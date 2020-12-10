7 kiểu người dễ trở thành ‘oán phụ’, làm khổ mình khổ người

Dưới đây là những kiểu phụ nữ bất hạnh chỉ mang lại khổ đau cho người khác lẫn bản thân, cả đời cũng không tìm được bầu trời bình yên đúng nghĩa cho mình.

Quá đa sầu đa cảm sẽ khiến bạn dễ bị tổn thương. Chỉ một lời nói, hành động nhỏ cũng khiến bạn bật khóc nức nở. Kiểu phụ nữ này thường khiến người khác cảm thấy mệt mỏi, áp lực khi ở bên cạnh. Bản thân họ cũng không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nên sẽ khiến đối phương cảm thấy sợ hãi vì không biết khi nào sẽ làm bạn khóc hoặc giận dỗi.

Người đàn bà dại thường xuyên bắt bẻ từng câu từng lời người khác nói. Họ nghĩ chuyện này sẽ thể hiện được việc bản thân giỏi giang. Nhưng thực tế đây là hành động kém duyên khiến không ai dám bắt chuyện hay muốn tâm sự bất cứ thứ gì với họ. Mọi người sợ bị bắt bẻ, sợ trở thành nạn nhân trong câu chuyện của bạn.

Tự ti

Phụ nữ tự ti thường không thể hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Khi quá tự ti về vóc dáng, về bản thân, bạn sẽ đánh mất hạnh phúc. Người phụ nữ tự ti sẽ khiến người khác cảm thấy chán ngán khi ở bên cạnh. Họ lúc nào cũng nhút nhát, sợ hãi không dám làm điều này điều kia. Nếu không thay đổi tính cách xấu này, bạn sẽ đánh mất nhiều cơ hội trong công việc, cuộc sống lẫn tình yêu.

Hay so sánh

Người đàn bà kém duyên nhất là khi so sánh bản thân với người khác. Hoặc so sánh người này với người kia khiến chẳng ai dám đến gần hay thân thiết. Nếu cứ giữ tính cách kém sang này, suốt cuộc đời của bạn cũng không thể bình yên, không thể nào tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

Hay ganh tỵ

Khi ganh tỵ với người khác, bạn sẽ gặp bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan đừng ganh tỵ với bất cứ ai. Vì mỗi người đều có cuộc sống riêng, muốn có được hạnh phúc, hãy chăm chỉ nỗ lực mỗi ngày. Đừng ngồi không than trách về việc ông trời bất công với mình, ai cũng hạnh phúc, giàu có còn bản thân mình thì không. Những suy nghĩ này chỉ làm bạn kém duyên và thất bại hơn mà thôi. Thế nên đừng bao giờ ganh tỵ với bất cứ ai.

Hay ghen

Người hay ghen là người có rất nhiều áp lực. Họ lúc nào cũng sợ người bên cạnh sẽ phản bội mình. Điều này khiến đối phương mệt mỏi, không dám tâm sự bất cứ điều gì. Người ghen tuông mù quáng sẽ làm khổ bản thân, đồng thời làm khổ người khác.

Lãng mạn quá mức

Phụ nữ quá lãng mạn sẽ gặp rắc rối lớn - Ảnh minh họa: Internet

Lãng mạn là yếu tố quan trọng giúp cuộc sống bớt tẻ nhạt. Nhưng quá lãng mạn sẽ mang đến phiền phức, khiến đối phương cảm thấy bạn làm chuyện vô ích. Thế nên cái gì nhiều quá cũng không tốt, hãy giảm bớt những đòi hỏi của bản thân để hạnh phúc hơn.