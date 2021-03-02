3 ‘tử huyệt’ của phụ nữ, đàn ông nắm trúng sẽ khiến nàng yêu bạn bất chấp

Phụ nữ yêu 02/03/2021 05:50

Đây là 3 điểm yếu tình cảm được cho là tử huyệt của phụ nữ, nếu nắm được bạn sẽ khiến cô ấy yêu mình cả đời, không thể rời bỏ.

Đàn ông nắm được 3 tử huyệt của phụ nữ thì chẳng cần giàu sang quyền quý, cũng không cần đẹp trai lãng tử vẫn khiến cô ấy si mê cả đời, yêu bất chấp. 

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Khi cả hai cãi nhau đàn ông khôn ngoan cần biết nhún nhường, dỗ ngọt đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Thích nghe lời ngon tiếng ngọt, được dỗ dành nâng niu

Không phải tự nhiên mà người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”. Bởi thực tế, phụ nữ dù mạnh mẽ, can trường lạnh lùng đến mấy thì khi được nghe lời ngọt ngào cô ấy vẫn rất thích thú.

Thế nên, đàn ông đừng bao giờ tiếc lời khen ngợi người phụ nữ của mình. Những câu nói “em thật xinh đẹp”, “anh yêu em nhất đời”, “anh chưa bao giờ yêu ai nhiều như yêu em”, “từ nay về sau anh chí có mỗi em thôi”... sẽ khiến nàng hạnh phúc chất ngất, si mê bạn không rời.

Đặc biệt, khi cả hai cãi nhau đàn ông khôn ngoan cần biết nhún nhường, dỗ ngọt đối phương. Đừng cố giành phần thắng về mình, cũng đừng lớn tiếng quát tháo mà hãy nhỏ nhẹ nhận sai, xuống nước năn nỉ nàng sẽ bỏ qua cho bạn ngay. 

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Chỉ cần cảm thấy bạn đáng tin thì phụ nữ cứng rắn đến mấy cũng sẽ xiêu lòng, nguyện yêu thương bạn cả đời không rời - Ảnh minh họa: Internet

Muốn được đối xử thật đặc biệt

Khi yêu phụ nữ nào cũng ích kỷ, cũng muốn đối phương chỉ biết mối mình, quan tâm chăm sóc mình từng li từng tí. Thế nên, cô ấy rất mong nhận được sự đối xử đặc biệt từ người đàn ông mình yêu.

Nếu ngại ngùng không nói những lời mật ngọt, đàn ông có thể bày tỏ tình cảm bằng hành động, cử chỉ. Hãy luôn nắm tay nàng khi ra đường, chăm sóc khi ốm đau, quan tâm khi cô ấy mệt mỏi và động viên khi nàng xuống tinh thần.

Dám chắc, chỉ cần cảm thấy bạn đáng tin thì phụ nữ cứng rắn đến mấy cũng sẽ xiêu lòng, nguyện yêu thương bạn cả đời không rời. 

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Những lúc cần chi tiền đàn ông đừng quá so đo tính toán, cũng đừng quá keo kiệt kẻo cô ấy sẽ đánh giá thấp bạn - Ảnh minh họa: Internet

Muốn đàn ông tiêu tiền vì mình

Phụ nữ không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu tiền, họ chỉ quan trọng việc bạn dám tiêu bao nhiêu tiền mình kiếm được cho cô ấy. Vốn đa nghi, thường muốn thử lòng người đàn ông của mình nên cô ấy sẽ dùng vật chất để làm phép thử trực diện nhất.

Đàn ông cũng hãy vứt ngay suy nghĩ “không dại gì nuôi vợ của người khác” ra khỏi đầu. Bởi nếu khi yêu nhau bạn đã không thể đối tốt với cô ấy, thì làm sao nàng dám lấy bạn làm chồng.

Thế nên, những lúc cần chi tiền đàn ông đừng quá so đo tính toán, cũng đừng quá keo kiệt kẻo cô ấy sẽ đánh giá thấp bạn. Chỉ cần bạn dám vì cô ấy mà hy sinh lợi ích của bản thân thì nửa đời còn lại của bạn sẽ ngập trong hạnh phúc.

Phụ nữ làm được 3 điều này ắt sẽ khiến đàn ông nào cũng si mê, bất chấp tuổi tác

Phụ nữ làm được 3 điều này ắt sẽ khiến đàn ông nào cũng si mê, bất chấp tuổi tác

Muốn trở thành người phụ nữ quyến rũ chết người, đàn ông đã yêu sẽ đắm say không rời chị em chỉ cần có đủ 3 thứ này.

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