêu, cả đời mê mệt.

Lòng bao dung của bạn sẽ khiến anh ấy tự nguyện thay đổi bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ bao dung, vị tha

Bất luận lúc đang yêu hay đã kết hôn, phụ nữ đừng bao giờ lắm lời, khiến bản thân trở nên phiền toái trong mắt đối phương. Điều đàn ông cần nhất ở người phụ nữ của mình chính là sự thấu hiểu, sẻ chia đúng lúc.

Khi anh ấy buồn bạn hãy chủ động hỏi han, khi chàng gặp khó khăn trong cuộc sống bạn hãy ngồi xuống nghe chồng trút hết tâm tư. Chẳng cần nói gì, chỉ cần im lặng lắng nghe thì bạn đã giúp anh ấy vơi đi phần nào suy tư trong lòng.

Cũng vậy, nếu đã bỏ qua cho những sai lầm, thiếu sót của chồng chị em đừng bao giờ nhai đi nhai lại quá khứ. Bởi lòng bao dung của bạn sẽ khiến anh ấy tự nguyện thay đổi bản thân, không đi vào vết xe đổ.

Đời đàn ông, dù có kết hôn với người phụ nữ khác thì trong tâm tưởng họ vẫn không thể quên được ba người phụ nữ trên.