3 tình huống chỉ vợ dại mới ghen, cái thứ nhất nhiều phụ nữ mắc phải

Phụ nữ yêu 07/06/2020 06:38

Thực tế, phụ nữ ghen là một cách thể hiện tình yêu. Nhưng ghen quá đà lại khiến tình yêu dễ nguội lạnh, đặc biệt là trong 3 tình huống này.

Nhiều phụ nữ ghen tuông quá đà khiến chồng ngày muốn rời xa. Có 3 tình huống chỉ vợ dại mới ghen, cái thứ nhất đa số phụ nữ đều mắc phải.

Khi đàn ông vô tình ngắm một người phụ nữ đẹp trên đường

Tình huống này thường xuyên xảy ra trong những lần vợ chồng cùng nhau ra đường. Nhiều người vợ sẽ thấy không vui, vừa ghen vừa thấy tủi thân, thậm chí là nổi nóng. Những suy nghĩ tiêu cực sẽ xuất hiện, chẳng hạn như bản thân không đủ hấp dẫn, hay chồng có ngoại tình không?

Nhưng trong tình huống này, phụ nữ hãy cố gắng giữ bình tĩnh và thay đổi hướng suy nghĩ. Sự thật là thích ngắm phụ nữ đẹp là bản tính của đàn ông, dù họ có tử tế và có vợ con rồi đi chăng nữa. Đàn ông nào cũng như thế, không có ngoại lệ.

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Chỉ có phụ nữ dại mới ghen tuông khi thấy chồng nhìn phụ nữ đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Đúng hơn, đó là bản năng của đàn ông, là sức hút giới tính tự nhiên. Mà phàm là ai cũng thích ngắm cái đẹp, phụ nữ thích ngắm phụ nữ đẹp cũng không có gì lạ. Phụ nữ nên hiểu rằng đây chỉ là phản ứng bình thường của đàn ông khi bị thu hút bởi hình thể, không hề liên quan gì đến tình cảm, hay có dấu hiệu ngoại tình. Đàn ông ngắm chỉ vì thấy đẹp, chứ không phải như phụ nữ thích nhìn vì có cảm xúc, khao khát.

Bởi thế, chỉ có phụ nữ dại mới ghen tuông khi thấy chồng nhìn phụ nữ đẹp.

Khi đàn ông được một người phụ nữ nhìn, và anh ấy thích như thế

Nói đúng hơn sự thích thú đó chính là vì hãnh diện, vì anh ấy được người khác ngắm nhìn. Và khi là người phụ nữ của anh ấy, bạn nên cảm thấy tự hào, hơn là ghen tuông.

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Một người vợ khôn ngoan sẽ không ghen tuông khi chồng được phụ nữ khác ngắm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thích mình xinh đẹp để đàn ông khác ngắm nhìn, thì đàn ông cũng muốn mình hấp dẫn trong mắt bất kì người phụ nữ. Đây là việc cả phụ nữ và đàn ông đều giống nhau, để khẳng định sức hút của mình với phái còn lại.

Một người vợ khôn ngoan sẽ không ghen tuông khi chồng được phụ nữ khác ngắm. Họ sẽ nắm tay chồng chặt hơn, để ánh mắt của chồng phải nhìn về phía họ. Họ muốn hãnh diện với người phụ nữ khác vì có một người chồng hấp dẫn.

Khi bạn phát hiện anh ấy còn giữ ảnh của người cũ

Việc dại dột nhất là khi phụ nữ ghen với quá khứ của chồng. Quá khứ đó chỉ còn lại những kỷ niệm, một người phụ nữ nào đó chỉ còn lại một bức ảnh trong cuộc sống của đàn ông. Khi bạn nhìn thấy những thứ đó không có nghĩa là chồng vẫn còn yêu người cũ không thể quên được. Đó là ký ức, một phần quá khứ có thể đàn ông vẫn giữ, hay vô tình còn sót lại.

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Cách cư xử khôn ngoan nhất là tôn trọng quá khứ của chồng, cũng là tôn trọng anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Cách cư xử khôn ngoan nhất là tôn trọng quá khứ của chồng, cũng là tôn trọng anh ấy. Dù vậy, bạn không nên giữ im lặng với những gì đã thấy. Hãy thử tìm một lúc thích hợp, nhẹ nhàng hỏi chồng: “Em thấy bức ảnh đó, em không thoải mái, vì sao anh vẫn giữ nó?”. Có thể anh ấy vô tình chưa vứt nó đi. Hoặc anh ấy sẽ cho bạn một lời giải thích thỏa đáng.

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