3 tuyệt chiêu ‘cực hiểm’ của phụ nữ khiến đàn ông gục ngã tại chỗ

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan nên biết để đàn ông gục ngã tại chỗ, cưới nhau bao năm cũng một lòng hướng về vợ.

Trong hôn nhân, phụ nữ đừng mạnh mẽ bảo vệ cái tôi của mình mà phải biết dịu dàng, mềm mỏng khi cần. Hãy dành cho chồng những lời hỏi han, yêu thương đúng lúc. Đảm bảo rằng khi nghe được những lời này từ vợ, đàn ông sẽ thích thú và cảm thấy trân trọng vợ nhiều hơn.

Người phụ nữ khôn ngoan phải biết cách nịnh chồng để được anh ấy yêu thương trân trọng. Nịnh chồng không phải dại, cũng không phải hạ thấp giá trị của bản thân. Mà nịnh chồng để giữ được hôn nhân hạnh phúc , sự ấm êm của ngôi nhà.

Trong cuộc sống thường ngày, bạn nên nhường nhịn chồng. Khi cả hai cãi nhau, hãy nhịn một lời để nguôi cơn nóng giận trong lòng chồng. Hoặc khi chồng làm điều gì đó tốt, bạn nên dành cho anh ấy những lời khen để chồng biết được giá trị của mình trong lòng vợ.

Phụ nữ nên biết cư xử đúng mực với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt bạn nên chú trọng cách xưng hô. Dù có giận đến mấy cũng đừng dùng “mày, tao” để nói chuyện với nhau. Cũng đừng nói chuyện không đầu không đuôi khiến chồng chán ghét, không muốn ở bên vợ nữa.

Giữ chồng bằng chiêu “mèo vờn chuột”

Người vợ khôn ngoan đừng chiều chồng quá mức, cũng đừng cứng nhắc, khô khan khi ở cạnh chồng. Bạn nên biết thả và buông đúng lúc để được chồng say mê. Hãy dùng tuyệt chiêu “mèo vờn chuột” để chồng biết bạn không phải là người dễ đoán, dễ nắm bắt.

Hãy thả và buông đúng cách để giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu quá hy sinh vì đàn ông, họ sẽ cảm thấy chán và không muốn ở bên vợ nữa. Còn khi tỏ ra thờ ơ, họ sẽ khao khát tìm kiếm và sợ đánh mất vợ. Thế nên hãy thả buông đúng cách, đừng dễ dàng đồng ý với chồng.

Đời sống tình dục tuyệt vời

Phụ nữ nên có những tuyệt chiêu khi ở trên giường - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ đàn bà có nhiều chiêu trò trong chuyện tình dục là hư hỏng. Vì đây là yếu tố quan trọng giúp bạn giữ chồng một cách hoàn hảo nhất. Chuyện chăn gối vợ chồng luôn là điều giúp cho tình cảm của cả hai thêm phần gắn bó. Thế nên hãy biết những tuyệt chiêu mới lạ khi ở trên giường để chồng mê mệt.