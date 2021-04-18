6 điều 'ngu ngốc' mà phụ nữ trót dại làm ra, dù quảng đại và rộng lượng cách mấy đàn ông cũng không bỏ qua

Những hành động khi phụ nữ không kiểm soát được bản thân, như trả lời cộc lốc, dùng nước mắt để chiến tranh lạnh, phóng đại cảm xúc tiêu cực… đã vô tình khiến đàn ông thấy mệt mỏi.

Ai cũng muốn mình được tôn trọng. Tuy nhiên, phụ nữ đôi khi lại dùng chiêu chế nhạo chồng để anh ấy thay đổi tính xấu...Tuy nhiên, việc này lại phản tác dụng. Đàn ông có tự trọng cao, họ sẽ thấy không được tôn trọng, từ đó sẽ mất lòng tin cùng yêu thương dành cho vợ.

Kỳ thực, cảm xúc là điều bạn có thể bộc lộ tự nhiên khi bên chồng, nhưng đừng để nó kiểm soát lời nói, hành động của bạn mà khiến chồng tổn thương. Đại kỵ nhất trong hôn nhân là nói những lời mà bản thân sau khi bình tĩnh không thể cứu vãn được. Phụ nữ muốn giữ chồng thì phải biết giữ miệng đầu tiên.

Hạ thấp uy nghiêm làm cha của chồng

Đây là điều làm đàn ông cảm thấy khó chấp nhận nhất. Làm mờ nhạt đi hình ảnh người cha trong lòng con của đàn ông sẽ khiến họ thấy bị hạ thấp giá trị. Và bạn sẽ khiến con cảm thấy chúng có một người cha kém cỏi, không được tôn trọng trong gia đình.

Những hành động như bạn phủ nhận quyết định của chồng trước mặt con, đứng về phía con khi chồng đang muốn dạy dỗ chúng… vô tình sẽ làm mâu thuẫn vợ chồng ngày một lớn.

Ngược lại, khi bạn cho chồng quyền làm cha, anh ấy sẽ càng quý trọng bạn. Đồng thời có được sức ảnh hưởng lớn của chồng, bạn cũng dễ dạy dỗ con hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tán tỉnh đàn ông khác

Việc đàn ông bị "cắm sừng" là một nỗi nhục to lớn nhất đối với họ. Nếu lấy phải một người vợ có tính "lẳng lơ", hay nói lời ngon ngọt trước mặt người đàn ông khác thì người chồng ắt sẽ cảm thấy "bẽ mặt" và bị khinh thường. Trong trường hơp người vợ chưa thật sự ngoại tình thì chỉ với hành động trên cũng đủ khiến chồng thấy xấu hổ, kém cỏi.

Ý nghĩa cao nhất của hôn nhân là lòng chung thủy tuyệt đối. Chỉ cần lờ mờ có sự xuất hiện của người khác cũng đã khiến đối phương và hôn nhân bị thương tổn. Một người vợ thông minh sẽ không dại dột làm điều này.

Ghen tị với hôn nhân của người khác

Đàn ông sẽ thấy tổn thương khi phụ nữ ghen tị với cuộc hôn nhân của người khác. Vì điều đó đồng nghĩa với việc phụ nữ đang bất mãn với cuộc hôn nhân của bản thân. Và việc so sánh, ghen tị này của bạn cũng không khiến hôn nhân trở nên tốt đẹp hơn. Vì thế, hãy tập trung vào chồng và cuộc sống gia đình của mình. Đừng bỏ qua những điều tốt đẹp ở chồng, vì đó mới là người bạn đời của bạn.

Ghen tị với hôn nhân của người khác là thói quen nhiều người vợ hay mắc phải - Ảnh minh họa: Internet

Phủ nhận đam mê hay niềm tin của chồng

Mỗi người đều có niềm tin, đam mê riêng. Đó là lý tưởng, quan niệm sống của từng người. Và nếu bạn yêu thương, tôn trọng anh ấy thì đừng phủ nhận những điều đó. Đặc biệt là khi chồng làm sai điều gì đó, đừng phủ nhận những gì thuộc về niềm tin hay lý tưởng sống của chồng. Bởi đàn ông muốn được tôn trọng, và người vợ khôn ngoan thì luôn học cách chấp nhận chồng.