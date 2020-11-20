3 ‘tử huyệt’ của đàn ông mà phụ nữ cần biết nếu muốn chồng mê mệt đến già

Phụ nữ yêu 20/11/2020 15:20

Phụ nữ cần biết 3 ‘tử huyệt’ này của đàn ông nếu muốn chồng mê mệt mình đến già.

Quan hệ vợ chồng không phải tự nhiên mà duy trì bền vững theo thời gian, bất cứ điều gì cũng có bí quyết riêng. Nếu muốn chồng mê mệt đến già, phụ nữ cần biết 3 “tử huyệt” này của đàn ông.

Đàn ông thích được quan tâm, chiều chuộng

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Là phụ nữ bạn cần biết cách quan tâm, chiều chuộng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Được vợ đối xử đặc biệt chính là điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn. Vì vậy, nếu muốn chồng mê mệt đến già bạn cần tạo cho anh ấy cảm giác yêu thương sâu đậm, bằng cách dành sự quan tâm, chiều chuộng. Chỉ cần cho đi thật nhiều ngọt ngào, bạn mới nhận lại yêu thương vượt ngoài những gì mong đợi. 

Đàn ông thích tự do

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Hãy cho chồng được thoải mái gặp gỡ bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Đừng bao giờ tỏ ra lo lắng việc chồng dành quá nhiều thời gian gặp gỡ bạn bè. Thay vào đó, bạn hãy thoải mái để chồng được tự do đi chơi. Việc này sẽ giúp anh ấy trở nên vui vẻ và biết ơn bạn. Hơn hết, khi bạn để anh ấy tự do quá lâu, một lúc nào đó họ sẽ cảm thấy nhớ vợ và ngoan ngoãn trở về bên bạn. Bởi đàn ông ý thức được rằng, cuộc vui với bạn bè chỉ là nhất thời, chỉ có vợ mới là người bên mình trọn đời. 

Khi bạn tỏ ra không quan tâm, anh ấy sẽ lo lắng 

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Đừng vội vàng trả lời tin nhắn nếu không có gì quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Thỉnh thoảng nếu anh ấy nhắn tin hoặc gọi cho bạn về việc gì đó không quan trọng, đừng vội phản hồi ngay lập tức. Bạn phải thể hiện cho chồng thấy rằng cuộc sống xung quanh mình có rất nhiều mối quan tâm và đôi khi anh ấy không phải là ưu tiên số một của mình. Làm như vậy, không những nâng cao được giá trị bản thân mà còn chứng minh bạn là người chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trong mắt anh ấy.

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