Phụ nữ thông minh đừng cố thay đổi chồng mà hãy tập trung chăm chút điều này

Phụ nữ yêu 19/11/2020 17:24

Nếu là phụ nữ thông minh, bạn chỉ nên tập trung chăm chút ngoại hình, đừng cố gắng thay đổi tâm tính của chồng.

Thời gian đầu khi mới bước vào cuộc hôn nhân, bạn thường đắm chìm trong tình yêu nên vô tình nghĩ nửa kia của mình là hoàn hảo. Thế nhưng, theo thời gian, có một sự thật phũ phàng rằng bản thân bạn đang dần nhận ra những khuyết điểm của đối phương được thể hiện qua cử chỉ, cách ứng xử trong gia đình. Lúc này, bạn sẽ giằng xé giữa suy nghĩ nên bỏ qua nhược điểm đó hay bắt chồng sửa đổi. Tuy nhiên, nếu là phụ nữ thông minh bạn đừng cố thay đổi chồng. 

phu nu thong minh 1
Là phụ nữ thông minh, đừng nên ép chồng vào hình mẫu bạn muốn - Ảnh minh họa: Internet

Điều tối kỵ đối với đàn ông chính là ép họ vào khuôn khổ, hình mẫu mà bạn mong muốn. Bởi đàn ông chỉ yêu những phụ nữ biết xử sự và tôn trọng họ. Giả sử, bạn không thích phong cách ăn mặc của chồng khi gặp gỡ bạn bè của mình, việc bạn cần làm lúc này là đừng chê trách và tỏ ra khó chịu trước mặt đám đông. 

Thay vào đó, hãy dành thời gian, cùng chồng đi shopping và lựa chọn trang phục vừa phù hợp mắt nhìn của bạn vừa giúp anh ấy thoải mái, tự tin. 

Bất kì người đàn ông nào cũng muốn được vợ khen ngợi và tôn trọng, vì vậy đừng chỉ chăm chăm vào những điều anh ấy làm chưa tốt hoặc những khuyết điểm làm anh ấy trở nên kém hoàn hảo. Việc bạn cần làm là hãy tập trung làm đẹp cho bản thân để chồng cảm thấy tự hào khi cưới được một cô vợ vừa xinh đẹp, vừa hiểu chuyện. 

phu nu thong minh
Hãy tập trung trau chuốt ngoại hình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chỉ bị thu hút bởi một người phụ nữ quyến rũ, biết cách trau chuốt vẻ bề ngoài để anh ấy có thể hãnh diện khoe với bạn bè. Do đó, trước khi muốn thay đổi chồng, là phụ nữ thông minh trước hết bạn nên biết cách chăm chút vẻ ngoài của mình. Hãy biến mình thành một người đàn bà đẹp, có sức hút và thấu hiểu chồng. 

phu nu thong minh 3
Dùng những quan tâm, góp ý nhẹ nhàng để thay đổi chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, hãy dùng sức hấp dẫn, sự tâm lý vốn có của người phụ nữ để quan tâm, chăm sóc chồng mình. Với những khuyết điểm mà bạn không hài lòng về anh ấy, hãy góp ý nhẹ nhàng và giúp anh ấy thay đổi dần theo ý bạn muốn. 

Muốn được chồng yêu thương, chiều chuộng phụ nữ chớ dại làm những điều này

Muốn được chồng yêu thương, chiều chuộng phụ nữ chớ dại làm những điều này

Là phụ nữ nếu muốn được chồng yêu thương, chiều chuộng thì chớ dại làm những điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ thông minh bí quyết giữ chồng đàn bà khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này