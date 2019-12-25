4 cái 'nhỏ' của phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn không rời

Đàn ông bẩm sinh luôn thích được che chở người phụ nữ mình yêu. Chính vì vậy, xưa nay các anh thường khó cầm lòng trước những cô gái có thân hình nhỏ nhắn, lanh lợi, hoạt bát.

“Nhỏ mà có võ”, sau đây là 4 cái “nhỏ” của phụ nữ, tưởng là nhược điểm, ai dè lại là điểm quyến rũ chết người, chinh phục đàn ông dễ như trở bàn tay.

Chính vì thế, những cô gái “nấm lùn” đừng tự ti vì thân hình của mình mà hãy nâng niu và quý trọng nó. Thấp bé thì còn đi giày cao gót để cao lên được chứ cao to rồi thì không có cách nào sửa lại đâu!

Tuy các chàng thường mô tả tuýp người mình thích là dáng phải nuột nà, 3 vòng chuẩn như người mẫu nhưng thực tế rằng các cô gái nhỏ nhắn, dễ thương lại dễ chinh phục đàn ông hơn những cô nàng có thân hình “bốc lửa”.

Cái tôi nhỏ

Các chàng trai thường chán nản trước những cô gái có cái tôi quá lớn. Dù bạn có xinh đẹp, tài giỏi đến đâu mà bạn luôn ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, không buồn quan tâm tới suy nghĩ của người yêu thì sớm muộn anh ấy cũng bỏ bạn.

Đàn ông thường có tự tôn cao, hẳn nhiên anh ấy cũng không muốn người phụ nữ mình yêu luôn lấn lướt mình trong mọi chuyện. Đôi khi, phái nữ cần biết khéo léo, vừa không để mình thiệt, vừa không để chàng cảm thấy bị xúc phạm.

Một người đàn ông sẽ không thể ngừng si mê người phụ nữ biết nóng biết lạnh, biết nhu biết cương, thông minh và khéo léo như bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cái tôi “nhỏ” không có nghĩa bạn phải nhường nhịn anh ấy quá mức hay chịu đựng mọi điều thiệt thòi về mình. Cái tôi “nhỏ” tức là bạn không để nó ảnh hưởng tới tình yêu hay những mối quan hệ khác trong cuộc sống.

Một người đàn ông sẽ không thể ngừng si mê người đàn bà thu hút khi biết nóng biết lạnh, biết nhu biết cương, thông minh và khéo léo như bạn.

Trái tim nhỏ

Cũng như phụ nữ, đàn ông rất sợ bị phản bội. Đứng trước một người có quá nhiều vệ tinh theo đuổi xung quanh, chàng thường sẽ lùi lại, không muốn tiếp tục. Họ không muốn phải chạy theo một mối tình mà mình không phải lựa chọn duy nhất của đối phương.

Họ mong muốn yêu một cô gái, có thể không quá nổi bật hay xuất sắc, nhưng chỉ có một trái tim nhỏ, vừa đủ chỗ cho tình yêu của họ.

Đàn ông khi yêu tuy thường tỏ ra tự tin nhưng thực ra họ cũng yếu đuối như phụ nữ. Đàn ông muốn được yêu trong tâm thế tự tin, chứ không phải suốt ngày lo lắng, mặc cảm rồi ghen tuông.

Nếu muốn chinh phục đàn ông, bạn hãy cho anh ấy biết vị trí duy nhất của anh ấy trong tim bạn. Đừng cố tỏ ra mình có nhiều người theo đuổi, điều đó sẽ chỉ gây ra phản ứng ngược mà thôi.

Những người phụ nữ có tham vọng nhỏ, có suy nghĩ hướng về tổ ấm nhiều hơn nhất định sẽ chiếm trọn trái tim của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Tham vọng nhỏ

Có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Một tổ ấm thiếu đôi bàn tay chăm sóc của người vợ thì sẽ chẳng thể toàn vẹn.

Nhiều người phụ nữ vì chạy theo danh vọng, sự nghiệp mà quên đi thiên chức của mình trong gia đình. Dù luôn ủng hộ vợ nhưng chắc hẳn nhiều người đàn ông cũng thấy chạnh lòng, vì căn bếp thiếu hơi ấm, vì bữa cơm thiếu những món ngon, vì không khí gia đình thiếu đi hương vị ngọt ngào mà chỉ vợ mình mới mang lại.

Người đàn ông có thể sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, sóng gió bên ngoài, miễn là giữ được bình yên cho mái nhà nhỏ. Vậy nên, họ cũng hy vọng người bạn đời của mình, có thể vì mái nhà nhỏ này mà hạ bớt tham vọng một chút.

Những người phụ nữ có tham vọng nhỏ, có suy nghĩ hướng về tổ ấm nhiều hơn nhất định sẽ chiếm trọn trái tim của đàn ông.