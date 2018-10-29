4 điều phụ nữ chớ dại nhắc đến trước mặt chồng

Nếu muốn hôn nhân của mình luôn ấm êm hạnh phúc, vợ chồng sống đến lúc đầu bạc răng long, cả đời yêu thương nhau phụ nữ chớ dại nhắc đến 4 điều này trước mặt chồng.

Chẳng ai cảm thấy dễ chịu khi mình bị mang ra so sánh với người khác, đàn ông càng không ngoại lệ. Chưa kể, với phái mạnh, lòng tự trọng là thứ họ sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ. Nếu vợ khiến họ bị tổn thương, bị xem thường khi so sánh chồng không bằng người này người kia thì dù yêu đến mấy đàn ông cũng chán ngán vợ con.

Bị so sánh với người khác chính là điều đàn ông sợ phải nghe nhất từ miệng vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Bởi lẽ, với họ, việc làm này đồng nghĩa rằng vợ đã không còn xem trọng mình. “Đứng núi này trông núi nọ” còn là biểu hiện của việc người vợ đã dần tơ tưởng đến đàn ông khác, sẵn sàng bội bạc khi tìm được người tốt hơn.

Là một người vợ, thay vì la mắng chồng bất tài vô dụng bạn hãy khích lệ, động viên để chồng mình làm lại từ đầu, có động lực lấy lại những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

2. Chê bai chồng bất tài vô dụng

Đàn ông nào cũng muốn cho vợ con một cuộc sống đủ đầy, sung túc. Người chồng nào cũng nỗ lực không ngừng vì gia đình. Thế nhưng, đứng trước những khó khăn, thất bại ai cũng yếu lòng mà nhụt chí, chán nản.

Là một người vợ, thay vì la mắng chồng bất tài vô dụng bạn hãy khích lệ, động viên để chồng mình làm lại từ đầu, có động lực lấy lại những gì đã mất. Chỉ cần trao niềm tin chắc chắn bạn sẽ gặt hái niềm hạnh phúc ngoài mong đợi.

Nếu đã quyết định thứ tha, cho chồng cơ hội phụ nữ đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ, cũng đừng dùng quá khứ để đay nghiến anh ấy ở hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

3. Nhắc lại sai lầm trong quá khứ

Đã là con người ai cũng từng mắc sai lầm, từng phạm lỗi. Nếu đã quyết định thứ tha, cho chồng cơ hội phụ nữ đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ, cũng đừng dùng quá khứ để đay nghiến anh ấy ở hiện tại.

Nếu đã bao dung hãy bao dung cho trót, chuyện gì ra chuyện nấy, đừng bới lông tìm vết. Nếu cứ mỗi lần vợ chồng cãi nhau bạn lại mang mang quá khứ ra dằn vặt nhau thì cuộc hôn nhân ấy sớm muộn cũng vỡ tan.

Nếu bạn còn tạt thêm gáo nước lạnh vào mặt chồng thì những suy nghĩ tích cực sẽ xâm chiếm tâm trí chàng, rất nhiều đàn ông tốt đã ngoại tình chỉ vì thái độ này của vợ - Ảnh minh họa: Internet

4. Chê chồng kiếm ít tiền hơn mình

Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn chồng, có thể thành công trong sự nghiệp, thăng quan tiến chức trong khi chồng thua kém mình bội phần nhưng đừng cho mình quyền xem thường bạn đời. Khả năng kiếm tiền của mỗi người mỗi khác, có thể bạn may mắn hơn anh ấy nhưng không đồng nghĩa với việc bạn được cạnh khóe, tỏ thái độ không tôn trọng chồng.

Với đàn ông, việc thua kém vợ đã khiến họ áp lực, thiếu tự tin rất nhiều. Nếu bạn còn tạt thêm gáo nước lạnh vào mặt chồng thì những suy nghĩ tích cực sẽ xâm chiếm tâm trí chàng, rất nhiều đàn ông tốt đã ngoại tình chỉ vì thái độ này của vợ.