4 chữ ĐỪNG giúp phụ nữ có nội hàm cả đời ấm êm, hạnh phúc viên mãn

Phụ nữ yêu 08/07/2020 07:07

Chính nhờ thuộc lòng 4 chữ "đừng" này nên phụ nữ thông minh chưa bao giờ phải rơi nước mắt vì đàn ông, càng không biết khổ vì tình là gì.

Muốn sống phiêu diêu tự tại, an yên viên mãn phụ nữ thông minh chỉ cần khắc cốt ghi tâm 4 điều đắt giá dưới đây. 

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Khi kiếm ra tiền, tiêu tiền mình làm ra bạn sẽ chẳng cần phụ thuộc vào bất cứ ai, kể cả cha mẹ lẫn chồng con - Ảnh minh họa: Internet

1. Đừng phụ thuộc vào bất cứ ai

Dù giàu có hay nghèo khó, xinh đẹp rực rỡ hay nhan sắc thường thường bậc trung thì phụ nữ nhất định phải có cho mình một công việc, phải tự kiếm đủ tiền để nuôi sống bản thân. Chẳng ai bắt bạn phải là nữ cường nhân, cũng không ai bắt bạn phải thật tỏa sáng nhưng phụ nữ nhất định phải độc lập tài chính.

Khi kiếm ra tiền, tiêu tiền mình làm ra bạn sẽ chẳng cần phụ thuộc vào bất cứ ai, kể cả cha mẹ lẫn đàn ông. Có như thế thì bạn mới có khả năng tự quyết định mọi thứ, được tự do sống, yêu và làm người phụ nữ hạnh phúc.

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Đừng để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy sân si, đố kỵ kẻo tâm hồn bị vấy bẩn - Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng kết thân với những kẻ xấu tính

Chạy trời cũng không khỏi nắng, dù bạn có sống đàng hoàng tử tế đến mấy rồi cũng sẽ gặp phải phường tiểu nhân, những người thích nói xấu, tạo thị phi chốn công sở. Trong hoàn cảnh ấy, thay vì “té nước theo mưa” bạn hãy vạch rõ ranh giới giữa mình với những người xấu tính kia.

Đừng để họ có cơ hội tiêm nhiễm những điều xấu xa, nguồn năng lượng độc hại vào đầu bạn, cũng đừng để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy sân si, đố kỵ kẻo tâm hồn bị vấy bẩn.

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Ai cũng phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình, đứng dậy từ vấp ngã mới trưởng thành. - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của người khác

Dẫu biết phụ nữ vốn sống cảm tính nhưng ngay từ hôm nay chị em hãy học cách sống lý tính hơn để có cuộc sống hạnh phúc. Bởi lẽ, bạn càng dốc lòng lo lắng cho người khác, càng can thiệp quá nhiều đến chuyện của thiên hạ sẽ càng rước vô số phiền toái vào người.

Nếu muốn, bạn chỉ cần dành sự quan tâm đúng mực với đối phương. Đừng “dạy đời”, cũng đừng thay họ giải quyết mọi thứ bởi ai cũng phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình, đứng dậy từ vấp ngã mới trưởng thành.

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Nếu cứ sợ sệt, nếu cứ nhìn sắc mặt của người khác mà sống thì sẽ tự phí phạm đời mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Đừng để người khác làm chủ đời mình

Cuộc đời này là của chính bạn, không ai khác ngoài bạn có quyền quyết định con người mà mình sẽ trở thành. Nếu phụ nữ khờ dại luôn để tâm đến lời người khác nói, luôn nghe theo mọi điều cha mẹ sắp đặt thì phụ nữ khôn ngoan không như thế.

Cô ấy có chính kiến, có gan làm những điều mình thích mà chẳng sợ bị đánh giá, soi mói hay hiểu khác về mình. Họ biết rằng, nếu cứ sợ sệt, nếu cứ nhìn sắc mặt của người khác mà sống thì sẽ tự phí phạm đời mình.

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