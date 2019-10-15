4 thói quen chỉ có ở đàn ông yêu vợ thật lòng, chị em hãy tự kiểm chứng

Phụ nữ yêu 15/10/2019 04:47

Đây là 4 điều mà một người đàn ông yêu vợ sẽ không bao giờ làm với người phụ nữ khác, nhất là điều thứ 3.

Nếu chồng có những biểu hiện đàn ông yêu vợ dưới đây, nhất là điều thứ 3, thì dám chắc chàng sẽ thủy chung với vợ cả đời, hết lòng vì gia đình.

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Người chủ động chia sẻ việc nhà chính là mẫu đàn ông yêu vợ thương con bậc nhất, chị em nào lấy được hãy trân trọng thật nhiều bởi trên đời này sẽ không ai yêu bạn được như anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

1. Chia sẻ việc nhà với vợ

Chỉ đàn ông gia trưởng mới cho rằng “việc nhà là việc của đàn bà”. Thời nay, nam nữ bình quyền, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có sự nghiệp riêng, đều kiếm ra tiền nên chẳng việc gì vợ phải ôm hết phận sự chăm sóc gia đình vào người.

Hiểu được điều ấy, người đàn ông thương vợ luôn chủ động chia sẻ việc nhà với bạn đời. Họ sợ vợ phải chịu thua thiệt, sợ cô ấy không có thời gian cho chính mình nên luôn giành phần nhiều hơn để bạn đời thư giãn, nghỉ ngơi.

Lấy được người đàn ông yêu vợ như thế, chị em hãy mừng thầm bởi anh ấy chính là người đàn ông yêu thương bạn chân thành, nguyện vì bạn mà làm tất cả mọi điều.

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Đàn ông thế này cả đời không bao giờ phản bội vợ, gái lạ dâng tận miệng vẫn thẳng thừng từ chối - Ảnh minh họa: Internet

2. Luôn xem vợ là ưu tiên hàng đầu

Cuộc sống với bộn bề lo toan, vừa việc chốn công sở, vừa các mối quan hệ xã hội và hàng trăm áp lực không tên khiến đàn ông có gia đình khá bận rộn. Nếu chồng vô tâm gạt phăng vợ sang một bên để ưu tiên cho những mối bận tâm khác thì người chồng yêu vợ sẽ đặt bạn đời lên vị trí ưu tiên hàng đầu.

Một trong những dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng chính là dù bận đến mấy, mệt mỏi đến đâu thì khi về đến nhà chàng vẫn không quên ân cần hỏi vợ “hôm nay của em thế nào”, “em đi làm về có mệt không”, “có cần anh giúp gì không”. Trong thâm tâm họ, vợ luôn là điều đặc biệt nhất, ai khác cũng không thể thay thế vị trí của cô ấy.

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Một người đàn ông thích đưa vợ đi cùng khi gặp gỡ bạn bè, đối tác chính là khi họ tự hào về người bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Thích khoe vợ

Một người đàn ông yêu thật lòng rất thích đưa vợ đi cùng khi gặp gỡ bạn bè, đối tác. Bởi lẽ, hành động này thể hiện rằng họ tự hào về người bạn đời của mình. Đấy cũng là cách ngầm khẳng định cuộc sống hôn nhân của cả hai viên mãn hạnh phúc, chàng rất hãnh diện khi có người vợ như bạn.

Ngược lại, nếu chồng giấu nhẹm, luôn từ chối công khai vợ với những mối quan hệ khác thì chứng tỏ, anh ấy xem thường và chẳng mấy mặn mà với mối quan hệ vợ chồng hiện tại.

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Chính vì tin tưởng, xem vợ như tri âm tri kỷ nên đàn ông mới sẵn lòng trút bầu tâm sự với bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

4. Thích tâm sự với vợ

Một người chồng yêu vợ luôn muốn kể với bạn đời mọi điều về cuộc sống của mình. Ngay cả việc hôm nay đã gặp gỡ những ai, có gì buồn vui hay khó khăn trong công việc chàng cũng chẳng giấu giếm. Bởi lẽ, vì yêu vợ, vì trân trọng bạn đời nên chàng muốn giữa cả hai không tồn tại bất cứ bí mật nào.

Hơn thế, chính vì tin tưởng, xem vợ như tri âm tri kỷ nên chàng mới sẵn lòng trút bầu tâm sự với bạn đời của mình.

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