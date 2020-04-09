5 điều phụ nữ khôn ngoan luôn che giấu rất kỹ

Phụ nữ yêu 09/04/2020 05:15

Có những điều phụ nữ khôn ngoan luôn che giấu rất kỹ, dù là người thân cũng không thể biết. Đó là cách họ bảo vệ bản thân cũng như những gì mình yêu quý.

Là một người phụ nữ khôn ngoan thì hãy cố gắng giữ bí mật về những điều này.

Số tiền trong tài khoản

Người đàn bà thông minh không bao giờ khoe khoang số dư trong tài khoản. Khoe mình giàu không làm nên danh tiếng và giá trị của bản thân. Bạn giỏi hay không, đẳng cấp thế nào, không cần phải tiền nhiều mới có thể chứng minh. Ngược lại, điều đó chỉ đem đến thị phi, tai họa nếu gặp phải kẻ ghen ghét, đố kỵ.

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Là một người phụ nữ khôn ngoan thì hãy cố gắng giữ bí mật về những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, một người vợ càng khôn ngoan thì càng có một khoản tiền bí mật cho riêng mình. Đó là khoản tiền phòng thân họ tự kiếm, để dành cho những lúc không thể trông cậy vào chồng. Hoặc nếu gia đình có gặp khó khăn, họ cũng có một khoản tích trữ riêng để chống đỡ. Đây là đường lui an toàn của phụ nữ, để không có cảm giác thua cuộc, bất lực nếu gặp biến cố.

Bất hòa trong gia đình

Chuyện gia đình, hôn nhân nên chỉ người trong nhà được biết. Xấu che, tốt khoe đó mới là cách giữ hôn nhân hạnh phúc. Bất hòa của vợ chồng là chuyện cơm bữa, không thể thiếu. Nhưng mâu thuẫn sẽ chỉ được giải quyết khi vợ chồng cùng nhau thấu hiểu, sẻ chia, cho nhau thời gian hòa hợp. Ngược lại, chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã nghe thì chỉ làm hôn nhân dễ lung lay.

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Để người khác biết về bất hòa trong nhà bạn thì chẳng khác nào tiếp tay để người ngoài đâm thủng vách tường nhà mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì hạnh phúc của bạn không phải ai cũng ủng hộ, chúc phúc. Sẽ có nhiều người không thích bạn, muốn phá vỡ những gì bạn đang có. Để người khác biết về bất hòa trong nhà bạn thì chẳng khác nào tiếp tay để người ngoài đâm thủng vách tường nhà mình.

Khuyết điểm của chồng

Không ai là hoàn hảo, bạn hay chồng cũng thế. Những điểm chưa tốt của chồng, hãy tìm cách cùng chồng khắc phục. Nếu mang những khuyết điểm của chồng để người khác thấy thì chẳng khác nào “vạch áo cho người xem lưng”. Như thế thì vừa tổn thương chồng, vừa tự làm xấu mặt chính mình.

Người vợ khôn ngoan sẽ chỉ nói về cái tốt của chồng, để cho chồng mặt mũi, cũng là cho mình tự hào, kiêu hãnh.

Những nơi con thường đến hằng ngày

Một người mẹ thông minh sẽ luôn che giấu những nơi con hay đến hằng ngày, hay những thông tin liên lạc với con. Đây là cách đề phòng những kẻ xấu đang muốn giở trò với con của bạn. Muốn bảo vệ con thì hãy bảo vệ những điều cơ bản nhất, không vô tình giao con cho kẻ xấu.

Kế hoạch tương lai

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Người phụ nữ khôn ngoan luôn che giấu kế hoạch tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan luôn che giấu kế hoạch tương lai. Sống kín đáo là một kiểu sống chừng mực. Không hứa suông, không nói trước rồi lại bước không qua. Cũng không cho tiểu nhân cơ hội chặn đường tương lai của mình.

Là người phụ nữ nhóm lửa, giữ lửa trong gia đình, phụ nữ nhất định phải chú ý lời ăn tiếng nói. Tai họa, hay phúc đức cũng từ miệng mà ra. Biết nói lời nào để gia đình không xào xáo, nói thế nào để chuyện trong nhà hanh thông cũng là một cách khôn ngoan để giữ gìn hạnh phúc của gia đình và bản thân.

Phụ nữ khôn ngoan luôn hiểu rõ 12 điều để làm chủ cuộc đời, bạn thấu bao nhiêu?

Phụ nữ khôn ngoan luôn hiểu rõ 12 điều để làm chủ cuộc đời, bạn thấu bao nhiêu?

Đàn bà khôn ngoan là người biết mình cần gì, muốn gì. Muốn là một người khôn ngoan chắc chắn phụ nữ phải hiểu thấu 12 điều sau.

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