Muốn được chồng yêu thương, chiều chuộng phụ nữ chớ dại làm những điều này

Phụ nữ yêu 19/11/2020 16:09

Là phụ nữ nếu muốn được chồng yêu thương, chiều chuộng thì chớ dại làm những điều này.

Nếu muốn được chồng yêu thương, chiều chuộng phụ nữ cần tránh ngay những điều sau đây nếu không sẽ khiến họ chán ghét, ngán ngẩm. 

Xâm phạm “gắt gao” không gian riêng của chồng

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Đừng xâm phạm quá nhiều vào không gian riêng tư của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đối diện với áp lực công việc quá mức, đôi khi đàn ông cần có không gian riêng để thu mình lại tịnh tâm và suy nghĩ nên không phải lúc nào họ cũng muốn nói chuyện với bạn. Khi phụ nữ không được chồng tâm sự, chia sẻ niềm vui hay căng thẳng trong công việc, nhiều người thường tỏ ra cáu gắt khó chịu và liên tục gặng hỏi chồng.

Những lúc như thế này, phụ nữ phải thật tâm lý, đừng cố gắng hỏi han, tìm hiểu quá nhiều và không tôn trọng nhu cầu cá nhân của chồng. Nếu không biết cách khắc phục tình trạng này, đàn ông sẽ rất mệt mỏi và chán ghét bạn. 

Thường xuyên than ngắn, thở dài 

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Không nên so sánh chồng với những người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Là một trụ cột trong gia đình, đàn ông có rất nhiều mối lo và gánh nặng đè lên vai. Từ công việc đến gia đình, họ luôn phải tìm cách chu toàn mọi thứ. Do đó, không phải người đàn ông nào cũng có thể đáp ứng mọi nhu cầu của phụ nữ nhưng điều tốt nhất họ có thể làm là cố gắng giúp đỡ bạn. Thay vì than ngắn, thở dài khi anh ấy không đáp ứng được nhu cầu hỏi và đáp của bạn, hãy chủ động khuyến khích anh ấy cố gắng làm mọi chuyện theo đúng ý mình. 

Ngay cả khi bạn cảm thấy muốn được chồng tâm sự, chia sẻ nhiều hơn thì hãy nói với anh ấy những lời yêu thương một cách nhẹ nhàng. Đừng làm tổn thương người đàn ông của bạn bằng việc đem anh ấy đi so sánh với những người đàn ông khác về cách cư xử với vợ. Nếu làm điều này, bạn sẽ trực tiếp làm tổn thương lòng tự trọng của họ. 

Lấy sự im lặng để đáp trả khi chồng thiếu quan tâm

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Hạn chế mang bộ mặt nhăn nhó khó chịu với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhu cầu lớn nhất của phụ nữ là mong muốn chồng đọc được suy nghĩ của mình. Khi nhu cầu không được đáp ứng, họ thường chọn giải pháp im lặng. Thậm chí, một số người còn xem sự im lặng như một vũ khí để mặc cả với chồng. Tuy nhiên, hành động này chỉ thật sự hiệu quả trong những lần đầu tiên vì càng về sau đàn ông sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nghiêm trọng hơn họ còn muốn rời xa bạn ngay tức khắc. 

Phụ nữ thường mang bộ mặt chán nản, càu nhàu để gợi mở về những điều mình không hài lòng với chồng. Thế nhưng, điều này chẳng thể giải quyết được vấn đề mà còn khiến đàn ông trở nên chán ghét vợ. Bởi họ không thể yêu một người có bộ tiêu cực, chán nản mà chỉ thích những người phụ nữ xinh đẹp, hạnh phúc và có cảm xúc tích cực.

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