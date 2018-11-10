Trong những đoạn quanh của cuộc đời, phụ nữ dễ ngã dài vì vấp ngã, rồi lại oán than cuộc đời quá bất công. Nhưng thật ra, không ai ở đời tránh khỏi những đoạn quanh nhất định phải có. Khác nhau chắc là ở cách họ cỗ vũ và động viên chính mình. 4 câu “thần chú” sau sẽ phần nào giúp phụ nữ sống an yên, vượt qua hết va vấp ở đời.

“Bất kể người nào bạn gặp đều là người bạn phải gặp” Mỗi người đến trong đời bạn đều có nguyên do và ý nghĩa riêng. Dù họ đến bằng cách nào, hay chọn cách ra đi ra sao thì đó đều là những người bạn cần phải gặp. Họ có thể yêu thương bạn chân thành, bảo vệ chở che cho bạn, cũng có thể bỏ rơi làm bạn tổn thương. Nhưng ngay cả khi bỏ bạn đi, hay ở cạnh bạn cả đời, họ đều sẽ dạy bạn những bài học nhất định. Là cách sống, cách yêu thương, bao dung, cả những sự thật phũ phàng nhất bạn phải chấp nhận. Và vận mệnh ở đời chính là họ sẽ đến vào đúng lúc để rèn giũa và khiến bạn trưởng thành, để bạn nhận ra đúng giá trị của chính mình, đúng cách mà cuộc đời đang diễn ra từng ngày. Mỗi người đến trong đời bạn đều có nguyên do và ý nghĩa riêng - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy đừng vội phán xét điều gì khi bạn còn chưa nhận ra hết những bài học cuộc đời muốn bạn biết. Nếu chỉ là biết ơn vài người trân trọng, yêu quý bạn, oán hận kẻ tổn thương bạn thì bạn chỉ đang mới học được một nửa những điều thượng đế muốn bạn nhận ra.

“Bất kể điều gì đang diễn ra trong đời bạn đều là những điều phải xảy ra” Không có chuyện gì đến trong đời bạn là điều không đáng cả. Đừng vội lớn tiếng rêu ca khi có những bước tiến thật dài, cũng đừng chỉ oán trách thở than khi đã vấp ngã thật đau. Dù là tiến hay lùi thì đều là những điều phải đến, là tiền đề cho một cái kết sau đó. Việc của bạn chỉ là nên chấp nhận và tiếp tục kiên trì đến cùng. Đừng tốn công nói giá như, đừng nghĩ mọi chuyện sẽ khác nếu bạn chỉ đứng yên đợi chờ. Muốn đến đích thì ít nhất phải bước đi trước đã. Mọi chuyện xảy ra đều cho bạn một bài học hay dự cảm về tương lai. Chỉ là có thể đến tận cuối đích đến bạn mới nhận ra. Vì vậy, hãy thôi hối tiếc và oán than, thay vào đó cứ kiên nhẫn mà cố gắng, cái giá sau cùng chắc chắn thỏa đáng.

Mọi chuyện xảy ra đều cho bạn một bài học hay dự cảm về tương lai - Ảnh minh họa: Internet “Chuyện gì tới sẽ tới” Chuyện gì ở đời đều bắt đầu vào đúng thời điểm của nó, sẽ không sớm cũng chẳng muộn. Chúng ta không thể đoán được chuyện gì sẽ đến, hay ngăn chặn, vì mọi chuyện đều đã có an bài, dù là không ngờ nhất. Và nỗi lo sợ chỉ là vô ích, chỉ khiến hiện tại của bạn mờ nhạt hơn. Hãy bình tâm đón nhận cả niềm vui và nỗi buồn sẽ đến. Bạn vốn không thể quản được những chuyện sẽ tới với mình, thế thì hãy chuẩn bị cho chính mình tâm thế tốt nhất. Chuyện gì đến ắt sẽ đến, và bạn chỉ có thể chấp nhận hoặc đối đầu. Và có khi bạn sẽ phải đợi thật lâu cho một thời điểm nhiệm màu nhất trong đời. Nhưng hãy tin rằng thượng đế đã chuẩn bị sẵn cho bạn, chỉ cần bạn nỗ lực và kiên trì. Chuyện gì đến ắt sẽ đến, và bạn chỉ có thể chấp nhận hoặc đối đầu - Ảnh minh họa: Internet “Chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi” Chuyện cũ vốn không thể làm mới lại, thế thì chỉ có cách để nó qua đi. Duyên phận ở đời cũng vậy, hết thời hạn thì chỉ có thể chấp dứt, rời đi để một mối duyên mới khác đến. Hãy nghĩ đơn giản rằng đôi khi một người rời đi, hay một công việc không còn cũng là điều tốt. Vì biết đâu một người khác thích hợp hơn sẽ đến, hay một cơ hội việc làm khác tốt hơn sẽ tới. Bởi vậy ở đời nhất định phải học được cách buông và nắm đúng lúc, biết để lại chuyện cũ sau lưng, dành sức cho những chặng đường phía trước. Sống ở đời an yên nhất chính là cứ để trời cao an bài, nhiệm vụ của mình chỉ là sống thật tốt.

Đàn ông tàn nhẫn nhất là khi vô tâm với vợ vào những lúc này Đàn ông ở đời, nếu không biết thấu hiểu và thương vợ thì sẽ có lúc phải nhìn người đàn ông khác thương giúp, chăm giùm người phụ nữ của đời mình.

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