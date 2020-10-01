5 dấu hiệu cho thấy phụ nữ đang THIẾU tình cảm dù có chồng bên cạnh

Phụ nữ yêu 01/10/2020 05:00

Người đàn bà bất hạnh thường có những dấu hiệu này, dù có chồng bên cạnh nhưng vẫn không có được hạnh phúc như bản thân mình mong muốn.

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy đàn bà bất hạnh trong hôn nhân, lấy chồng cũng như không, lúc nào cũng chịu đựng nỗi đau một mình.

Không vui vẻ, lúc nào cũng khó chịu

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Đàn bà bất hạnh thường không có tâm trạng vui cười - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ bất hạnh, thiếu thốn tình cảm thường không vui vẻ. Họ lúc nào cũng mang bộ mặt ủ dột, không tìm được niềm vui trong cuộc sống. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại một việc khiến cuộc sống vô cùng nhàm chán, mệt mỏi. Thậm chí còn có suy nghĩ buông bỏ tất cả, không còn thiết tha gì với chuyện gia đình, chồng con và bản thân.

Vẻ ngoài tiều tụy, kém sắc

Khi không có được hạnh phúc trong hôn nhân, phụ nữ thường có vẻ ngoài tiều tụy, kém sắc. Họ có xu hướng bỏ rơi bản thân. Hoặc vì suy nghĩ quá nhiều khiến họ ngày càng nhợt nhạt, không có thần sắc như thời con gái.

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Họ có vẻ ngoài tiều tụy hơn người khác - Ảnh minh họa: Internet

Có câu đàn bà hạnh phúc khi lấy được người chồng tốt. Muốn biết phụ nữ hạnh phúc hay không hãy nhìn vào người đàn ông bên cạnh. Chồng càng tốt, vợ càng đẹp. Chồng càng tệ, vợ càng kém sắc.

Luôn có suy nghĩ ly hôn

Trong hôn nhân, người phụ nữ luôn có suy nghĩ này thường không tìm được hạnh phúc. Họ luôn muốn thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt. Không muốn ở lại bên người đàn ông vô tâm. Họ không còn muốn hoang phí thanh xuân vì một mối quan hệ bế tắc.

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Phụ nữ luôn nghĩ đến ly hôn thường không có hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Họ lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn giải thoát cho mình. Kiểu phụ nữ có tư tưởng này thường thiếu thốn tình cảm. 

Cảm thấy cô đơn

Người đàn bà cô đơn dù có chồng bên cạnh là đáng thương nhất. Họ cảm thấy trong cuộc hôn nhân này, bản thân mình không tồn tại, không có được tiếng nói. Thậm chí mang tiếng có chồng nhưng vẫn phải một mình gánh vác mọi thứ. Cũng vì vậy mà họ không có được hạnh phúc đích thực.

Miệng cười nhưng lòng không vui

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Phụ nữ cô đơn nhất khi che giấu tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Có câu người cười nhiều rất cô đơn. Họ luôn dùng nụ cười để che đậy nội tâm đang tổn thương của mình. Với họ, nụ cười như thứ vũ khí giúp đánh bay những muộn phiền. Không được chồng quan tâm, họ chỉ có thể dùng nụ cười để mạnh mẽ sống tiếp. Kiểu phụ nữ này vô cùng đáng thương, họ không cảm nhận được tình yêu thương từ chồng.

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Người phụ nữ khôn ngoan đừng sống quá khô khan, bạn nên biết những cách này để giữ chân chồng bên cạnh thật lâu, có cho tiền anh ấy cũng không dám ngoại tình.

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Từ khóa:   phụ nữ bất hạnh đàn bà hạnh phúc đàn bà cô đơn

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