Phụ nữ khôn: Buông 2 thứ, phũ với 3 người, chỉ giữ lại 3 điều

Phụ nữ yêu 03/06/2020 05:15

Phụ nữ hơn nhau ở bản lĩnh dám cầm dám buông. Một người phụ nữ khôn ngoan là người biết buông bỏ đúng lúc, phũ với đúng người và giữ lại những gì quý giá nhất.

Người phụ nữ khôn ngoan là biết buông 2 thứ, phũ với 3 người và chỉ giữ lại 3 điều quan trọng nhất.

Buông 2 thứ

Quá khứ không vui

Chuyện cũ đã qua dù để lại ký ức không vui, hối tiếc khôn nguôi cũng không thể vãn hồi. Phụ nữ khổ ở đời là người mang vác quá nhiều ký ức đau buồn. Buông không được mà quên cũng không xong. Không để những chuyện cũ ngủ yên thì hiện tại sẽ trở nên ì ạch, không thể bình yên.

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Người đàn bà khôn ngoan thường giấu rất kỹ những chuyện cũ, cũng đã buông bỏ từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

Người bản lĩnh không phải là người chưa từng có ký ức không vui, mà là chấp nhận ai cũng có một mảng quá khứ không như mong muốn. Sống tốt cho hiện tại không thể vãn hồi quá khứ, nhưng sẽ hứa hẹn một tương lai đẹp đẽ hơn.

Người đàn bà khôn ngoan thường giấu rất kỹ những chuyện cũ, cũng đã buông bỏ từ lâu. Họ dồn tâm sức và thời gian cho hiện tại, đã sống là không quay đầu lại thì trái tim mới trở nên kiên cường.

Mối quan hệ vô ích

Những mối quan hệ vô ích thường đến từ những người không có ý tốt với bạn. Đó có thể là người muốn lợi dụng bạn, không chân thành hay mang tới những cảm xúc tiêu cực cho bạn. Một người đàn bà hạnh phúc thường thanh lọc những mối quan hệ xung quanh. Họ không muốn để bản thân bị ảnh hưởng bởi những người không có ý tốt. Họ thà có ít mối quan hệ nhưng chân thành, thiết thực.

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Biết chọn lọc những mối quan hệ xung quanh, phụ nữ cũng sẽ tích góp thêm hạnh phúc cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong đời phụ nữ, một phần lớn buồn phiền là đến từ những người xung quanh. Có những mối quan hệ chỉ là xã giao một lúc, không cần giữ một đời. Có những người là bạn bè đến cuối đời, cũng có người chỉ nên là quen biết một thời. Biết chọn lọc những mối quan hệ xung quanh, phụ nữ cũng sẽ tích góp thêm hạnh phúc cho chính mình.

Phũ với 3 người

Kẻ phản bội

Người phản bội mình trong tình yêu, phụ nữ đừng nương tay, nhất định phải phũ đến cùng. Tình cảm, thời gian, công sức của bạn cho họ không điều gì có thể bù đắp lại. Huống hồ, tổn thương khi bị phản bội không dễ gì lành, ngay cả khi đối phương có hối hận.

Có nhiều cách phũ với kẻ phản bội mình. Nhưng dứt khoát kết thúc và sống hạnh phúc mới là cách phũ tàn nhẫn nhất của phụ nữ. Không cho họ một cơ hội thanh minh hay cứu vãn. Buộc họ phải sống trong hối hận, nhìn bạn ngày một hạnh phúc và rực rỡ. Đối với kẻ phản bội, đó mới là trừng phạt dai dẳng nhất.

Người không thật lòng

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Tình cảm là thứ quý giá, bạn đã cho đi mà không thể nhận được lại, vậy thì cứ phũ phàng lấy lại những gì mình cần, hoặc là cứ đi không quay đầu lại - Ảnh minh họa: Internet

Với người không thật lòng với bạn, dù trong tình bạn hay tình yêu cũng đừng nhường nhịn. Họ đã không có chân thành, thì bạn cũng không mềm mỏng. Tình cảm là thứ quý giá, bạn đã cho đi mà không thể nhận được lại, vậy thì cứ phũ phàng lấy lại những gì mình cần, hoặc là cứ đi không quay đầu lại. Cuộc đời này, người chân thành còn làm bạn nghĩ phải đối đãi với họ thế nào để đền đáp. Còn người đã không chân thành, cứ bỏ đi đừng níu giữ.

Người cố tình tổn thương mình hay người thân

Có một kiểu người một khi bạn im lặng, họ sẽ càng muốn thương tổn bạn hơn. Dù bạn có vị tha, giàu lòng bao dung thế nào cũng đừng để kiểu người này được nước lấn tới. Họ tổn thương bạn hay gia đình bạn nhiều lần thì cách trả thù hay ho nhất là vứt bỏ họ ra khỏi cuộc sống của bạn, sống mỉm cười vui vẻ trước mặt họ.

Chỉ giữ lại 3 thứ

Bản thân

Một người phụ nữ khôn ngoan có thể đánh mất nhiều thứ nhưng không bao giờ để mất bản thân. Với họ, bản thân là duy nhất, cũng là quý giá nhất. Cuộc sống này, không ai chết khi sống thiếu ai, nhưng sẽ “chết” khi đánh mất chính mình.

Người đàn bà thông minh thường giữ gìn bản thân rất kỹ lưỡng. Từ dung mạo đến tâm hồn, họ không ngừng trao dồi chính mình, không ngừng làm bản thân giàu có về tinh thần và vật chất. Phụ nữ càng biết yêu quý bản thân lại càng giá trị trong mắt người khác.

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Một người phụ nữ khôn ngoan có thể đánh mất nhiều thứ nhưng không bao giờ để mất bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình

Với phụ nữ, gia đình là điều thứ hai quan trọng sau bản thân. Gia đình đó là cha mẹ, chồng con, một mái ấm đủ đầy. Đích đến của mỗi người phụ nữ là một nhà có gia đình người thân. Vì thế, một người phụ nữ thông minh sẽ luôn giữ thật chặt nơi về của mình đến cuối đời. Có một mái ấm chính là may mắn, cũng là phúc phần của phụ nữ.

Người bạn đời chân thành

Một may mắn khác trong đời phụ nữ là tìm được người bạn đời chân thành. Không phải người phụ nữ nào cũng có được vận may này. Có người đến cuối đời vẫn lẻ bóng, có người tìm kiếm mãi cũng không được một người thấu hiểu, sẻ chia. Bởi thế, nếu bạn đã tìm được người bạn đời chân thành với mình, hãy giữ thật chật. Bởi có được họ, cuộc đời bạn về sau sẽ yên bình và hạnh phúc.

Phụ nữ khôn ngoan không vì một câu nói mà đánh mất khí chất

Phụ nữ khôn ngoan không vì một câu nói mà đánh mất khí chất

Thứ phụ nữ khôn ngoan giữ cẩn thận nhất là lời nói. Họ sẽ không vì một lời nói lúc tức giận, thiếu suy nghĩ mà tự đánh mất khí chất của bản thân.

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