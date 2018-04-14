Bạn sẽ không là người phụ nữ bản lĩnh nếu chưa làm được 5 điều này

Một người phụ nữ bản lĩnh là khi họ dám mạnh mẽ đứng lên đấu tranh cho lý tưởng sống, lẽ đúng ở đời. Không quản ngại khó khăn, gian khổ người phụ nữ dám làm những điều mình thích, sống với đam mê. Vượt qua những giông bão cuộc đời, vượt qua những lời lẽ của dư luận để đứng lên bảo vệ lẽ phải, bênh vực kẻ yếu. Đó thực sự là người phụ nữ có nghị lực và bản lĩnh.

Nếu bạn muốn trở thành người phụ nữ bản lĩnh thì phải làm được những điều này.

Bản lĩnh nơi người phụ nữ còn ở chỗ cô ấy dám buông bỏ những thứ không thuộc về mình một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Nếu người đàn ông ấy không xứng đáng phụ nữ sẵn sàng chia tay để tìm một bến đỗ khác lý tưởng cho mình. Hay khi cuộc sống gia đình quá ngột ngạt, người đàn ông phụ bạc thì phụ nữ cũng chẳng ngần ngại mà ly hôn để giải thoát cho bản thân.

Phụ nữ bản lĩnh biết điểm dừng, biết thế nào là đủ cho mỗi “cuộc chơi”. Trong mỗi vấn đề, mỗi sự việc phụ nữ cần phải biết đâu là đúng, là sai; đâu là lẽ phải. Phụ nữ biết phân tích để tìm ra hướng đi, giải pháp đúng đắn để không làm tổn thương người khác. Trong mọi công việc người phụ nữ bản lĩnh có tầm nhìn để lường trước những rủi ro và có cách giải quyết khác hoàn hảo hơn nếu như cách đầu có bất trắc.

Nếu những gì đã là quá khứ phụ nữ bản lĩnh sẽ cho đó là quá khứ, không khơi dậy những điều chẳng có gì vui vẻ. Bởi cô ấy biết rằng cái gì đã qua thì nên cho cô và coi đó là một hành trang để vững bước vào đời.

Bản lĩnh nơi người phụ nữ còn ở chỗ cô ấy dám buông bỏ những thứ không thuộc về mình một cách mạnh mẽ và dứt khoát - Ảnh minh họa: Internet

4. Dám phê bình người khác tinh tế, khéo léo

Bản lĩnh nơi người phụ nữ còn thể hiện ở việc dám phê bình người khác một cách nhẹ nhàng, khéo léo vừa không để họ mất lòng vừa giúp họ nhận ra điểm chưa tốt ở bản thân để sửa chữa. Đừng cho rằng bạn làm như vậy sẽ bị người khác ghét và lơ bạn đi. Bởi nếu bạn khéo léo chắc chắn những lời phê của bạn lại rất hữu ích đối với người khác. Khi bạn làm điều này chắc chắn bạn sẽ có thêm niềm vui và vượt qua rào cản về sự nhút nhát, rụt rè của mình để mang đến những điều hoàn mỹ, tốt đẹp đến với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

5. Biết tôn trọng người khác

Phụ nữ bản lĩnh không chỉ thể hiện ở việc dám phê bình người khác mà còn ở chỗ biết tôn trọng người khác. Dù họ chưa hoàn mỹ, chưa làm tốt công việc nhưng không vì thế mà chê bai, coi khinh mà bản lĩnh của phụ nữ sẽ là dùng những lời động viên khích lệ để người khác hoàn thiện hơn.

Nếu yêu ai đó phụ nữ sẽ không khơi gợi những quá khứ đau buồn của người đàn ông. Hay trong gia đình những chuyện đã qua phụ nữ sẽ không nhắc lại. Tôn trọng người khác còn là việc cô ấy luôn lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu người khác.

Suy cho cùng phụ nữ bản lĩnh là dám sống vì mình, hướng đến chân – thiện – mỹ và sống đúng bản chất của mình!