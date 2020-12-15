4 điều phụ nữ khôn ngoan có ‘đánh chết’ cũng không được làm với chồng

Phụ nữ yêu 15/12/2020 07:00

Người đàn bà khôn ngoan phải biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm với chồng để giữ lửa hôn nhân, đừng dại đẩy mối quan hệ của mình xuống vực thẳm.

Dưới đây là những việc có “đánh chết” đàn bà khôn ngoan cũng không được làm với chồng kẻo rước buồn phiền, mệt mỏi về cho bản thân.

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Đàn bà khôn ngoan không nên làm điều này với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Xúi giục chồng đối xử tệ với cha mẹ

Người đàn bà dại nhất là xúi giục chồng đứng về phía mình và đối xử tệ với cha mẹ. Dại nhất là để chồng lựa chọn giữa vợ và cha mẹ ruột của mình. Bạn nên biết khi làm điều này chỉ có bản thân bạn là chịu tổn thương mà thôi. Vả lại đàn ông ghét nhất việc phải lựa chọn, ghét việc phải đứng giữa giải quyết mọi mâu thuẫn của hai bên mình yêu thương nhất.

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Phụ nữ đừng xúi giục chồng đối xử tệ với cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vợ khôn ngoan hãy biết dung hòa mối quan hệ của mình. Nếu muốn cha mẹ chồng tốt với mình, bản thân bạn phải đối xử với họ chân thành. Đừng bao giờ mang tư tưởng mẹ chồng luôn khó tính với tất cả nàng dâu rồi đẩy mâu thuẫn gia đình lên cao trào.

Nói lời ly hôn

Đây là điều khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất. Đồng thời cũng khiến đàn ông vô cùng khó chịu khi nghe hai chữ này. Họ cảm thấy vợ không tôn trọng mình, không xem trọng mối quan hệ này nên mới dễ nói ra những lời như vậy. Hoặc khi nghe quá nhiều lần, đàn ông sẽ buông xuôi và chiều theo ý bạn ngay. Khi đó chỉ có bạn là hụt hẫng và chịu tổn thương.

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Phụ nữ đừng dại nói ly hôn với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên dù có chuyện gì cũng đừng nói điều đại kỵ này trong hôn nhân. Đừng bao giờ khiến chồng cảm thấy khó chịu với những lời nói giận dỗi thiếu suy nghĩ của mình.

Gây áp lực để chồng nỗ lực làm việc kiếm tiền

Hành động này chỉ khiến chồng chán ghét và không còn muốn bước chân về ngôi nhà của mình nữa. Họ cảm thấy mệt mỏi vì suốt ngày nghe vợ nói về chuyện cơm áo gạo tiền. Họ cảm thấy vô cùng áp lực khi phải đối mặt với việc tiền bạc mà không có người nào thấu hiểu. Thế nên phụ nữ đừng càm ràm về tài chính trong gia đình. Hãy cùng chồng phấn đấu xây dựng một gia đình đủ đầy nhất.

Thiếu tôn trọng chồng

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Hãy tôn trọng bạn đời của mình, họ sẽ tôn trọng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sẽ không bao giờ chấp nhận được việc vợ xem thường mình. Nếu vợ dại làm điều này quá thường xuyên, chồng sẽ một mực ly hôn ngay và không tiếc nuối đắn đo chuyện gì. Nên nhớ trong hôn nhân phải tồn tại yếu tố tôn trọng lẫn nhau, có vậy mối quan hệ mới bền vững. Bạn tôn trọng bạn đời, anh ấy mới tôn trọng ngược lại bạn.

4 hành động ‘phũ’ của vợ hư khiến chồng say như điếu đổ, ngày nhớ đêm mong

4 hành động ‘phũ’ của vợ hư khiến chồng say như điếu đổ, ngày nhớ đêm mong

Người vợ khôn ngoan muốn chồng say như điếu đổ phải biết “hư nhưng không hỏng”, không cần phải chiều chuộng cũng khiến đàn ông ngày nhớ đêm mong.

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