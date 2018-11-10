4 câu ‘thần chú’ giúp phụ nữ sống an yên, vượt qua hết khổ đau bất hạnh ở đời

Phụ nữ yêu 10/11/2018 05:30

Trong những đoạn quanh của cuộc đời, phụ nữ dễ ngã dài vì vấp ngã, rồi lại oán than cuộc đời quá bất công. Nhưng thật ra, không ai ở đời tránh khỏi những đoạn quanh nhất định phải có. Khác nhau chắc là ở cách họ cỗ vũ và động viên chính mình. 4 câu “thần chú” sau sẽ phần nào giúp phụ nữ sống an yên, vượt qua hết va vấp ở đời.

“Bất kể người nào bạn gặp đều là người bạn phải gặp”

Mỗi người đến trong đời bạn đều có nguyên do và ý nghĩa riêng. Dù họ đến bằng cách nào, hay chọn cách ra đi ra sao thì đó đều là những người bạn cần phải gặp. Họ có thể yêu thương bạn chân thành, bảo vệ chở che cho bạn, cũng có thể bỏ rơi làm bạn tổn thương. Nhưng ngay cả khi bỏ bạn đi, hay ở cạnh bạn cả đời, họ đều sẽ dạy bạn những bài học nhất định. Là cách sống, cách yêu thương, bao dung, cả những sự thật phũ phàng nhất bạn phải chấp nhận. Và vận mệnh ở đời chính là họ sẽ đến vào đúng lúc để rèn giũa và khiến bạn trưởng thành, để bạn nhận ra đúng giá trị của chính mình, đúng cách mà cuộc đời đang diễn ra từng ngày.

4 câu ‘thần chú’ giúp phụ nữ sống an yên, vượt qua hết khổ đau bất hạnh ở đời - Ảnh 1
Mỗi người đến trong đời bạn đều có nguyên do và ý nghĩa riêng - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đừng vội phán xét điều gì khi bạn còn chưa nhận ra hết những bài học cuộc đời muốn bạn biết. Nếu chỉ là biết ơn vài người trân trọng, yêu quý bạn, oán hận kẻ tổn thương bạn thì bạn chỉ đang mới học được một nửa những điều thượng đế muốn bạn nhận ra.

“Bất kể điều gì đang diễn ra trong đời bạn đều là những điều phải xảy ra”

Không có chuyện gì đến trong đời bạn là điều không đáng cả. Đừng vội lớn tiếng rêu ca khi có những bước tiến thật dài, cũng đừng chỉ oán trách thở than khi đã vấp ngã thật đau. Dù là tiến hay lùi thì đều là những điều phải đến, là tiền đề cho một cái kết sau đó. Việc của bạn chỉ là nên chấp nhận và tiếp tục kiên trì đến cùng. Đừng tốn công nói giá như, đừng nghĩ mọi chuyện sẽ khác nếu bạn chỉ đứng yên đợi chờ. Muốn đến đích thì ít nhất phải bước đi trước đã.

Mọi chuyện xảy ra đều cho bạn một bài học hay dự cảm về tương lai. Chỉ là có thể đến tận cuối đích đến bạn mới nhận ra. Vì vậy, hãy thôi hối tiếc và oán than, thay vào đó cứ kiên nhẫn mà cố gắng, cái giá sau cùng chắc chắn thỏa đáng.

4 câu ‘thần chú’ giúp phụ nữ sống an yên, vượt qua hết khổ đau bất hạnh ở đời - Ảnh 2
Mọi chuyện xảy ra đều cho bạn một bài học hay dự cảm về tương lai - Ảnh minh họa: Internet

“Chuyện gì tới sẽ tới”

Chuyện gì ở đời đều bắt đầu vào đúng thời điểm của nó, sẽ không sớm cũng chẳng muộn. Chúng ta không thể đoán được chuyện gì sẽ đến, hay ngăn chặn, vì mọi chuyện đều đã có an bài, dù là không ngờ nhất. Và nỗi lo sợ chỉ là vô ích, chỉ khiến hiện tại của bạn mờ nhạt hơn.

Hãy bình tâm đón nhận cả niềm vui và nỗi buồn sẽ đến. Bạn vốn không thể quản được những chuyện sẽ tới với mình, thế thì hãy chuẩn bị cho chính mình tâm thế tốt nhất. Chuyện gì đến ắt sẽ đến, và bạn chỉ có thể chấp nhận hoặc đối đầu.

Và có khi bạn sẽ phải đợi thật lâu cho một thời điểm nhiệm màu nhất trong đời. Nhưng hãy tin rằng thượng đế đã chuẩn bị sẵn cho bạn, chỉ cần bạn nỗ lực và kiên trì.

4 câu ‘thần chú’ giúp phụ nữ sống an yên, vượt qua hết khổ đau bất hạnh ở đời - Ảnh 3
Chuyện gì đến ắt sẽ đến, và bạn chỉ có thể chấp nhận hoặc đối đầu - Ảnh minh họa: Internet

“Chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi”

Chuyện cũ vốn không thể làm mới lại, thế thì chỉ có cách để nó qua đi. Duyên phận ở đời cũng vậy, hết thời hạn thì chỉ có thể chấp dứt, rời đi để một mối duyên mới khác đến.

Hãy nghĩ đơn giản rằng đôi khi một người rời đi, hay một công việc không còn cũng là điều tốt. Vì biết đâu  một người khác thích hợp hơn sẽ đến, hay một cơ hội việc làm khác tốt hơn sẽ tới. Bởi vậy ở đời nhất định phải học được cách buông và nắm đúng lúc, biết để lại chuyện cũ sau lưng, dành sức cho những chặng đường phía trước. Sống ở đời an yên nhất chính là cứ để trời cao an bài, nhiệm vụ của mình chỉ là sống thật tốt.

Đàn ông tàn nhẫn nhất là khi vô tâm với vợ vào những lúc này

Đàn ông tàn nhẫn nhất là khi vô tâm với vợ vào những lúc này

Đàn ông ở đời, nếu không biết thấu hiểu và thương vợ thì sẽ có lúc phải nhìn người đàn ông khác thương giúp, chăm giùm người phụ nữ của đời mình.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ hạnh phúc cuộc sống

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 23 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 23 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này