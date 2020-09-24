Tránh xa 4 chữ ‘quá’ này, đàn bà khôn ngoan sẽ trúng đậm, lộc lớn bủa vây

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan nên tránh để cuộc sống nở hoa rực rỡ hơn, đừng dại vướng phải kẻo cả đời lao đao.

Trong cuộc sống, nếu quá dễ dãi, bạn sẽ bị lừa gạt mất tiền bạc. Trong tình yêu, quá dễ dãi sẽ khiến bạn đánh mất phẩm giá. Người đàn ông đó cũng không tôn trọng, hay yêu thương bạn nữa. Vì họ không muốn ở bên cạnh người quá dễ dãi trong cách sống.

Người phụ nữ khôn ngoan đừng quá dễ dãi kẻo bị người khác “dắt mũi”. Hãy biết phân biệt đâu là chuyện nên làm và không nên làm. Đừng để bản thân vướng vào chuyện thị phi chỉ vì tin tưởng, nghe lời người khác quá mức.

Quá nhiệt tình

Có câu nhiệt tình thái quá sẽ thành phá hoại. Khi bạn nhiệt tình giúp đỡ ai đó, nếu thành công, họ sẽ mang ơn bạn. Nếu thất bại, họ sẽ chỉ trích, đổ hết lỗi cho bạn. Có nhiều người chỉ quan tâm đến lợi ích của mình chứ không quan tâm đến người khác. Họ chỉ nghĩ cho bản thân, còn người bên cạnh bị gì cũng mặc kệ.

Phụ nữ đừng quá nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn bà thông minh đừng nhiệt tình giúp đỡ ai đó. Hãy giúp những việc vừa sức với mình, đừng chuyện gì cũng ôm đồm hết vào người. Hãy lo tốt cuộc sống của mình trước đã, chuyện của thiên hạ nếu thích thì giúp, không thì thôi.

Quá khôn ngoan

Người quá khôn ngoan đôi khi không phải là điều tốt. Vì chính điều đó sẽ giết chết sự bình yên trong cuộc đời của bạn.

Phụ nữ đừng quá thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói phụ nữ quá thông minh thường không hạnh phúc. Bởi vì họ có thể nhìn thấu lòng dạ người khác. Họ không cần bất cứ ai cũng có thể tự mình giải quyết êm đẹp những vấn đề khó khăn. Thế nên xung quanh họ thường rất ít bạn.

Quá khờ dại

Phụ nữ đừng khờ dại mà thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet

Người quá thông minh cũng không tốt, nhưng quá khờ dại lại càng nguy hiểm. Vì khi trở thành người khờ khạo, bạn sẽ dễ bị lừa gạt. Ai cũng có cơ hội lợi dụng lòng tốt của bạn. Thế nên trong cuộc sống, đừng tỏ ra thông minh quá mức, cũng đừng biến mình trở thành kẻ khờ dại ai bắt nạt cũng được.