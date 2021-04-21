3 tuyệt chiêu của đàn bà khôn để giữ lửa hôn nhân luôn hạnh phúc

Phụ nữ yêu 21/04/2021 21:29

Mỗi người vợ sẽ có cách riêng để giữa lửa cho cuộc hôn nhân của mình luôn nồng cháy và hạnh phúc. Trong đó, người vợ khôn ngoan luôn áp dụng 3 cách sau đây.

Chăm sóc ngoại hình

Phụ nữ quá chu đáo với gia đình chưa chắc được chồng cưng chiều. Phụ nữ hy sinh quên bản thân cũng chưa chắc có được lòng biết ơn từ chồng. Chỉ có phụ nữ biết yêu quý mình trước mới được chồng ưu tiên.

Từ việc yêu bản thân mình, cô ấy sẽ biết chăm chút đến ngoại hình của bản thân. Không để bản thân phải xấu xí, mệt mỏi mà luôn để bản thân xinh đẹp, luôn trong tâm thế "cầm cương", không để người khác lấn lướt. 

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Chỉ có phụ nữ biết yêu quý mình trước mới được chồng ưu tiên - Ảnh minh họa: Internet

 

Nhịp sống hằng ngày quá tất bật với cơm áo gạo tiền, chăm sóc gia đình khiến phụ nữ không còn thời gian để đầu tư cho nhan sắc, ngoại hình. Hơn nữa, đàn bà có chồng thường có thói quen tiết kiệm, đặc biệt là với bản thân. Họ có thể mua thứ đắt tiền cho gia đình, nhưng lại hà tiện với chính mình. Tuy nhiên, quan niệm này không còn phù hợp với phụ nữ hiện đại, vì vậy, nếu muốn giữ tình yêu từ chồng, người vợ khôn ngoan phải biết làm đẹp mình trước.

Đáp ứng nhu cầu của chồng

Phụ nữ khao khát người đàn ông có thể khơi gợi ham muốn trong họ. Đàn ông mong muốn một người vợ thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của họ. Điều đại kỵ trong hôn nhân là vợ luôn thờ ơ trước nhu cầu của chồng. Với đàn ông, niềm hạnh phúc lớn nhất là có sự thăng hoa thể xác cùng thấu hiểu khi gần gũi vợ.

Với đàn ông có vợ, chuyện ấy quan trọng như việc ăn uống mỗi ngày. Dù không nói ra nhưng họ luôn âm thầm khao khát vợ có thể đáp ứng điều họ muốn, ngay cả khi đã có con.

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Với đàn ông, niềm hạnh phúc lớn nhất là có sự thăng hoa thể xác cùng thấu hiểu khi gần gũi vợ - Ảnh minh họa: Internet

Yêu thương gia đình chồng

Nếu bạn yêu quý gia đình chồng, đàn ông cũng sẽ xem gia đình vợ là người thân của mình. Nếu bạn quan tâm chu đáo đến gia đình chồng, đàn ông sẽ tôn trọng và có trách nhiệm với vợ con. Và nếu bạn có được sự hỗ trợ từ gia đình chồng, bạn sẽ dễ dàng “điều khiển” được chồng ở một số việc, vì thông thường, đàn ông luôn nể trọng cha mẹ.

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Cách tốt nhất để giữ trái tim của chồng là trở thành một người con dâu được cha mẹ chồng ưu ái và quý trọng - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ khôn ngoan luôn biết cách “lấy lòng” chồng bằng việc đối xử chân thành với cha mẹ chồng. Và nếu được cha mẹ chồng yêu thương, phụ nữ cũng sẽ có cuộc sống ở nhà chồng thoải mái, nhẹ nhàng hơn.

3 độ tuổi của phụ nữ có ma lực hấp dẫn nhất đối với đàn ông

3 độ tuổi của phụ nữ có ma lực hấp dẫn nhất đối với đàn ông

Ở mỗi độ tuổi, phụ nữ đều có nét đẹp riêng, sức hút riêng khiến cho phái mạnh "không thể rời mắt". Sau đây là 3 độ tuổi của phụ nữ mà đàn ông cho rằng họ bị hấp dẫn nhất.

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