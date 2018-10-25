Những câu chỉ có phụ nữ mạnh mẽ mới dám nói

Phụ nữ yêu 25/10/2018 05:30

Thất tình không đáng sợ, ly hôn cũng không là tận thế đâu, không có tiền, không có con mới là nỗi nhục lớn nhất. Đàn bà có thể không cần chồng nhưng con và tiền nhất định phải có.

1. Đời thực này không phải là phim ảnh, sẽ không có những lần gặp sau đó mà bạn cho là định mệnh. Hãy gặp người bạn muốn gặp trước khi quá trễ, hãy làm điều bạn muốn làm trước khi không còn có thể.

2. Có những nơi bạn không thể chen chân vào, vì vốn dĩ không hề có vị trí cho bạn. Cố làm gì, làm khó người, lở làng cho mình, được gì đâu?

3. Đừng cố trở thành một phiên bản mà người khác muốn. Người thương bạn, không cần bạn thay đổi. Người không có lòng với bạn, bạn thay đổi bao nhiêu cũng bằng không. Tình yêu trên đời này sẽ không vì bạn giảm vài cân, xinh hơn đôi chút, hay cá tính hơn mà khác đi. Họ yêu chính là vì yêu bạn, còn không yêu cũng là vì không yêu bạn.

4. Phụ nữ kém hấp dẫn mới thấy đàn ông nào cũng là kẻ trăng hoa. Còn đàn ông kém cỏi mới cho rằng phụ nữ chỉ toàn thực dụng.

5. Bạn nên hiểu bạn có thể xuất sắc, đó là khả năng của bạn. Nhưng bạn có sống lương thiện hay không, lại là do bạn lựa chọn.

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Phụ nữ kém hấp dẫn mới thấy đàn ông nào cũng là kẻ trăng hoa. Còn đàn ông kém cỏi mới cho rằng phụ nữ chỉ toàn thực dụng - Ảnh minh họa: Internet

6. Có những thứ đã cũ rồi thì chỉ có vứt đi và đừng mua cái tương tự. Trong tình yêu cũng vậy, người đã cũ thì chỉ nên quên đi, người vô tình cũng hãy "vứt" đi và đừng bao giờ "nhặt" lại.

7. Đừng để mình bị đánh ngã một cách dễ dàng. Gục ngã thì dễ, đứng lên được mới khó. Điều gì càng khó làm càng có kết quả đáng tự hào.

8. Thứ đẹp đẽ trên người kẻ khác chưa chắc sẽ hợp khi bạn khoác lên. Thứ mình cần và thứ hợp với người khác chưa chắc là một. 

9. Đằng sau một con người không chỉ là thứ âm thanh truyền tai nhau mà bạn nghe được từ kẻ khác. Muốn hiểu một người, bạn còn phải dùng đôi mắt, trái tim và cả khối óc.

10. Có những chuyện trên đời này bạn không cần giải thích, có những người bạn cứ phải làm ngơ. Vì khi bạn giải thích, chú ý tới họ, bạn đã thua.

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Thứ mình cần và thứ hợp với người khác chưa chắc là một - Ảnh minh họa: Internet

11. Mọi khổ sở ở đời người đều vì ba chữ “không buông được”. Đàn bà muốn mạnh mẽ nhất định phải học được cách buông, cách quên, thậm chí là cách tuyệt tình khi cần.

12. Đừng để tương lại bạn phải hối hận vì những gì mình chưa làm.

13. Điều đáng sợ nhất không phải là bạn không thể hiểu ai, mà là khi đến cả bản thân mình bạn cũng không thể hiểu hết.

14. Ai cũng có lúc sai, không ai cả đời đều đúng. Ai cũng cần một lần thứ tha, nhưng chỉ nên là một lần.

15. Mỗi người đều có một vạch xuất phát và điểm đến khác nhau. Đừng nhầm lẫn vạch xuất phát của mình với đích đến của người khác.

Những câu chỉ có phụ nữ mạnh mẽ mới dám nói - Ảnh 3
Điều đáng sợ nhất không phải là bạn không thể hiểu ai, mà là khi đến cả bản thân mình bạn cũng không thể hiểu hết - Ảnh minh họa: Internet

16. Đàn bà ở đời hơn nhau luôn là ở bản thân mình. Dù là độc thân, hay đã lấy chồng, kiêu hãnh của đàn bà đều chỉ nên đặt ở  mình.

17. Đàn bà có tiền tự khắc sẽ có sức mạnh và tiếng nói. Đàn bà không có tiền thì đến nụ cười cũng không có giá trị.

18. Đừng chọn cuộc sống quá nhàn nhã vào những thời điểm bản thân vẫn còn có thể chịu cực khổ được.

19. Nếu bạn không cố gắng mỗi ngày thì một năm sau bạn vẫn chỉ là bạn, chỉ là đã già đi một tuổi.

20. Đừng để bất cứ ai định giá chính bạn. Bạn phải là người định giá chính mình, đắt và duy nhất.

Những câu chỉ có phụ nữ mạnh mẽ mới dám nói - Ảnh 4
Bạn phải là người định giá chính mình, đắt và duy nhất - Ảnh minh họa: Internet

21. Thất tình không đáng sợ, ly hôn cũng không là tận thế đâu, không có tiền, không có con mới là nỗi nhục lớn nhất. Đàn bà có thể không cần chồng nhưng con và tiền nhất định phải có.

22. Mọi thứ trên đời này đều có giá riêng. Nếu bạn muốn điều tốt đẹp nhất, chắc chắn bạn phải trải qua những gì tồi tệ nhất. Cuộc đời này công bằng chính là lấy đi của bạn một thứ để trao đổi với bạn một thứ tốt đẹp hơn. Chỉ là, đừng quá hoảng sợ, hãy kiên trì.

23. Ở thời khắc tuyệt vọng nhất trong đời hãy tin rằng tia hy vọng cũng đang rất gần bạn.

24. Người ta làm mình khổ đã đủ rồi, cần gì mình phải tự làm mình khổ nữa? Bạn không tự yêu chính mình, sẽ không ai nhớ tới bạn đâu.

25. Nếu bạn không là kẻ mạnh, bạn sẽ trở thành kẻ yếu. Mà kẻ yếu thì chắc chắn sẽ bị tổn thương. Vì vậy, để bảo vệ mình, bạn nhất định phải mạnh mẽ.

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