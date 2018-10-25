Cả đời đàn ông chỉ khóc vào 4 thời điểm này, phụ nữ liệu có biết?

Phụ nữ khi gặp đổ vỡ, họ sẽ khóc ngay và phục hồi cũng rất nhanh. Đàn ông lại để thời gian trôi qua, đến một lúc không chịu nổi, lại khóc lâu hơn phụ nữ.

Khi tình yêu kết thúc, không chỉ có phụ nữ đau lòng, đàn ông cũng rất tổn thương. Nhất là khi đàn ông bị phụ bạc hay lỡ đánh mất người phụ nữ họ yêu nhất, nỗi đau sẽ không hề nhẹ. Với đàn ông, tình yêu vừa là thứ họ muốn sở hữu, vừa là sĩ diện đàn ông. Mất điều mình không thể có chính là không cam tâm, là hối tiếc. Tự trọng bị tổn thương lại càng đau lòng hơn. Họ khóc lúc này chính là vì ấm ức, hối hận hay tiếc nuối.

Khoảng khắc vợ vượt cửa ải sinh con đầy đau đớn khiến lòng dạ đàn ông cũng nát tan. Họ thương và xót cho những nỗi đau một mình vợ gánh chịu. Họ không làm gì được, càng bất lực càng khó chịu. Những giọt nước mắt của đàn ông lúc này chính là vì yêu thương vợ một mình sinh con cho mình.

Đàn ông khi yêu càng thật lòng, họ càng khó vượt qua va vấp. Nỗi đau không thể phơi bày, khó lòng san sẻ lại là nỗi đau khó lành nhất.

Đến giây phút con vừa chào đời, hạnh phúc vỡ òa khi được làm cha lại khiến đàn ông không cầm lòng được. Quả ngọt tình yêu, một sinh linh bé nhỏ vừa đến với cuộc đời đàn ông, khiến họ càng thêm xúc động. Họ tự hứa với mình sẽ là người chồng người cha tốt, để đứa trẻ này sẽ lớn lên thành người tử tế và hạnh phúc.

Khi tiễn con gái về nhà chồng

Cha và con gái luôn là mối quan hệ đẹp đẽ nhất. Ngày con gái về nhà chồng, lòng những người cha luôn đầy cảm xúc.

Cha có thể nghiêm khắc, thậm chí lạnh lùng dạy bảo con gái, nhưng cha sẽ là người kiên trì, yêu thương và hy sinh vì con gái nhất. Với đàn ông, con gái luôn là cành hoa họ chăm chút từ những ngày chỉ mới ươm mầm. Suốt tháng năm, con gái là món quà họ ôm ấp và giữ gìn. Họ sợ ngoài đời nhiều bão tố quá, con gái sẽ dễ bị tổn thương. Để đến ngày con lấy chồng, họ phải trao món quà ấy cho người đàn ông khác.

Khi ấy, họ hạnh phúc cho con là thật, mà nước mắt vì nhớ thương con cũng là thật… - Ảnh minh họa: Internet

Ít ai biết rằng ngày con gái lấy chồng, không chỉ mẹ mà cha cũng là người buồn nhất. Đàn ông sẽ thấy thiếu vắng khi về nhà đã không còn thấy bóng dáng, từng tiếng nói nụ cười của con. Khi ấy, họ hạnh phúc cho con là thật, mà nước mắt vì nhớ thương con cũng là thật…

Sự sự nghiệp sa sút

Với đàn ông, sự nghiệp luôn quan trọng. Đàn ông không có sự nghiệp chính là tự trọng sĩ diện thiếu thốn. Vì họ vừa là cha, là chồng, là trụ cột trong nhà, không thể lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy chính là nỗi nhục lớn nhất.

Do đó, một khi sự nghiệp sa sút, đàn ông thường dễ lâm vào tâm trạng tiêu cực, chán nản. Đến lúc không thể chống đỡ nổi, cảm xúc tuyệt vọng ập đến, đàn ông có lúc sẽ khóc như một đứa trẻ.

Đến lúc không thể chống đỡ nổi, cảm xúc tuyệt vọng ập đến, đàn ông có lúc sẽ khóc như một đứa trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hãy biết trong 4 thời điểm này, người đàn ông của bạn sẽ yếu đuối và cần bạn ở bên nhất. Hãy an ủi và động viên anh ấy. Vì đây sẽ là lúc anh ấy muốn biết mình không một mình, đã có bạn ở bên, đã có yêu thương của bạn…