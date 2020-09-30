4 đặc điểm phong thủy của phụ nữ khiến đàn ông một lòng tôn thờ

Phụ nữ yêu 30/09/2020 05:00

Người phụ nữ khí chất mang lại phong thủy tốt cho gia đình, chồng con thường có những đặc điểm này, đàn ông may mắn lắm mới lấy được làm vợ.

Dưới đây là những đặc điểm của phụ nữ khí chất khiến đàn ông một lòng tôn thờ, ai khôn sẽ giữ thật chặt, ai dại sẽ bỏ rơi để tìm thú vui khác.

Siêng năng, biết lo nghĩ

Người đàn bà khí chất thường có tính cách siêng năng, biết lo nghĩ cho người khác. Họ biết cách chăm sóc chồng con và không để mái ấm của mình thiếu hơi ấm. Kiểu phụ nữ này sẽ mang phong thủy tốt cho gia đình, giúp công việc của chồng vô cùng vượng sắc.

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Phụ nữ khí chất có tính siêng năng - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ siêng năng, biết lo nghĩ sẽ giúp chồng quán xuyến được mọi việc trong nhà. Đàn ông cũng không còn áp lực mà sẽ chuyên tâm hơn trong công việc. Thế nên đàn ông hãy giữ thật chặt, đừng vì ham vui mà bỏ rơi cô vợ cực phẩm của mình.

Tâm hồn lương thiện

Người có tâm hồn lương thiện luôn giúp cho sự nghiệp của chồng, vượng khí của gia đình tăng lên. Họ không có “ác niệm” nên được trời Phật thương ban cho nhiều phúc đức. Ở bên kiểu phụ nữ này, bạn sẽ có được nhiều sự may mắn.

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Người có tâm hồn đẹp sẽ đem lại cho chồng con may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ đường tiền bạc mà trong cuộc sống làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Người đàn ông may mắn lắm mới lấy được người vợ này, thế nên hãy biết trân trọng.

Luôn nói điều tốt đẹp

Người phụ nữ có phúc khí luôn nói những điều tốt đẹp. Trước khi bắt đầu nói điều gì đó, họ luôn cân nhắc thật kỹ lời ăn tiếng nói để không làm tổn thương đối phương. Dù có tức giận đến mấy, họ cũng không nói ra những lời thô tục, khó nghe khiến chồng con phải khó chịu. Kiểu phụ nữ cực phẩm này luôn biết suy nghĩ cho người khác và không làm phật lòng bất cứ ai.

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Phụ nữ nên nói lời hay ý đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Ở nhà, họ là người vợ hiểu chuyện biết thông cảm cho chồng con. Ở ngoài, họ là người bạn, người đồng nghiệp tốt để mọi người tha hồ tâm sự, san sẻ niềm vui nỗi buồn.

Không nói xấu người khác

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Đừng nói xấu ai mà mang họa cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà được đánh giá cao nhất là khi không nói xấu ai. Việc của thiên hạ không màng đến, việc của mình thì luôn phấn đấu làm thật tốt. Kiểu phụ nữ này sẽ mang đến tài lộc, may mắn cho chồng con. Họ không ngồi lê đôi mách, bàn chuyện thiên hạ mà làm mất giá trị của bản thân. Nếu có người vợ như thế này trong nhà, đàn ông nên biết giữ thật chặt.

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Người đàn bà khôn ngoan nên tránh xa những điều này để thay vận đổi đời, đừng phạm phải kẻo vận trình lao dốc không phanh, nghèo khổ suốt kiếp.

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