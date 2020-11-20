Để giảm sinh hoạt phí trong gia đình, đàn bà thông minh cần học hỏi ngay 3 điều này

Tâm sự gia đình 20/11/2020 11:53

Đàn bà thông minh cần học hỏi ngay 3 điều này để tránh vượt hạn mức chi tiêu hàng tháng và giảm sinh hoạt phí trong gia đình.

Với chi phí sinh hoạt bình quân ngày một tăng như hiện nay, việc tính toán chi tiêu hàng tháng như thế nào cho hợp lý là điều mà đàn bà thông minh cần làm. Dưới đây là 3 cách bạn cần học hỏi nếu muốn cải thiện chi tiêu trong gia đình.

Biết rõ vấn đề phát sinh ở đâu và thay đổi chi tiêu để tiết kiệm hàng tháng

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Chú ý chi tiêu hàng tháng từ đó thay đổi để tiết kiệm phí sinh hoạt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thông minh hơn nhau ở việc chi tiêu trong gia đình. Biết tính toán, tiết kiệm tiền sinh hoạt hàng tháng là một điểm cộng rất lớn với phụ nữ. Để làm được điều này, bạn cần lập ra một kế hoạch cụ thể cho các khoản chi tiêu hàng tháng. Khi có được một kế hoạch rạch ròi, lúc này bạn sẽ phân biệt đâu là khoản phát sinh cần thiết, đâu là khoản cần giảm.  

Bạn có thể gia giảm chi tiêu bằng cách hạn chế mua sắm, gặp mặt bạn bè cuối tuần, thậm chí hạn chế việc bật điều hòa mỗi đêm để tiết kiệm điện. Ngoài ra, bạn có thể di chuyển bằng xe buýt hằng ngày thay cho xe máy nhằm tiết kiệm tiền xăng. Nếu duy trì được thói quen này hàng tháng, bạn sẽ dư được một khoản tiền nhỏ để phòng cho những trường hợp cần chi tiêu như đám cưới, tiệc tùng, lễ tết… 

Đừng xem thường những khoản tiền nhỏ mà hãy tích lũy chúng mỗi ngày

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Hãy bỏ tiền tiết kiệm vào ống heo mỗi ngày để tích lũy hàng tháng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà thông minh là người luôn đặt mình vào thế chủ động. Hãy luôn quan niệm rằng đồng tiền là do chính sự cố gắng, sức lao động của bản thân mà có được. Nghĩ được như vậy, bạn sẽ giục bản thân phải tìm mọi cách để chi tiêu, vun vén hợp lý. Đặc biệt, đừng bỏ qua những khoản tiền nhỏ nhặt mà phải tích lũy qua từng ngày. Về lâu dài, chúng sẽ trở thành một khoản tiền lớn mà bạn có thể dùng đến khi cần.

Lập quỹ hàng tháng và chi tiêu đúng định mức

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Chi tiêu trong giới hạn của quỹ sinh hoạt hàng tháng - Ảnh minh họa: Internet

Để lập được quỹ hàng tháng, bạn cần chi tiêu các khoản sinh hoạt phí hợp lý. Cụ thể, hãy chia sẻ tiền nhà cùng chồng, đến cơ quan bằng xe buýt hoặc đi nhờ đồng nghiệp, phân bổ tiền đi chợ hàng tháng không vượt định mức...

Ngoài ra, các khoản chi lặt vặt như ăn uống bên ngoài, sắm sửa đồ đạc cũng nên hạn chế mỗi tháng một lần. Áp dụng thích hợp, bạn không những chi tiêu đúng kế hoạch mà còn dư được một khoản trong quỹ hàng tháng.

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