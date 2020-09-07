4 hương vị đặc biệt của phụ nữ là 'đòn chí mạng’ khiến đàn ông yêu sống yêu chết

Phụ nữ yêu 07/09/2020 03:00

Người đàn bà khôn ngoan có những hương vị này khiến đàn ông chết đứ đừ, điều thứ ba mới là "đòn chí mạng” làm ai yêu rồi cũng không thể nào thoát ra được.

Dưới đây là những hương vị độc đáo chỉ có ở phụ nữ và là thứ khiến đàn ông phát cuồng, say mê cả đời không dứt.

Hương nước hoa

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Đàn bà khôn ngoan nên chọn mùi nước hoa phù hợp với mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan hãy biết chọn mùi nước hoa phù hợp với mình. Ngoài xinh đẹp, bạn còn phải thơm tho mới thu hút sự chú ý của đối phương. Vì vậy hãy dùng nước hoa để tự tin hơn trong giao tiếp. Tuy nhiên đừng sử dụng mùi hương quá nồng nặc. Hoặc đừng xịt quá nhiều khiến cơ thể còn đọng lại mùi khi đã hết một ngày.

Mùi hương trên mái tóc

Người đàn ông thích nhất được vuốt ve mái tóc của phụ nữ. Họ thích được đùa giỡn hoặc xoa đầu người mình yêu. Đặc biệt là thích ngửi mùi hương tỏa ra từ mái tóc đó. Thế nên phụ nữ hãy chăm sóc tóc của mình thật tốt, chăm chỉ gội thường xuyên để lúc nào cũng sạch sẽ thơm ngát.

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Đàn ông thích mùi hương trên mái tóc phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó đàn ông cực kỳ ấn tượng với hành động cột tóc của phụ nữ. Họ cảm thấy dáng vẻ đó vô cùng đáng yêu và gần gũi.

Hương vị của sự dịu dàng

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Phụ nữ dịu dàng thường thu hút đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh phụ nữ dịu dàng, mềm mỏng, vì vậy đừng đánh mất nét duyên dáng này của mình. Dù có mạnh mẽ đến mấy cũng hãy thể hiện sự dịu dàng khi cần để chinh phục được trái tim đàn ông. Sự mềm mỏng, nhẹ nhàng của bạn sẽ khiến trái tim họ tan chảy, dù có nóng giận đến mấy cũng sẽ dễ dàng bỏ qua.

Hương vị của sự từng trải

Sự từng trải là hương vị mà nhiều người đàn ông thích nhất ở phụ nữ. Họ muốn một người hiểu chuyện, biết lắng nghe và thông cảm ở bên cạnh. Họ thích việc không cần nói nhiều, đối phương cũng hiểu hết những suy nghĩ trong đầu mình. Hoặc không cần phải giải thích quá nhiều, đối phương cũng biết được những việc mà đàn ông làm.

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Đàn ông thích phụ nữ từng trải - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ từng trải luôn mang lại cho đàn ông sự thoải mái và tự hào khi ở bên cạnh. Họ thích được ở bên người biết thấu hiểu và cảm thông chứ không phải người lúc nào cũng càm ràm, bắt ép chồng phải ở bên mình 24/24.

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