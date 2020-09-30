Trên đời có 3 kiểu phụ nữ cô đơn, người thứ hai là xót xa nhất

Dưới đây là những kiểu phụ nữ cô đơn , người thứ hai là đáng thương nhất khiến ai cũng xót xa khi nghĩ đến.

Kiểu người cô đơn này luôn mong ngóng về một tình yêu hoàn hảo. Tuy nhiên họ không hề cảm thấy mệt mỏi. Họ luôn dành thời gian chăm sóc bản thân, chuẩn bị cho mình vẻ ngoài và tâm hồn đẹp nhất để gặp được người mình cần gặp.

Nhiều người đàn bà cô đơn do chưa tìm được cho mình người đàn ông tốt. Họ vẫn chưa tìm được đúng người, đúng thời điểm. Có thể họ đã từng trải qua rất nhiều mối tình nhưng vẫn chưa tìm được người thấu hiểu mình chân thành.

Họ đang đợi chờ tình yêu đích thực đến với mình - Ảnh minh họa: Internet

Với họ, bản thân cô đơn là vì chưa tìm được người phù hợp nên sẽ không ngừng phấn đấu mỗi ngày. Họ biết yêu thương và chuẩn bị một tâm thế tốt để nói với người ta rằng “em đã đợi anh lâu lắm rồi”. Có câu điều gì đợi chờ càng lâu càng đẹp đẽ và tuyệt vời. Thế nên cô đơn không đáng sợ. Bạn có thể cô đơn trong thời điểm này nhưng tương lai rồi sẽ khác.

Có chồng nhưng vẫn cảm thấy cô đơn

Kiểu đàn bà này vô cùng đáng thương. Có chồng bên cạnh nhưng trong lòng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, trống vắng. Họ không cảm nhận được sự quan tâm yêu thương từ chồng. Thậm chí còn lấy phải người đàn ông vô tâm khiến bản thân phải lao đao, bất hạnh cả một đời dài.

Phụ nữ cô đơn trong hôn nhân rất đáng thương - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy đàn bà cô đơn không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất đó là ở bên cạnh một người nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống vắng. Ở cạnh nhau nhưng trong lòng người kia không có sự tồn tại của mình. Kiểu đàn bà này khiến nhiều người xót xa mỗi khi nhắc đến.

Chủ động muốn cô đơn

Không ít người phụ nữ chủ động cô đơn. Họ không muốn tìm đàn ông để san sẻ nỗi buồn, niềm vui. Một phần vì họ hài lòng với cuộc sống một mình. Không muốn dây dưa với bất cứ ai vì sợ tổn thương. Mặc khác, họ đã tổn thương quá nhiều trong quá khứ và vết thương vẫn chưa lành.

Kiểu phụ nữ này không có đàn ông vẫn sống tốt - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này một mình vẫn sống tốt. Họ độc lập, tự tin và không có thói quen dựa dẫm vào ai. Với họ, đàn ông có cũng được không có cũng không sao. Thế nên họ có cuộc sống thoải mái, không tự áp đặt mình theo định kiến của người đời.