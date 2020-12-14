‘Hữu xạ tự nhiên hương’, có những kiểu phụ nữ không cần làm gì cũng THƠM và ĐẸP khiến đàn ông điêu đứng

Phụ nữ yêu 14/12/2020 06:30

Có những kiểu phụ nữ khí chất không cần làm gì cũng trở nên xinh đẹp và thơm tho khiến đàn ông mê mệt, một đời điêu đứng không buông.

Dưới đây là những kiểu đàn bà khí chất không cần làm gì cũng tỏa sáng ngút trời khiến đàn ông ngày nhớ đêm mong, ở gần là không muốn đi, ở xa là nhớ thương khôn nguôi.

Không làm điều hại người, hại mình

Người phụ nữ khí chất nhất là khi sống không thẹn với lòng, không làm điều hại người hại mình. Họ sống quang minh chính đại, không làm những trò bẩn thỉu ảnh hưởng đến lòng tự trọng của bản thân.

phu nu khi chat 1
Phụ nữ khí chất thường khiến đàn ông điêu đứng - Ảnh minh họa: Internet

Với họ, ai cũng có một đời để sống, vì vậy tại sao không sống cho ngay thẳng? Tại sao không sống tốt, không làm hại hay tìm cách hạ thấp danh dự của người khác? Vì những suy nghĩ này đã giúp họ có một tấm lòng nhân hậu, xinh đẹp nhất.

Không đố kỵ, ganh ghét

phu nu khi chat 2
Phụ nữ đẹp khi không ganh ghét với bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Khi không đố kỵ, ganh ghét với bất cứ ai, bạn đã có một tâm hồn đẹp. Hãy yên phận sống cuộc đời của mình một cách nhẹ nhàng và bình yên nhất. Vì cuộc sống vô thường, bạn không biết ngày mai sẽ như thế nào, có chuyện gì xảy ra. Thế nên hãy yêu thương nhau khi còn có thể, đừng mang tâm sân si, hận thù ảnh hưởng đến những mục tiêu trong cuộc sống mà mình đặt ra.

Không sân si, oán hận

Ai sống trên đời cũng hướng về hai chữ hạnh phúc. Chỉ cần bình an, hạnh phúc sống qua ngày là được, không cần phải sân si, oán hận bất cứ ai. Vì khi mang tâm sân si, bạn sẽ trở thành một con người mệt mỏi với đầy nỗi áp lực trong lòng.

phu nu khi chat 3
Phụ nữ hạnh phúc khi không sân si - Ảnh minh họa: Internet

Giống như việc bạn tự mang đá đặt vào tâm của mình, càng ngày càng nặng trĩu và bản thân bạn không thể nào chịu đựng được điều này quá lâu. Khi không chịu được nữa, bạn sẽ tự làm tổn thương chính mình và nhận ra mình sống một đời quá vô nghĩa.

Không đổ lỗi cho người khác

phu nu khi chat 4
Đàn bà khôn không đổ lỗi cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Khi làm việc gì sai, hãy thẳng thắn nhận lỗi của bản thân. Người đàn bà khôn ngoan sẽ không tìm cách đùn đẩy trách nhiệm cho ai khác. Họ sẽ lên tiếng nhận lỗi và tìm cách khắc phục sai lầm của mình. Với họ, có thất bại mới có thành công. Không thất bại sẽ chẳng bao giờ đạt được những gì mình mong muốn. Thế nên hãy vấp ngã đi, bạn sẽ tìm được thứ mình cần và hiểu rõ bản thân hơn.

Không tự biến thành “nạn nhân”

Người đàn bà dại nhất là luôn đóng vai “nạn nhân”, còn vai “hung thủ” thì đùn đẩy cho người khác. Phụ nữ dại luôn biến mình trở thành con người đáng thương để có được sự thương hại của thiên hạ. Còn đàn bà khôn ngoan không bao giờ làm hại bất cứ ai, cũng chẳng bao giờ giả vờ ngốc nghếch, ngây thơ để lừa gạt mọi người.

Không phải 'đắp' hàng hiệu lên người, đây là 3 việc giúp phụ nữ tỏa sáng, đẳng cấp

Không phải 'đắp' hàng hiệu lên người, đây là 3 việc giúp phụ nữ tỏa sáng, đẳng cấp

Người phụ nữ đẳng cấp, tỏa sáng nhất không cần “đắp” lên người hàng hiệu. Thay vào đó, chính những điều này sẽ giúp bạn ngày càng nổi bật, thu hút ánh nhìn của đám đông.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan đàn bà dại đàn bà khí chất

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 46 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này