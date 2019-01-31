3 thứ bằng mọi giá phụ nữ khôn ngoan phải có được trong đời

Phụ nữ yêu 31/01/2019 14:17

Phụ nữ khôn ngoan chỉ cần có đủ 3 thứ này thì chẳng ai có thể khiến họ tổn thương, đau khổ.

Là phụ nữ, chỉ cần chuẩn bị cho mình 3 thứ này thì cuộc đời tự khắc hạnh phúc tươi vui, không phải ưu phiền.

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Dù xuất thân như thế nào phụ nữ cũng phải nỗ lực kiếm tiền, tự làm ra tiền và có sự nghiệp của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Tiền bạc

Bạn có thể được sinh ra trong một gia đình giàu có, được bố mẹ bảo bọc từ bé. Bạn cũng có thể là đứa trẻ lớn lên với những bữa đói bữa no, chạy ăn từng bữa. Thế nhưng, dù xuất thân như thế nào phụ nữ cũng phải nỗ lực kiếm tiền, tự làm ra tiền và có sự nghiệp của riêng mình.

Dù giàu đến mấy bố mẹ cũng chẳng thể chăm lo cho bạn cả đời, cũng đừng nghĩ rằng chỉ cần vớ được người chồng đại gia thì mình sẽ đổi đời. Nếu chấp nhận sống bám, lệ thuộc tài chính bất cứ ai thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ không được đối xử công bằng trong mối quan hệ ấy.

Ngươi ta vẫn nói, phụ nữ chỉ cần có tiền, những thứ khác tự khắc thủy chung. Vậy nên, dù có đánh chết thì bạn cũng phải làm chủ đời mình, độc lập tài chính để không ai có thể khinh thường.

3 thứ bằng mọi giá phụ nữ khôn ngoan phải có được trong đời - Ảnh 2
Có như thế, thì dẫu không có đàn ông bên cạnh bạn vẫn sống tốt vì bấy lâu nay bạn luôn dựa vào bản thân thay vì ai khác - Ảnh minh họa: Internet

2. Tự lập

Phụ nữ có quyền yếu mềm, nương tựa vào người đàn ông của mình. Thế nhưng, nếu bạn dựa dẫm quá mức, cậy nhờ mọi điều sẽ khiến đàn ông cảm thấy bạn thật phiền toái, chán ngắt và mất hết sức hấp dẫn vốn có.

Cũng thế, phụ nữ phải trang bị cho mình đủ hành trang để có thể sống tự lập một cách tốt nhất. Hãy nhanh chóng một khóa dạy nấu ăn, thêu thùa hay may vá cũng được. Nó không chỉ giúp bạn có thể tự phục vụ bản thân chu đáo mà còn đảm bảo rằng bạn đủ khả năng để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.

Đừng nghĩ là đàn ông thì việc gì cũng phải giúp đỡ phụ nữ, cái gì cũng có chừng mực của nó. Cái gì tự làm được hãy tự làm, chưa làm được thì học hỏi, tìm hiểu để làm được. Có như thế, thì dẫu không có đàn ông bên cạnh bạn vẫn sống tốt vì bấy lâu nay bạn luôn dựa vào bản thân thay vì ai khác.

 3. Sức khỏe

Lúc còn trẻ phụ nữ chỉ chú trọng chăm sóc cho ngoại hình. Họ chẳng tiếc tay chi tiền cho mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách… chỉ để mình trông xinh đẹp, hấp dẫn khi bước chân ra khỏi nhà. Chị em quên mất rằng dù bạn có dùng trăm phương nghìn kế cũng chẳng thể níu kéo thanh xuân. Khuôn mặt xinh đẹp, vòng eo son rỗi rồi cũng sẽ là quá khứ.

Thứ bạn cần chăm sóc, ngoài nhan sắc còn có cả sức khỏe. Đừng tiếc vài trăm nghìn mỗi tháng để tập thể dục nhịp điệu, tậm gym hay yoga. Thậm chí, bạn chỉ cần chạy bộ quanh nhà hay đi bộ nhiều cũng đã giúp cơ thể dẻo dai, sức khỏe cải thiện. Một khi khỏe mạnh, yêu đời thì cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập niềm vui, may mắn.

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