6 dấu hiệu cho biết bạn đang yêu người đàn ông không ra gì

Phụ nữ yêu 25/10/2018 05:30

Nếu người đàn ông bạn có dấu hiệu này thì rõ ràng anh ta không xứng đáng để bạn trao gửi nửa cuộc đời còn lại. Bạn nên xem xét lại nhé!

Kẻ thích chinh phục

Đây là người đàn ông khiến bạn “đổ” đứ đừ vì những lời nói, hành động cực kì ga lăng và ngọt ngào. Anh ta thích phô trương tình yêu của mình một cách quá đà. Vì anh ta biết tâm lý của phụ nữ luôn thích mình trở thành tâm điểm vì một tình yêu đẹp. Nhưng đằng sau sự ngưỡng mộ của bao người, sự thể hiện khiến bạn cảm động đó, sẽ là một người đàn ông ham muốn chinh phục.

Thật ra, kiểu đàn ông này chỉ đang dùng “tiểu xảo” để dụ dỗ bạn. Những hành động tình cảm kia chưa chắc là tình cảm thật lòng của anh ta. Vì rất có thể anh ta chỉ muốn thể hiện bản thân qua cách đối xử với bạn, chinh phục bạn là thành tựu của anh ta. Để đến khi bạn thật sự mềm lòng thì anh ta sẽ thấy chán chê mà tìm một đối tượng khác. Với những anh chàng này, bạn nên hiểu bạn không bao giờ là người đặc biệt duy nhất.

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Kiểu đàn ông này chỉ đang dùng “tiểu xảo” để dụ dỗ bạn - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông không biết mình muốn gì

Đây là kiểu đàn ông không biết mình muốn gì, trong cả cuộc sống và tình yêu. Họ không có chính kiến, càng không rõ ràng trong các mối quan hệ. Bạn sẽ thấy điều này qua cách họ sống hay làm việc, không mục đích và kế hoạch rõ ràng, hay không có quyết định chắc chắn. Trong tình yêu, anh ấy có thể hẹn hò với bạn nhưng lại không có bất kì suy nghĩ gì cho tương lai. Yêu người đàn ông này thì bạn chỉ có lãng phí thời gian thanh xuân của mình.

Hay cáu giận bất chợt

Thường thì khi yêu nhau lâu sẽ dễ bộc phát những cá tính riêng biệt, cáu giận cũng là một trong số đó. Nhưng bạn nên cẩn thận, từ những tin nhắn cộc lốc, đến hành động lời nói nóng giận vô cớ đều thể hiện một người đàn ông không đáng tin cậy.

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Bạn sẽ không thể sống yên bình với một người đàn ông hay nóng giận đáng sợ thế này - Ảnh minh họa: Internet

Dù người ấy có xin lỗi hay đưa ra lời giải thích sau đó thì bạn cũng nên cẩn trọng. Vì những hành động này nếu lặp lại sẽ chỉ càng tăng thêm mức độ cơn giận và khả năng bạn bị tổn thương càng cao. Và bạn sẽ không thể sống yên bình với một người đàn ông hay nóng giận đáng sợ thế này.

Người hay giữ kẽ với bạn

Khi yêu nhau, ai cũng thích bày tỏ yêu thương và quan tâm với đối phương. Nhưng người đàn ông này lại quá cẩn thận ngay cả trong lời nói với bạn. Bạn nên xem xét lại, vì rất có thể anh ta đang mờ ám có một mối quan hệ khác.

Khi bạn gọi điện, nhắn tin rất ít khi nào họ trả lời, hay thời điểm họ “biến mất” hay liên lạc với bạn đều cố định thì rất đáng nghi. Ngay cả khi là lý do bận rộn bạn cũng không nên chấp nhận dễ dàng. Vì đây là lối hành xử ích kỷ và không tôn trọng mối quan hệ của cả hai. Khi một người đàn ông có thể kiểm soát đến cả thời gian nói chuyện và gặp mặt bạn thì rất có thể đã có người thứ ba.

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Khi một người đàn ông có thể kiểm soát đến cả thời gian nói chuyện và gặp mặt bạn thì rất có thể đã có người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện ấy luôn là đề tài nói chuyện

Trong tình yêu, sẽ không có gì sai nếu cả hai nói với nhau về chuyện này. Nhưng nếu đây là đề tài duy nhất trong hầu hết thời gian bên nhau thì bạn nên cẩn thận.

Anh ta luôn nói về ngoại hình và cơ thể bạn, cả những va chạm thân mật… Đây là dấu hiệu từ một người đàn ông chỉ nghĩ tới chuyện ấy khi bên bạn, rõ ràng không yêu bạn thật lòng.

Hay nói dối, dù là chuyện nhỏ nhất

Những lời nói dối nhỏ thường được xem là vô hại. Nhưng đây cũng là dấu hiệu của một người không thành thật.

Đàn ông nói dối thường xuyên thì một là anh ta đang có một người phụ nữ khác, hai là đang muốn bạn làm theo mọi thứ anh ta muốn. Dù là lý do gì thì đây cũng không phải là người đàn ông đáng tin cậy.

Khi nào đàn ông ngoại tình?

Khi nào đàn ông ngoại tình?

Thực tế cho thấy không ít đàn ông đi ngoại tình hay đến với gái mại dâm khi họ đang sống trong hôn nhân ấm êm hạnh phúc. Có bạn gay gắt hỏi: “Tôi không hiểu ông ấy là loại người gì?” Xin trả lời ngay: “Chồng bạn là loại ... bình thường giống như rất nhiều đàn ông khác."

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