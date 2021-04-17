Muốn đàn ông xem như ‘báu vật’, phụ nữ phải biết ‘mềm nắn rắn buông’, dịu dàng khí chất với 8 điều sau đây

Dưới đây là 8 điều mà một người phụ nữ duyên dáng cần phải có.

Một người phụ nữ duyên dáng, ứng xử tinh tế luôn được mọi người chào đón. Cô ấy đi đến đâu cũng tỏa sáng theo cách riêng của mình khiến phái mạnh luôn bị chinh phục.

2. Sòng phẳng trong tiền bạc là chuyện người phụ nữ thông minh luôn làm. Họ không để vì vài đồng bạc mà gây hấn hay nghi kỵ xảy ra. Tiền bạc có thể kiếm được, nhưng một lần “mất giá” thì khó mà mua lại được.

1. Quan điểm, ý kiến của mình quan trọng nhưng nghe người khác nói cũng cần thiết. Nếu không biết lắng nghe, học hỏi thì sẽ khó phát triển. Người đàn bà thông minh không ngại chia sẻ, cũng không ngại lắng nghe. Đó là cách họ chiếm được cảm tình của người đối diện.

3. Nếu được hỏi, dù đang không hài lòng thế nào thì phụ nữ cũng hãy trả lời ngắn gọn. Đừng tỏ vẻ bực dọc, cau có. Đó là thiếu lịch sự, là đánh mất nét duyên trong mắt người khác.

Người đàn bà thông minh không ngại chia sẻ, cũng không ngại lắng nghe - Ảnh minh họa: Internet

4. Nếu có ai nhắn tin, dù không thích cũng hãy đáp trả văn minh, nhẹ nhàng. Một người đàn bà thông minh thì ít nhất phải lịch thiệp, tôn trọng người khác cũng là cách đề cao bản thân.

5. Người phụ nữ kém thu hút nhất chính là khi để lòng tham, đố kỵ xâm chiếm. Phụ nữ chỉ biết nhìn hạnh phúc của người khác mà phê bình, ghen ghét thì chỉ đang tự hạ thấp bản thân.

Cách sống “cao sang” nhất của phụ nữ là chọn một vị trí riêng, không xem thường ai, thẳng thắn và ngẩng cao đầu. Nếu bản thân không vui vẻ, hãy cố gắng nhiều hơn. Hạnh phúc là do mình tạo ra, không thể tranh giành cũng không thể đợi người khác đến tặng.

Phụ nữ sống độc lập sẽ không sợ biến cố, cũng sẽ được tôn trọng hơn - Ảnh minh họa: Internet

6. Đừng chạm đến đồ vật cá nhân hay tò mò, mách lẻo chuyện người khác. Muốn người khác tôn trọng cuộc sống của mình, thì hãy học cách tôn trọng cuộc sống của người khác trước.

7. Đàn ông mang đến cho phụ nữ tình yêu, chứ không cho họ tất cả. Phụ nữ cần tình yêu, chứ không cần đàn ông cho mình cuộc sống hay hạnh phúc. Phụ nữ sống độc lập sẽ không sợ biến cố, cũng sẽ được tôn trọng hơn.

8. Người phụ nữ duyên dáng không có nghĩa là chẳng biết nóng giận, mà là giỏi kiềm chế, không nói hay làm những chuyện bản thân thấy hối hận. Dù nói hay làm gì họ cũng phải nghĩ ít nhất 3 lần.

Đàn ông chọn gắn kết trăm năm với một người phụ nữ dịu dàng và tinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Một phụ nữ có khí chất, dù nhan sắc hạn chế, bạn vẫn có thể khiến... ai cũng phải ngước nhìn. Trong môi trường công sở cô ấy ghi điểm bởi kiến thức uyên bác và kỹ năng nổi trội. Trong gia đình cô ấy được yêu thương bởi cách hành xử tinh tế khiến ai cũng phải nể phục.

Đàn ông yêu bằng mắt, nhưng cũng thích nghe những lời bùi tai. Họ có thể bị thu hút tức thời bởi vẻ đẹp lộng lẫy, nhưng lại chọn gắn kết trăm năm với một người phụ nữ dịu dàng và tinh tế.