6 câu cực độc gây hại cho chồng, vợ khôn ngoan có chết cũng đừng hé miệng

Phụ nữ yêu 11/12/2020 06:00

Người đàn bà khôn ngoan trước khi mở miệng nói điều gì đó hãy uốn lưỡi bảy lần, đừng nói năng vô duyên khiến hôn nhân đổ vỡ.

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan có chết cũng không được hé lộ với chồng vì sẽ là chất cực độc khiến hôn nhân đổ vỡ ngay.

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Nói câu này, đàn bà sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

“Sao anh không làm được gì nên hồn vậy?”

Người vợ khôn ngoan đừng bao giờ mở miệng nói với chồng câu này. Vì đây là chất độc khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, không thể nào hàn gắn. Nhiều người vợ tưởng câu nói này của mình bình thường nhưng thực tế lại vô cùng kém duyên. Điều này khiến chồng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu.

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Phụ nữ đừng nói câu này với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ một điều khi làm chồng mất mặt, hậu quả bạn nhận lại sẽ vô cùng ê chề. Thế nên hãy khôn khéo trong việc ăn nói để được chồng yêu thương. Tôn trọng lẫn nhau là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ.

“Anh lại nhậu nhẹt hả?”

Đừng càm ràm chuyện chồng nhậu nhẹt thường xuyên mà hãy khuyên anh ấy hạn chế. Khi bạn dành cho chồng lời khuyên dịu dàng, anh ấy sẽ cảm thấy dễ chịu và cân nhắc lại. Còn khi bạn mắng chửi, càm ràm, anh ấy càng cố ý chọc tức bạn. Thế nên hãy dịu dàng cho chồng lời khuyên đúng cách để tôn trọng anh ấy cũng như bảo vệ bản thân mình.

“Anh sống có trách nhiệm với gia đình một chút được không?”

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Phụ nữ nên khôn khéo trong cách nói chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu nói oán trách chồng sống thiếu trách nhiệm. Khi nghe được, anh ấy sẽ vô cùng tức giận và khó chịu. Thậm chí còn khiến bạn phải trả cái giá vô cùng đắt. Vì vậy đừng dại gì chì chiết chồng bằng câu nói kém duyên này. 

“Tôi thật sự hối hận khi lấy anh”

Khi nghe được câu này từ vợ, đàn ông sẽ cảm thấy bất lực, buồn bã. Họ không nghĩ bản thân lại tệ bạc khiến vợ phải sống trong sự hối hận như vậy. Thậm chí khi bị đụng chạm đến lòng tự trọng, đàn ông sẽ phản bác lại rằng “ly hôn đi” hoặc “cưới cô cũng là sai lầm nhất trong cuộc đời tôi”. Khi đó chỉ có bản thân bạn là chịu nhiều tổn thương mà thôi.

“Anh xem anh A, anh B đi”

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Đừng so sánh chồng với người khác kẻo bị cho là kém duyên - Ảnh minh họa: Internet

Đây là lời so sánh vô cùng kém duyên khiến chồng cảm thấy bực bội nhất. Họ không thích nghe vợ khen người khác và chê bai mình. Thế nên phụ nữ hãy nhớ bảo vệ lòng tự trọng của chồng. Đừng bao giờ nói những câu độc hại khiến tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt.

“Chúng ta ly hôn đi”

Đây là một trong những điều cấm kỵ trong hôn nhân. Vợ dại càng nói nhiều càng khiến hôn nhân đổ vỡ, tình cảm vợ chồng rạn nứt. Thế nên đừng bao giờ dễ dàng nói hai chữ “ly hôn” mà đẩy cuộc hôn nhân của mình xuống vực thẳm, không thể nào cứu vãn được.

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