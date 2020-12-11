Đừng chê phụ nữ chân ngắn, đây là 5 cái LỢI khi lấy vợ có ‘chiều cao khiêm tốn’

Phụ nữ yêu 11/12/2020 07:00

Người phụ nữ chân ngắn có những cái lợi này, đàn ông cưới được phúc đức ba đời, giàu sang hưng thịnh, ít lâm vào tình cảnh nghèo khổ, thiếu trước hụt sau.

Dưới đây là những cái lợi khi lấy phụ nữ chân ngắn, đàn ông nên biết để trân trọng vợ nhiều hơn.

Là người phụ nữ chung thủy

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Phụ nữ chân ngắn giúp chồng ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, vợ chân ngắn thường khá chung thủy. Họ thích yên phận bên một người và không bao giờ để bản thân nghiêng ngả vì bất cứ ai. Nếu có người vợ như thế này, đàn ông nên biết trân trọng vì cô ấy chỉ yêu mình bạn.

Thông minh nhanh nhẹn giúp chồng ăn nên làm ra

Người có vóc dáng nhỏ nhắn thường khá thông minh, nhanh nhẹn trong mọi chuyện. Theo nghiên cứu khoa học, người cao thường mất nhiều thời gian để tiếp nhận dữ liệu qua các giác quan. Vì thông tin phải truyền qua cái dây thần kinh nên người cao tiếp nhận lâu hơn người thấp.

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Người chân ngắn thường khá thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Người có dáng người nhỏ nhắn thường khá tháo vát, có thể giúp đỡ chồng ăn nên làm ra. Trong gia đình, họ sẽ là người vợ người mẹ tốt, quán xuyến mọi chuyện để chồng yên tâm công tác. Có người vợ như thế này, đàn ông sẽ vô cùng yên tâm làm việc vì đã có hậu phương vững chắc nhất.

Vóc dáng của vợ chân ngắn khiến chồng có cảm giác là người hùng

Đàn ông vốn có tính chiếm hữu và bản lĩnh bảo vệ cực kỳ cao. Họ thích được bảo vệ, che chở người phụ nữ mình yêu để thể hiện bản lĩnh nam nhi. Vì thế khi đi bên người vợ có vóc dáng nhỏ nhắn, đàn ông sẽ có cảm giác anh hùng, che chở được người mình yêu thương.

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Người có vóc dáng nhỏ nhắn thường khiến chồng tự hào - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là khi ôm, đàn ông sẽ cảm thấy thú vị, ấm áp vì đầu của vợ dựa vào phần ngực của mình. Hành động này thể hiện tình cảm chân thành và đáng yêu khiến đàn ông lúc nào cũng muốn gần gũi, thân mật với vợ.

Cảm thấy tự tin khi đi cạnh vợ

Khi đi bên người có vóc dáng nhỏ hơn mình, đàn ông sẽ cảm thấy tự tin hơn. Họ cảm thấy bản thân cao to, có thể bảo vệ được người bạn đời của mình. Còn khi đi bên cạnh người quá cao so với mình, đàn ông sẽ cảm thấy nhỏ bé, kém tự tin. Thế nên đây là cái lợi khi cưới một cô vợ chân ngắn, có thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu.

sức khỏe tốt giúp gia đình hưng thịnh

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Người chân ngắn thường có sức khỏe tốt - Ảnh minh họa: Internet

Người sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn thường có sức khỏe tốt, cơ thể dẻo dai và mang lại nhiều phúc khí cho gia đình. Khi có sức khỏe tốt, phụ nữ sẽ chăm lo cho gia đình tốt nhất, giúp chồng yên tâm làm việc. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu, người chân ngắn thường ít mắc bệnh ung thư, ít mắc những chứng bệnh nguy hiểm.

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