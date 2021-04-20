3 độ tuổi của phụ nữ có ma lực hấp dẫn nhất đối với đàn ông

Phụ nữ yêu 20/04/2021 09:27

Ở mỗi độ tuổi, phụ nữ đều có nét đẹp riêng, sức hút riêng khiến cho phái mạnh "không thể rời mắt". Sau đây là 3 độ tuổi của phụ nữ mà đàn ông cho rằng họ bị hấp dẫn nhất.

Từ 20 đến 28 tuổi

Khi được hỏi bị hấp dẫn bởi phụ nữ ở độ tuổi nào nhất, đa số đàn ông đều cho rằng phụ nữ hấp dẫn họ nhất là từ 20-28 tuổi. Bởi đây là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của phụ nữ. Đi cùng với đó là sự tươi trẻ và tràn đầy sức sống trong tâm hồn. Phụ nữ tuổi này cũng có sự non nớt nhưng vô tư, khiến đàn ông muốn chở che hơn những độ tuổi khác.

3 độ tuổi của phụ nữ có ma lực hấp dẫn nhất đối với đàn ông - Ảnh 1
Đàn ông đều cho rằng phụ nữ hấp dẫn họ nhất là từ 20-28 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Từ 30 đến 40 tuổi

Có một kiểu đàn ông cực kì say mê đàn bà 30 tới 40. Vì ở độ tuổi này, phụ nữ có sự chín muồi trong cả ngoại hình lẫn nội tâm.

Phụ nữ khi bước sang tuổi 30 thường đã qua những thăng trầm của thời gian, trải nghiệm nhiều cung bậc ngọt bùi của cuộc sống. Họ có cái nhìn thực tế về tình yêu, gia đình và sự nghiệp. Không còn có quá nhiều mộng tưởng viễn vông, họ ưa chuộng sự ổn định, hài hòa trong cuộc sống.

3 độ tuổi của phụ nữ có ma lực hấp dẫn nhất đối với đàn ông - Ảnh 2
Có một kiểu đàn ông cực kì say mê đàn bà 30 tới 40. Vì ở độ tuổi này, phụ nữ có sự chín muồi trong cả ngoại hình lẫn nội tâm - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên phụ nữ 30, đàn ông luôn thấy ấm áp vì được thấu hiểu, đáp ứng những điều bản thân cần. Vì đàn bà 30 biết đàn ông muốn gì, cần gì. Họ cũng hiểu rằng nếu muốn có được điều mình muốn thì phải cho đi điều đàn ông cần.

Phụ nữ ngoài 40

Theo kết quả nghiên cứu, khi phụ nữ bước vào tuổi trung niên, đàn ông sẽ không còn quan tâm tới họ nhiều nữa. Dù vậy, chuyên gia chăm sóc phụ nữ mãn kinh Karthy Abernethy cho biết, nhiều phụ nữ thật sự tự tin trong phòng ngủ. 

Phụ nữ chín chắn không còn rụt rè khi “trên giường”. Họ mang tâm thế thoải mái khi yêu, làm chuyện ấy với chồng một cách thú vị, và đầy sức hút. Phụ nữ tuổi này có lượng kiến thức vừa đủ, để tự tin làm những điều mới lạ cùng chồng.

Một người phụ nữ thu hút trong mắt đàn ông khi chủ động tài chính, ổn định sự nghiệp và có mục tiêu trong công việc và cuộc sống rõ ràng. Kiểu đàn bà hấp dẫn này biết chăm sóc cho bản thân nên chu đáo với người thân, bạn bè. Họ cũng có những mối quan hệ quý giá, được nhiều người quý mến.

Đây cũng là điểm quyết định sức hấp dẫn lớn của phụ nữ với đàn ông. Chỉ cần biết đúng giá trị của mình, ngày một chủ động, có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân thì dù ở tuổi nào, phụ nữ cũng đều có thể hấp dẫn đàn ông.

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