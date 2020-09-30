Trên đời có 3 kiểu phụ nữ cô đơn, người thứ hai là xót xa nhất

Phụ nữ yêu 30/09/2020 04:00

Người phụ nữ cô đơn thật sự rất đáng thương, nhưng kiểu thứ 2 mới khiến người ta xót xa nhất, hãy đọc bài viết để xem bạn thuộc trường hợp nào.

Dưới đây là những kiểu phụ nữ cô đơn, người thứ hai là đáng thương nhất khiến ai cũng xót xa khi nghĩ đến.

Chưa tìm được người yêu mình thật lòng

Nhiều người đàn bà cô đơn do chưa tìm được cho mình người đàn ông tốt. Họ vẫn chưa tìm được đúng người, đúng thời điểm. Có thể họ đã từng trải qua rất nhiều mối tình nhưng vẫn chưa tìm được người thấu hiểu mình chân thành.

phu nu co don 1
Kiểu phụ nữ này cô đơn nhưng vẫn có suy nghĩ tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người cô đơn này luôn mong ngóng về một tình yêu hoàn hảo. Tuy nhiên họ không hề cảm thấy mệt mỏi. Họ luôn dành thời gian chăm sóc bản thân, chuẩn bị cho mình vẻ ngoài và tâm hồn đẹp nhất để gặp được người mình cần gặp.

phu nu co don 2
Họ đang đợi chờ tình yêu đích thực đến với mình - Ảnh minh họa: Internet

Với họ, bản thân cô đơn là vì chưa tìm được người phù hợp nên sẽ không ngừng phấn đấu mỗi ngày. Họ biết yêu thương và chuẩn bị một tâm thế tốt để nói với người ta rằng “em đã đợi anh lâu lắm rồi”. Có câu điều gì đợi chờ càng lâu càng đẹp đẽ và tuyệt vời. Thế nên cô đơn không đáng sợ. Bạn có thể cô đơn trong thời điểm này nhưng tương lai rồi sẽ khác.

Có chồng nhưng vẫn cảm thấy cô đơn

Kiểu đàn bà này vô cùng đáng thương. Có chồng bên cạnh nhưng trong lòng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, trống vắng. Họ không cảm nhận được sự quan tâm yêu thương từ chồng. Thậm chí còn lấy phải người đàn ông vô tâm khiến bản thân phải lao đao, bất hạnh cả một đời dài.

phu nu co don 3
Phụ nữ cô đơn trong hôn nhân rất đáng thương - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy đàn bà cô đơn không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất đó là ở bên cạnh một người nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống vắng. Ở cạnh nhau nhưng trong lòng người kia không có sự tồn tại của mình. Kiểu đàn bà này khiến nhiều người xót xa mỗi khi nhắc đến.

Chủ động muốn cô đơn

Không ít người phụ nữ chủ động cô đơn. Họ không muốn tìm đàn ông để san sẻ nỗi buồn, niềm vui. Một phần vì họ hài lòng với cuộc sống một mình. Không muốn dây dưa với bất cứ ai vì sợ tổn thương. Mặc khác, họ đã tổn thương quá nhiều trong quá khứ và vết thương vẫn chưa lành.

phu nu co don 4
Kiểu phụ nữ này không có đàn ông vẫn sống tốt - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này một mình vẫn sống tốt. Họ độc lập, tự tin và không có thói quen dựa dẫm vào ai. Với họ, đàn ông có cũng được không có cũng không sao. Thế nên họ có cuộc sống thoải mái, không tự áp đặt mình theo định kiến của người đời.  

Tránh xa 4 chữ ‘quá’ này, đàn bà khôn ngoan sẽ trúng đậm, lộc lớn bủa vây

Tránh xa 4 chữ ‘quá’ này, đàn bà khôn ngoan sẽ trúng đậm, lộc lớn bủa vây

Người đàn bà khôn ngoan nên tránh xa những điều này để thay vận đổi đời, đừng phạm phải kẻo vận trình lao dốc không phanh, nghèo khổ suốt kiếp.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà cô đơn đàn ông vô tâm những điều phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này