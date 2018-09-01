4 phẩm chất đắt giá của người phụ nữ bản lĩnh

Tình yêu không giống như tình thân. Có thể ở thời điểm này nó cuồng nhiệt vô cùng, bạn và nửa kia đều cảm thấy nếu thiếu nhau thì cả hai sẽ không thể sống được. Có đôi khi nửa kia còn là mạng sống, là hơi thở của mình. Thế nhưng đến một thời điểm khác, tất cả những điều đó đều chỉ còn là hư ảo. Ngay cả lẽ sống một thời cũng có thể đổi thay.

Khi đã cẩn trọng xác định được đối tượng "chuẩn", bước tiếp theo là hành động để đạt được mục tiêu. Một người phụ nữ bản lĩnh sẽ sẵn sàng theo đuổi thứ mình yêu thích và chọn lựa. Sự cẩn trọng trước đó như thế là đã quá đủ.

Do đó, bản lĩnh của người phụ nữ nằm ở chỗ cô ấy lường trước các hậu quả về sau như thế nào từ những nguy cơ ở hiện tại. Một người phụ nữ bản lĩnh sẽ không tuỳ tiện ứng xử với các mối quan hệ xung quanh mình, đặc biệt là tình yêu. Họ thường cẩn trọng trong quá trình tìm hiểu đối phương, kể cả trong trường hợp cả hai đều có tình cảm nhưng họ vẫn muốn dò xét đối phương thêm.

Hãy cứ "xông lên", cứ "cọc đi tìm trâu" khi bạn đã xác định được người như ý. Trong cả trăm nghìn người ngoài kia bạn mới tìm được người đáp ứng được các yêu cầu của mình. Hơn nữa, để đi đến thành công có nhiều con đường khó khăn vất vả. Quan trọng là bản lĩnh ở bạn, nên cầm khi nào, nên bỏ khi nào.

Dám đấu tranh cho tình yêu đích thực - Ảnh minh họa: Internet

Bản lĩnh là khi bạn vui vẻ và tràn đầy quyết tâm đi tới và cũng sẵn sàng từ bỏ con đường cũ không thích hợp. Không bi luỵ khi kết thúc một mối tình chính là điều mà một người phụ nữ bản lĩnh trong tình yêu có thể làm được.

3. Biết tôn trọng và lắng nghe đối phương

Vẫn biết rằng "đẹp là có quyền" nhưng dù bạn có thực sự đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn đi chăng nữa thì cũng không nên quá kiêu kì. Bởi việc quá kiêu kì đồng nghĩa với việc bạn không tôn trọng đối phương. Trong một mối quan hệ, không còn sự tôn trọng thì không thể nào là tốt được.

Ngay cả bạn bè cũng cần phải tôn trọng nhau, nên tình yêu lại càng phải chú trọng đến điều đó. Hơn nữa, phái mạnh luôn có sĩ diện của riêng họ, họ cần sự tôn trọng từ phái nữ. Do đó, trong ứng xử giao tiếp với đối phương, chúng ta cần để ý làm sao cho họ cảm giác được sự tôn trọng của mình dành cho họ. Đây là một trong những cách ứng xử thông minh, thể hiện bản lĩnh của người phụ nữ.

Phụ nữ biết tôn trọng và lắng nghe đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, phụ nữ bản lĩnh trong tình yêu cũng cần thể hiện được sự khéo léo của mình qua cách biết lắng nghe đối phương. Việc biết lắng nghe là một cách để chúng ta thấu hiểu đàn ông, và cho họ thấy sự tôn trọng cần thiết.

4. Phê bình khéo léo và đúng thời điểm

Đừng nghĩ khéo léo, khôn ngoan là không bao giờ chê đàn ông. Chúng ta tôn trọng họ nhưng cũng cần cho họ biết những điểm yếu của mình. Cái quan trọng là việc chỉ ra cái sai của họ như thế nào cho khéo léo và vẫn giữ được thể diện cho họ. Chúng ta phải cho họ thấy được sự chân thành trong phê bình của mình. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để người phụ nữ bản lĩnh trong tình yêu đạt được những điều mình mong muốn.