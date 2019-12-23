3 thói quen 'ngược đời' sẽ thay đổi hẳn cuộc sống hôn nhân mà phụ nữ cần làm ngay

Phụ nữ yêu 23/12/2019 12:28

Trong hôn nhân, người vợ khôn ngoan sẽ biết cách linh hoạt kết hợp nhiều bí quyết giữ gìn hạnh phúc để gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm. Đôi khi, có những việc tưởng là sai ai dè lại đúng.

Hôn nhân của mỗi người đều không giống nhau. Chính vì thế, việc áp dụng những bí quyết giữ gìn hạnh phúc sẽ có hiệu quả khác nhau với từng đôi vợ chồng, từng gia đình. Thay vì cứ làm theo những quy tắc bất di bất dịch, chị em hãy thử dùng những cách "ngược đời" dưới đây, biết đâu lại tốt cho cuộc hôn nhân của mình!

Ít dọn dẹp nhà cửa hơn

Một trong những nguyên nhân chính gây nên mâu thuẫn vợ chồng là việc dọn dẹp nhà cửa. Thực tế, quy chuẩn của mỗi người cho việc "mất vệ sinh" không giống nhau. Vì thế, rất nhiều trường hợp chồng thấy sạch mà vợ lại thấy bẩn và khăng khăng "lộn tung" cả nhà lên để dọn dẹp, lau chùi. Khi vợ cứ làm theo ý mình và bắt chồng phải tham gia cùng khiến anh ấy cảm thấy ý kiến của mình không được tôn trọng.

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Thay vì 1 tuần 2 lần dọn nhà có thể giảm xuống 1 tuần 1 lần hoặc 2 tuần 1 lần - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vợ chồng bạn thường xuyên cãi nhau về chuyện dọn dẹp nhà cửa, hãy thử ngồi lại nói chuyện về quan điểm "sạch sẽ" của mỗi người và thay đổi lịch dọn nhà. Thay vì 1 tuần 2 lần dọn nhà có thể giảm xuống 1 tuần 1 lần hoặc 2 tuần 1 lần.

Thời gian trống thay vì dọn nhà bạn có thể rủ chồng đi chơi, khám phá một số thứ mới lạ cùng nhau hoặc đơn giản là nằm ườn ra xem một bộ phim cả hai cùng thích, tình cảm vợ chồng sẽ tăng lên nhanh chóng. Đôi khi để nhà "bẩn" cũng là một bí quyết giữ gìn hạnh phúc đấy các chị em!

Dành ít thời gian cho con hơn

Khi con bạn đã lớn và có thể tự mình làm một số việc trong sinh hoạt hàng ngày, bạn hãy bớt thời gian theo sát con lại, thay vào đó hãy tập trung bồi đắp tình cảm vợ chồng. Hôn nhân thường xảy ra nhiều biến cố sau khi có con, một phần vì sinh hoạt bị đảo lộn, một phần vì vợ chồng không còn nhiều thời gian và không gian riêng nữa. Tình cảm vợ chồng kém khăng khít khiến chồng bạn dễ xao động trước những người phụ nữ khác.

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Chỉ một vài hành động đơn giản như vậy cũng đủ khiến "lửa yêu" giữa 2 bạn bùng lên nhanh chóng! - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người chồng cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình bởi mọi sự chú ý, quan tâm của vợ đều dồn hết lên con, khiến anh ấy cảm thấy mình là người thừa. Vợ nên là người cởi bỏ vướng mắc đó trong lòng chồng và đền bù cho anh ấy bằng những cuộc hẹn hò ngọt ngào mỗi tuần.

Vợ chồng nên tận hưởng không gian riêng tư trên giường ngủ hoặc món quà bất ngờ mà bạn đã bỏ quên bấy lâu. Chỉ một vài hành động đơn giản như vậy cũng đủ khiến "lửa yêu" giữa 2 bạn bùng lên nhanh chóng!

Thẳng thắn chê bai và góp ý

Nghe thì thật "ngược đời" nhưng không phải lúc nào vợ chồng cũng nên dành lời khen ngợi cho nhau. Sau kết hôn, cả bạn và chồng sẽ không còn giống như thời đang yêu nữa. Những sự thay đổi về suy nghĩ, cách sống của 2 người luôn có cả mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt thì ta nên khen ngợi và khích lệ, còn mặt xấu thì ta nên thẳng thắn chê bai và góp ý.

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Thay đổi một số thói quen trong sinh hoạt hàng ngày là một cách để chị em làm mới hôn nhân, tăng thêm tính gắn bó, yêu thương giữa vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không sợ nghe những lời chê bai, họ chỉ không thích nghe vợ chê xong mà chẳng nói cho họ biết làm thế nào để thay đổi. Phụ nữ thường là những người tinh tế hơn nên sẽ dễ dàng điều chỉnh lại những hành động khiến đối phương khó chịu. Đàn ông thì không như vậy, họ sẽ không biết đâu là cách sửa đổi và tệ hơn là càng làm cho bạn thêm không hài lòng.

Kết hôn đã khó, giữ hôn nhân hạnh phúc và bền chặt càng khó hơn. Thay đổi một số thói quen trong sinh hoạt hàng ngày là một cách để phụ nữ làm mới hôn nhân, vợ chồng thêm gắn bó, yêu thương.

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