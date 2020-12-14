Đánh ghen xưa rồi, đàn bà khôn ngoan chỉ hỏi đúng một câu khi biết chồng ngoại tình khiến ai cũng gật gù bảo đúng, không cần bẩn tay và vẫn giữ được khí chất.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, đàn bà khôn ngoan đừng kéo nhau đi đánh ghen hoặc lên kế hoạch trả thù gã tệ bạc. Bạn chỉ cần ngồi yên pha một bình trà thật ngon và hỏi chồng đúng một câu “anh đi hay ở”. Chắc chắn khi đó đàn ông cảm thấy chột dạ và sẽ suy nghĩ về những việc làm tội lỗi của mình. Đàn bà khôn ngoan hãy làm điều này khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ hiện đại đánh ghen chỉ làm khó bản thân. Có nhiều trường hợp đánh nhau ngoài đường ngoài xá làm ảnh hưởng đến hình tượng của mình, thậm chí còn vướng vào vòng lao lý. Ai cũng nghĩ đánh ghen sẽ làm mất mặt kẻ thứ ba nhưng thực tế sau mỗi trận đánh ghen chỉ có bản thân mình là tổn thương. Bạn chỉ thỏa mãn một phần nào đó chứ không thể thay đổi được việc chồng đã phản bội mình.

Thế nên đừng đánh ghen làm gì cho bẩn tay, đánh mất khí chất. Người phụ nữ thông minh chỉ hỏi chồng muốn đi hay ở và chờ đợi câu trả lời từ anh ấy. Người đàn ông khôn ngoan sẽ chọn ở lại bên vợ con, họ không bao giờ bỏ vợ để theo nhân tình. Vì nhân tình chỉ là thức ăn nhanh, ăn vài lần sẽ ngán. Còn vợ là cơm nhà, ăn cả đời cũng không biết chán. Phụ nữ khôn không níu kéo gã tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet Người đàn ông tệ bạc, khờ dại sẽ chọn bỏ vợ theo nhân tình. Họ cho rằng ở bên nhân tình sẽ thú vị hơn ở bên vợ. Ở bên nhân tình có cảm giác mới lạ, còn ở bên vợ chỉ cảm thấy chán ghét, mệt mỏi. Thậm chí còn kinh tởm vết rạn trên da, mùi trên cơ thể sau sinh của vợ. Họ thường mang điều này ra để làm lý do cho việc chồng chán vợ và chọn cách ngoại tình.

Hãy đưa ra cho đàn ông hai sự lựa chọn. Nếu chồng đã có suy nghĩ muốn rời đi, bạn cũng nên buông bỏ. Hãy tiễn họ đi bằng một nụ cười và câu chúc phúc “chúc anh bên người sóng gió triền miên không yên ngày nào”. Còn nếu anh ấy muốn ở lại, bạn hãy tha thứ và bao dung cho chồng một lần. Muốn hạnh phúc, đàn bà khôn đừng đánh ghen - Ảnh minh họa: Internet Vì đàn ông ai cũng có những phút giây say nắng đến quên mình. Nhưng sau cơn cảm nắng đó, họ sẽ biết đâu mới là bến bờ hạnh phúc đích thực của mình. Đâu mới là nơi mình cần trở về, chứ không dại khờ bỏ một mái nhà để đến với căn phòng trọ tạm bợ. Phụ nữ thông minh đừng bao giờ đánh ghen làm mất danh dự. Hãy ngồi chờ quả báo sẽ đến với kẻ tệ bạc và tiểu tam đớn hèn kia. Bạn không việc gì phải khóc lóc oán than khi chồng ngoại tình. Hãy để anh ấy chơi đã đi rồi cũng sẽ quay về xin bạn tha thứ mà thôi.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-ghen-xua-roi-khi-chong-ngoai-tinh-dan-ba-khon-ngoan-chi-can-hoi-1-cau-duy-nhat-389950.html