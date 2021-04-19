5 kiểu phụ nữ có 'cho không biếu không' đàn ông cũng 'né như né tà' không dám nhận

Phụ nữ yêu 19/04/2021 06:17

Phụ nữ là đóa hoa đẹp mà mọi đàn ông đều ao ước sở hữu. Nhất là những đóa hoa vừa có sắc lại ngát hương. Tuy nhiên, thực tế lại có 5 kiểu phụ nữ mà đàn ông "chạy dài", họ sợ nhất là gặp phải kiểu phụ nữ này.

1. Phụ nữ ác mồm ác miệng

Đàn ông yêu phụ nữ ở sự dịu dàng, nhu mì và thiện lương. Và tất nhiên họ sẽ ác cảm và thậm chí là tránh xa loại phụ nữ ác mồm ác miệng.

Dù người phụ nữ này có xinh đẹp thế nào thì đàn ông cũng không có thiện cảm. Họ cho rằng bản chất của phụ nữ sẽ thể hiện qua cách nói chuyện. Phụ nữ nói chuyện dễ nghe, thiện lương thì tâm tính cũng không đáng sợ. Phụ nữ nói câu nào cũng muốn đem điều xấu đến cho người khác thì lòng dạ khó lường, thậm chí là độc ác.

Vì thế, phụ nữ không muốn bị đàn ông ghét thì nên cẩn thận lời nói. Đừng nói những lời cay nghiệt, dễ khiến bản thân trở nên kém sức hút trong mắt người khác, thậm chí là bị né tránh.

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Đàn ông yêu phụ nữ ở sự dịu dàng, nhu mì và thiện lương - Ảnh minh họa: Internet

2. Phụ nữ "ngồi lê đôi mách"

Đàn ông tính họ ít nói, chỉ thích làm bởi thế họ vô cùng "kỵ màu" những phụ nữ nói nhiều, cứ ba hoa, luyên thuyên mãi không ngớt. Đi làm về mệt mà cứ gặp cô người yêu hay cô vợ cứ ba hoa chuyện nhà hàng xóm thì ông chồng nào chẳng đau đầu. 

Trong mắt đàn ông, họ không thích chia sẻ bất kì điều gì với kiểu phụ nữ này. Vì họ không muốn là mục tiêu trong miệng nhiều người khác. Vì thế, đàn ông sẽ muốn né xa phụ nữ nhiều chuyện, càng ít tiếp xúc càng tốt.

Ngược lại, đàn ông thích kiểu phụ nữ không thích xen vào chuyện của người khác, biết giữ bí mật, biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

3. Phụ nữ sống phụ thuộc

Phụ nữ sống phụ thuộc là nỗi ám ảnh của đàn ông. Dù họ có bị thu hút bởi nhan sắc xinh đẹp thì cũng không chịu nổi cảm giác gánh nặng khi ở bên kiểu phụ nữ này. Không ai thích nuôi ai, và cũng không ai muốn bị phụ thuộc. Đặc biệt là trong tình yêu, đàn ông cực kì ghét kiểu phụ nữ không thích làm mà chỉ thích bám dựa. Và đàn ông đủ khôn ngoan để không bị lợi dụng.

Chỉ cần phát hiện bạn là người thích sống phụ thuộc, đàn ông chắc chắn sẽ tìm đường tránh mặt bạn.

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Đàn ông yêu người phụ nữ tự lập, biết lo chính mình và mọi người xung quanh chứ không phải kiểu phụ nữ 'phụ thuộc' chuyện gì cũng cần giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

4. Phụ nữ hay nói xấu người khác

Một người phụ nữ miệng lúc nào cũng nói xấu người khác, không bao giờ muốn người khác giỏi hơn mình, chỉ chực chờ "hạ bệ" đối thủ là kiểu phụ nữ đàn ông muốn tránh thật xa. 

Nói xấu người khác không làm phụ nữ tốt hơn, chỉ làm bản thân trở nên kém giá trị hơn trong mắt đàn ông. Đàn ông sẽ không vì những lời nói của bạn mà bị ảnh hưởng. Ngược lại, họ sẽ đánh giá bạn là người phụ nữ thiếu tự tin, không tôn trọng người khác.

Những kiểu phụ nữ đàn ông ghét này khó mà trở nên thu hút, hấp dẫn được. Vì trước khi phụ nữ muốn trở nên quyến rũ thì phải có được cảm tình từ người khác. Mà cảm tình này chỉ có khi bạn giữ được tâm hồn lương thiện, cá tính của riêng mình.

5. Phụ nữ thích phô trương

Một trong những nét đẹp nổi bật nhất ở phụ nữ là sự chân thành, sống thật là chính mình. Phụ nữ càng thích tô vẽ bản thân, càng phô trương quá đà thì càng cho đàn ông cảm giác giả tạo. Và với kiểu phụ nữ giả tạo, đàn ông chỉ thấy xem thường. Và vì xem thường nên họ không muốn đến gần, thậm chí là kết giao.

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Phụ nữ chỉ cần là chính mình, tập trung phát triển bản thân riêng biệt là đã đủ thu hút đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên hiểu rằng điều nổi bật nhất là điều đặc biệt nhất. Bạn không cần phải bắt chước giống ai, sống như ai, tô vẽ để bằng ai. Bạn chỉ cần là chính mình, tập trung phát triển bản thân riêng biệt là đã đủ thu hút đàn ông.

6 điều 'ngu ngốc' mà phụ nữ trót dại làm ra, dù quảng đại và rộng lượng cách mấy đàn ông cũng không bỏ qua

6 điều 'ngu ngốc' mà phụ nữ trót dại làm ra, dù quảng đại và rộng lượng cách mấy đàn ông cũng không bỏ qua

Người vợ khôn ngoan sẽ không trót dại làm ra 6 điều "ngu ngốc" sau đây để khi hối hận thì đã không thể cứu vãn tình hình.

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