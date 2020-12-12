Đàn bà ly hôn trước khi rời đi phải mang theo 4 báu vật này, đừng dại để lại kẻo kẻ thứ ba chê cười

Trước khi rời đi khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ do chồng ngoại tình, đàn bà khôn ngoan nhất định phải mang theo những thứ này để làm động lực sống tốt mỗi ngày.

Phụ nữ nên nhớ muốn có quyền nuôi con một cách đường đường chính chính, hãy đi làm kiếm tiền. Khi tự chủ tài chính, bạn không còn cảm thấy tự ti, cũng không còn phải lo sợ bất cứ chuyện gì.

Khi rời khỏi hôn nhân, đàn bà phải giành được quyền nuôi con. Vì con cái là món quà quý giá ông trời ban tặng cho mỗi người phụ nữ. Không có chồng vẫn sống tốt, nhưng không có con thật sự rất buồn. Cho nên dù có bất chuyện gì cũng phải giành quyền nuôi con, đừng từ bỏ chỉ vì bản thân không có đủ tài chính.

Tài sản của mình

Đây là thứ mà đàn bà ly hôn nhất định phải mang đi. Có câu “của chồng công vợ”, bạn phải mang đi những thứ là của mình chứ đừng dại để lại cho kẻ thứ ba và người đàn ông tệ bạc. Dù gì bạn cũng đã góp công xây dựng gia đình.

Phụ nữ phải mang theo tài sản của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn từng là hậu phương, một tay quán xuyến nhà cửa cho chồng yên tâm làm việc. Thế nên đừng ngại mang theo tài sản của riêng mình. Đừng vì sĩ diện hảo mà rời đi tay trắng.

Nghe hơi thực dụng nhưng không có tiền, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng chông chênh. Khoảng thời gian sau ly hôn khá khó khăn, không có gì trong tay, bạn sẽ rất mệt mỏi. Thế nên hãy giữ cho mình một số tiền để phòng thân, trang trải cuộc sống.

Lòng tự trọng

Hãy mang theo lòng tự trọng để không ai xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi rời đi, phụ nữ phải mang theo lòng tự trọng của mình. Đừng khóc lóc quá nhiều để níu kéo một người tệ bạc. Cũng đừng làm mọi cách để giữ một cuộc hôn nhân đã rạn nứt từ lâu. Bạn nên nhớ khi đã hết yêu, đàn ông rất tàn nhẫn. Họ sẽ không ngại làm bạn tổn thương và mất mặt. Vì vậy hãy ngẩng cao đầu và tự tin với những quyết định của bản thân.

Niềm kiêu hãnh và một nụ cười tươi

Muốn hạnh phúc, hãy kiêu hãnh mà rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn vốn không đáng sợ, phụ nữ mang tiếng một đời chồng cũng không sao. Điều đáng sợ nhất là bạn ra đi trong nước mắt và sự oán than. Thế nên hãy ngẩng cao đầu bước đi đường đường chính chính, bằng một nụ cười thật tươi để cho đối phương biết bạn không yếu đuối. Không có họ, bạn vẫn có thể tự tin sống tốt cuộc đời của mình mà không cần dựa dẫm vào bất cứ ai.