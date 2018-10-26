3 việc, 3 câu nói, 3 nguồn vui, 3 không mà phụ nữ nên nhớ thật kỹ ngay hôm nay

Bạn phải học được cách tính toán hạnh phúc cho mình và những việc nên làm. Hạnh phúc cũng cần phải tính toán vì trên đời này sẽ không điều gì quan trọng hơn hạnh phúc của bạn. Và khi bạn biết được đâu là điều đúng đắn nên làm, bạn sẽ càng có niềm tin và tôn trọng ở chính mình.

Bạn phải học cách đóng cánh cửa lớn nhất trong đời, chính là ngày hôm qua. Hãy biết tận hưởng cuộc sống hôm nay trọn vẹn nhất, thư thả bước đến ngày mai hạnh phúc nhất.

Thật sự sẽ có những chuyện không thể thay đổi thì cách tốt nhất là chấp nhận và đừng quan tâm tới nó nữa. Bạn sẽ không làm gì khác được với những những chuyện như thế, càng quan tâm thì càng tốn sức. Thôi thì cứ bỏ đi, kệ nó, bạn hãy tập trung vào những chuyện khác có ý nghĩa hơn.

Trong đời, sẽ có lúc chúng ta phải học được cách buông bỏ một vài điều để có những thứ xứng đáng hơn. Bạn sẽ không bao giờ đủ sức có hết mọi thứ, và chỉ nên cố gắng nắm giữ những thứ thật sự đáng giá dành cho mình.

Sẽ ổn cả thôi

Dù hôm nay chuyện gì đến với bạn, đau lòng mấy, khó khăn mấy thì cũng sẽ qua hết. Trời có nắng có mưa, có bão có giông thì trời vẫn sẽ sáng. Tự nhiên là như vậy, con người và cuộc sống cũng sẽ như vậy. Đừng đánh mất niềm tin, đừng để mình tuyệt vọng, vì những điều tốt đẹp nhất đều sẽ đến sau cùng. Nếu bạn không kiên nhẫn, nếu bạn không đủ mạnh mẽ, bạn vốn không xứng đáng với chúng. Vì vậy, nhất định hãy cố gắng đến cùng, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn cả thôi.

Đừng đánh mất niềm tin, đừng để mình tuyệt vọng, vì những điều tốt đẹp nhất đều sẽ đến sau cùng - Ảnh minh họa: Internet

Đừng lo lắng

Lo lắng sẽ không giải quyết được rắc rối của bạn. Bạn càng lo lắng thì càng khiến mình chùn bước. Điều quan trọng nhất không phải là bạn phải trải qua chuyện khó khăn thế nào, mà là bạn đã có tâm thế ra sao khi đối mặt với chúng. Đừng lo lắng, vô ích thôi, hãy lạc quan lên để tìm hướng giải quyết tốt nhất.

3 nguồn vui

Giúp đỡ người khác

Khi bạn giúp đỡ người khó khăn hơn mình, bạn sẽ thấy bản thân may mắn hơn rất nhiều người. Niềm hạnh phúc từ chính may mắn đó sẽ càng giúp bạn sống tích cực hơn. Giúp đỡ người khác còn tạo nhiều phúc đức cho bạn sau này. Hơn hết, phụ nữ nên tích lũy bao dung và lòng nhân ái. Vì tâm sinh tướng, nét đẹp hình thể chính là từ tấm lòng mà ra.

Hạnh phúc với những gì mình có

Hạnh phúc nằm trong những gì mình đang có, trong chính bản thân bạn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hơn nhau chính là ai thấy mình hạnh phúc hơn. Hạnh phúc lại từ chính mỗi người mà ra, khi thỏa mãn với những gì mình đang có. Hãy nhớ, sẽ không có thứ hạnh phúc nào dành cho bạn khi chỉ ngó nghiêng cuộc đời của người khác. Hạnh phúc nằm trong những gì mình đang có, trong chính bản thân bạn.

Tự tìm niềm vui khi khó khăn

Ai ở đời cũng không tránh khỏi những lúc khó khăn mỏi mệt. Nhưng khác nhau chính là ai biết tạo niềm vui để vực dậy chính mình lúc nghịch cảnh. Cuộc đời luôn bất chợt ném vào bạn không ít nỗi buồn thì bạn phải tự cho mình bấy nhiêu nhiềm vui. Đó là sự công bằng bạn phải dành cho chính mình.

3 “không”

Không tự tổn thương chính mình

Cuộc sống này đã tồn tại quá nhiều điều và người sẵn sàng làm đau bạn bất cứ lúc nào. Thế thì chính bạn còn làm mình đau thêm nữa để làm gì? Dù ai thương tổn bạn, dù cuộc sống vài lần ngược đãi bạn, bạn cũng không được pháp tổn thương bản thân. Ai cũng có quyền coi thường bạn, còn bạn nhất định phải quý trọng chính mình. Vì điều đáng quý nhất trong đời bạn chính là bản thân mình.

Dù ai thương tổn bạn, dù cuộc sống vài lần ngược đãi bạn, bạn cũng không được pháp tổn thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Không cho người khác cơ hội thương tổn mình

Người ta có quyền tổn thương bản, nhưng bạn đừng tạo cho họ cơ hội thương tổn mình. Chính bạn phải là người bảo vệ bạn. Ai cũng có thể bỏ rơi bạn, còn bạn thì tuyệt đối không được bỏ rơi chính mình. Và nếu bạn không biết bản thân quý giá thì cũng sẽ không ai tôn trọng bạn.

Không tổn thương người khác

Nếu bạn làm người khác đau thì sẽ có lục bạn bị người khác làm đau. Đó là luật nhân quả ở đời, sớm hay muộn đều sẽ đến. Vì nếu có lúc nào bạn muốn tổn thương người khác, hãy tự liệu sức có chịu được nỗi đau gấp mấy lần sau đó hay không?