Phụ nữ khôn ngoan không vì một câu nói mà đánh mất khí chất

Phụ nữ yêu 16/05/2020 05:27

Thứ phụ nữ khôn ngoan giữ cẩn thận nhất là lời nói. Họ sẽ không vì một lời nói lúc tức giận, thiếu suy nghĩ mà tự đánh mất khí chất của bản thân.

Một câu nói vô tình có thể khiến người khác xem thường bạn. Một câu nói không suy nghĩ có thể làm người khác ghét bạn. Một câu nói không dự liệu trước có thể phá vỡ kế hoạch tương lai của bạn.

Ngay cả khi ai cũng thích mẫu người chân thành và thích chia sẻ những gì mình nghĩ nhưng nói năng lại là phạm trù cần cẩn trọng. Cuộc sống không phải lúc nào những gì bạn nghĩ và nói ngay ra cũng tốt, cũng có lợi cho bản thân.

Một người phụ nữ khôn ngoan cũng từng có những lần “phạm khẩu” gây hậu quả nghiêm trọng, để tự có những bài học cho riêng mình. Từ đó, họ luôn biết giữ gìn lời nói của mình có trọng lượng, có hiệu quả. Họ sẽ không để một câu nói hủy đi khí chất của bản thân, đặc biệt là những câu nói thế này.

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Phụ nữ khôn ngoan không để một câu nói hủy đi khí chất của bản thân, đặc biệt là những câu nói thế này - Ảnh minh họa: Internet

Lời phàn nàn khi người khác mắc sai lầm

Khi bạn phạm sai lầm, không biểu hiện nào tốt hơn việc nhận sai và tìm cách sửa sai. Khi người khác mắc sai lầm, lời phàn nàn chê trách của bạn chỉ chứng tỏ bản thân thiếu cảm thông và bao dung. Lời phàn nàn khi ấy chẳng giúp được gì cho bạn hay đối phương, mà chỉ khiến người khác thấy tổn thương và mệt mỏi hơn.

Thật sự, lời chê trách, than phiền dù là trong trường hợp nào cũng không thể giải quyết được vấn đề. Quan trọng hơn việc thở than, phàn nàn là tìm ra cách giải quyết. Hãy bỏ thói quen này để tập trung thời gian, tâm trí tìm ra hướng đi mới, khắc phục và cải thiện vấn đề. Phụ nữ có thể làm được như thế mới giữ được lòng tin, sự tín nhiệm và nể trọng của người khác.

Lời không có ý nghĩa

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Một người đàn bà bản lĩnh luôn nói những lời có “trọng lượng” với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn bà bản lĩnh luôn nói những lời có “trọng lượng” với người khác. Lời họ nói ra rõ ràng, có lý lẽ, logic và dễ hiểu. Họ không nói lời quá cao siêu với người có tư duy đơn giản. Họ cũng không nói lời quá hời hợt, thiếu suy nghĩ với người có đẳng cấp nhất định. Lời nói ra vừa thể hiện giá trị của bản thân với người khác, vừa thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Vì thế lời nói không thể qua loa, thiếu ý nghĩa, mục đích.

Nhiều người có thói quen nói những lời vô nghĩa để giải tỏa sự buồn phiền. Nhưng chính những lời như thế lại có thể tạo rắc rối cho họ. Người nghe sẽ có cái nhìn khác về họ. Việc suy nghĩ thấu đáo, chia sẻ thẳng thắn, rõ ràng sẽ có lợi hơn.

Tin đồn

Nói những lời không có căn cứ, đồn đại thất thiệt có khi sẽ gây nên những lỗi lầm khó cứu vãn. Những tin đồn mà bạn nói có thể ảnh hưởng đến người khác, tổn thương tinh thần, phẩm giá, hay tự trọng của họ.

Thực tế, bản chất của tin đồn là từ sự tò mò, đố kị của người tung tin. Nếu chưa chứng thực, chưa chắc chắn thì bạn đừng bao giờ nói ra. Vì rất có thể, vì một tin đồn người khác tạo ra, bạn lại lãnh hậu quả nặng nề.

Và quan trọng hơn, đừng kết bạn với những người thích tung tin đồn thất thiệt. Những người như thế không tập trung vào cuộc sống và công việc của bản thân, mà chỉ muốn phá hoại hình ảnh của người khác.

Lời kiêu căng

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Một người phụ nữ khôn ngoan luôn nói những lời thể hiện khí chất của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khí chất, kiêu hãnh không có nghĩa là kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Càng ở đỉnh cao của danh vọng, con người càng phải khiêm tốn, không để sự kiêu căng hủy đi khí chất của mình.

Dù bạn là người phụ nữ ưu tú thì cũng có rất nhiều người khác tài giỏi hơn bạn. Người càng khôn ngoan thì càng phải học cách che đi bản thân, không ngừng nỗ lực và phấn đấu. Người càng thành công càng có cách cư xử khiến người khác nể trọng.

Một người phụ nữ khôn ngoan luôn nói những lời thể hiện khí chất của bản thân. Thứ họ giữ nhiều nhất không phải là tự tôn, kiêu ngạo, mà là lời nói khéo léo, biết lý lẽ.

Phụ nữ khôn ngoan luôn hiểu rõ 12 điều để làm chủ cuộc đời, bạn thấu bao nhiêu?

Phụ nữ khôn ngoan luôn hiểu rõ 12 điều để làm chủ cuộc đời, bạn thấu bao nhiêu?

Đàn bà khôn ngoan là người biết mình cần gì, muốn gì. Muốn là một người khôn ngoan chắc chắn phụ nữ phải hiểu thấu 12 điều sau.

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