4 hành động ‘phũ’ của vợ hư khiến chồng say như điếu đổ, ngày nhớ đêm mong

Dưới đây là những hành động “phũ” của vợ khôn ngoan khiến chồng điêu đứng, ai cũng nên biết để giữ lửa hôn nhân , đồng thời cũng tự bảo vệ giá trị của bản thân.

Đàn ông ngộ lắm, khi đã có được họ không biết trân trọng. Nhưng khi đã mất đi rồi lại vội vã tìm kiếm, hối tiếc. Bởi vậy phụ nữ phải phũ đúng lúc để chồng biết trân trọng giá trị của mình hơn. Đừng chiều quá mức mà khiến anh ấy sinh hư, không tôn trọng vợ.

Không phải cứ chiều chuộng chồng là sẽ có được tình yêu thương của anh ấy. Vì đôi khi “vợ có công, chồng vẫn phụ”, vợ một mực yêu thương chồng nhưng cuối cùng chỉ đổi lại những tổn thương. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng quá chiều chồng, bạn phải biết phũ để anh ấy thấy được giá trị của vợ.

Hẹn hò với bạn bè khi muốn

Nếu muốn hẹn hò, cà phê cà pháo cùng bạn bè, hãy đi đi đừng sợ bỏ chồng con ở nhà không ai lo. Bạn nên nhớ một điều, thanh xuân phụ nữ ngắn ngủi, không làm những điều mình thích sẽ vô cùng hối hận. Thế nên đừng chỉ biết lo cho gia đình, bạn phải có cuộc sống riêng của mình. Bạn phải có những mối quan hệ riêng để lỡ người đàn ông kia phản bội, bạn còn có điểm tựa cho mình.

Phụ nữ nên biết sống vì mình - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ muốn hạnh phúc trong hôn nhân đừng chỉ biết quanh quẩn bên đàn ông. Bạn phải biết tìm cho mình niềm vui riêng để cuộc sống càng thú vị hơn.

Không dựa dẫm chồng

Khi dựa dẫm, phụ thuộc vào đàn ông, bạn sẽ có cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. Muốn làm gì, mua sắm gì cũng phải ngửa tay xin tiền chồng. Hoặc muốn đi đâu cũng phải có chồng con đi theo mới yên tâm, một mình thì lại sợ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Điều này dần khiến bạn có thói quen không tốt và chỉ trông chờ vào người khác mang hạnh phúc đến cho mình.

Phụ nữ hiện đại đừng dựa dẫm vào bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, xã hội hiện đại rồi đừng sống quá dựa dẫm vào ai đó. Bạn phải có công việc, tự chủ cuộc sống của mình. Đừng giao phó cuộc đời của mình vào tay bất cứ ai. Vì khi họ rời đi, bạn sẽ rất chông chênh và hụt hẫng. Khi họ rời đi, bạn sẽ là người tổn thương nhiều nhất.

Dành thời gian làm đẹp, chăm sóc bản thân nhiều hơn

Thay vì dành hết thời gian chăm sóc chồng con, hãy làm đẹp yêu thương bản thân nhiều hơn. Người phụ nữ muốn hạnh phúc đừng quá xem trọng việc phải làm người mẹ, người vợ đảm đang. Đừng bao giờ để đàn ông xem mình như osin, muốn sai khiến như thế nào cũng được.

Phụ nữ nên dành thời gian yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Hãy bỏ đi suy nghĩ bản thân sống là phải chăm chồng lo con, bạn phải sống tốt cuộc đời của mình. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải yêu thương mình trước đã rồi hãy nghĩ đến việc chăm sóc người khác.