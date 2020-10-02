Dưới đây là những “điểm cấm” cực kỳ yếu ớt, nếu đụng đến phụ nữ sẽ chịu nhiều tổn thương. Thế nên hãy bảo vệ thật kỹ, đừng để ai chạm vào.

Muốn được mọi người tôn trọng, bạn hãy đi làm kiếm tiền và sống không dựa dẫm vào ai. Dù độc thân hay đã lấy chồng cũng hãy tiêu đồng tiền mình làm ra. Mua những thứ mình cần, đi đến những nơi mình muốn và phải biết bảo vệ bản thân trước những lời không hay.

Người đàn bà khôn ngoan đừng để bất cứ ai chạm đến lòng tự trọng của mình. Dù có chuyện gì cũng hãy bảo vệ nhân phẩm của bản thân. Muốn vậy hãy sống đẹp, khí chất và đừng bao giờ dễ dãi ai bảo gì nghe nấy.

Trong cuộc đời phụ nữ, có hai thứ quan trọng cần bảo vệ đó là gia đình và lòng tự trọng. Hãy mạnh mẽ để bảo vệ cha mẹ, những người mình yêu thương. Đồng thời hãy kiên cường để không ai có cơ hội đụng chạm đến lòng tự trọng của mình.

Vẻ ngoài, nhan sắc

Người đàn bà vô duyên nhất khi đụng đến nhân phẩm của đàn ông. Đàn ông vô duyên nhất khi chê bai vẻ ngoài của phụ nữ. Vì đây là những điểm chí mạng, một khi đã đụng đến thì đối phương phải trả cái giá vô cùng đắt.

Đừng cho phép người khác chê bai vẻ ngoài của mình - Ảnh minh họa: Internet

Để không bị ai vô tình làm tổn thương, phụ nữ khôn ngoan hãy tự biết bảo vệ bản thân. Hãy chăm chỉ luyện tập thể dục để có thân hình cân đối. Một là để tự bảo vệ mình trước những lời chê bai, hai là để tự tin hơn, dù ở bất cứ nơi đâu cũng có thể ngẩng cao đầu sống tốt.

Quá khứ

Ai cũng có quá khứ đau buồn hoặc vui vẻ. Nhưng hầu như chẳng ai muốn nhắc đến những chuyện buồn. Họ không muốn phơi bày mặt yếu đuối của bản thân trong quá khứ để người khác chê cười.

Đừng tiết lộ quá nhiều bí mật trong quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ dù có tin tưởng, yêu thương chồng đến mấy cũng đừng tiết lộ quá nhiều về chuyện đã qua của mình. Vì khi biết được hết những bí mật của bạn, đàn ông sẽ lợi dụng điều này để công kích và chê bai bạn.

Suy cho cùng, vẻ ngoài, lòng tự trọng và quá khứ là ba điểm yếu của phụ nữ tuyệt đối đừng để ai chạm vào. Vì một khi bị chạm đến, chỉ bản thân bạn chịu tổn thương mà thôi.