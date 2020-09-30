Giả vờ không biết làm việc này để nhờ chồng giúp

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan nên thử trong hôn nhân để được chồng yêu sống yêu chết, tình nguyện “lên núi đao xuống biển lửa” vì bạn.

Tỏ ra ngốc nghếch khi anh ấy nói về vấn đề gì đó

Người đàn bà khôn ngoan nên biết giả vờ trong hôn nhân. Nếu không biết làm việc gì đó, bạn có thể dùng sự dịu dàng của mình để làm nũng nhờ chồng giúp đỡ. Hoặc bạn có thể nói rằng “em không biết làm, anh có thể giúp em được không, em nghĩ anh có thể làm được”. Khi nghe câu nói ngọt ngào này từ vợ, đàn ông sẽ bị thuyết phục và giúp đỡ ngay không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

Hãy tỏ ra ngốc nghếch để khiến đàn ông điêu đứng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà trong hôn nhân đừng tỏ ra quá thông minh. Đôi khi bạn nên biết ngốc nghếch một chút để trở nên đáng yêu trong mắt chồng. Đàn ông luôn muốn che chở, thể hiện bản lĩnh trước mặt người phụ nữ của mình. Khi đó, đàn ông sẽ cảm thấy bản thân mình có giá trị và không còn muốn tìm nhân tình để chứng tỏ bản lĩnh nữa.

Làm trò trẻ con khi ở bên chồng

Thỉnh thoảng hãy làm trò trẻ con, nói vài câu chuyện hài hước khi ở bên chồng. Vì điều này sẽ giúp anh ấy cảm thấy nhẹ nhàng, không còn áp lực. Một ngày đi làm về mệt mỏi, người đàn ông nào cũng cần người vợ biết quan tâm và dịu dàng. Thế nên đàn bà đừng quá khô khan trong hôn nhân.

Công việc có vấn đề, hãy hỏi ý kiến của chồng

Hãy tôn trọng ý kiến của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi nghe bạn hỏi ý kiến về công việc, đàn ông sẽ cảm nhận được giá trị của mình trong lòng bạn. Anh ấy sẽ rất vui vì được vợ tôn trọng như vậy. Thế nên hãy hỏi ý kiến của chồng khi bản thân gặp khó khăn.

Nhận sai và nói chồng đúng

Đừng hơn thua với chồng khi cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân không có thắng thua, chỉ có sự nhường nhịn mới chiến thắng tất cả. Nếu bạn sai, hãy nhận lỗi và nói chồng đúng. Nếu bạn đúng, hãy nhẹ nhàng giải thích với chồng. Đừng tranh giành hơn thua với nhau. Bạn có thể thắng trong một cuộc tranh cãi nhưng cái giá phải trả rất đắt.