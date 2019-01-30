3 kiểu phụ nữ thường gặp bất hạnh trong hôn nhân, một đời truân chuyên

Phụ nữ yêu 30/01/2019 10:30

Là phụ nữ, nếu không sớm thay đổi 3 điều này, bạn đang tự cướp cuộc sống tốt đẹp, nhấn vào tay mình những bất hạnh, khổ đau không hồi kết.

Phụ nữ ai cũng mong có được cuộc sống đủ đầy, vui vẻ và hạnh phúc bên chồng con. Thế nhưng, 3 kiểu phụ nữ này dẫu có nỗ lực đến mấy cũng chẳng thể đạt được ước nguyện tưởng chừng giản đơn ấy.

3 kiểu phụ nữ thường gặp bất hạnh trong hôn nhân, một đời truân chuyên - Ảnh 1
Khi không làm ra tiền, không có công việc, sự nghiệp người phụ nữ sẽ chẳng thể có được sự công bằng, bình đẳng trong chính mái ấm của mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Phụ nữ sống bám, không làm ra tiền

Rất nhiều chị em dại dột nghĩ rằng ở nhà chồng nuôi là phúc phần trời cho, là sung sướng. Họ không kịp ngờ từ khoảnh khắc chấp nhận sống bám cuộc đời họ đã rơi vào bi kịch. Thuở mặn nồng những người chồng có thể ngọt nhạt “cảm ơn em đã vì anh và con mà thôi việc, ở nhà quán xuyến tất cả”, “cơm vợ là nhất, anh đi làm chỉ mong nhanh về để ăn cơm em nấu”…

Thế nhưng, sự nhàm chán, sự xuống sắc, luộm thuộm của người vợ toàn thời gian sẽ khiến người chồng dần lạnh nhạt, thậm chí xem thường. Đàn ông ra ngoài, gặp những phụ nữ xinh đẹp khác chắc chắn sẽ thầm mang vợ ra để so sánh, cân đo đong đếm. Lúc này, đàn ông chẳng cần biết vợ đã quần quật với việc nhà, chăm con, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa ra sao. Họ chỉ chú tâm vào việc đàn bà khác xinh đẹp, thơm tho và ngọt ngào hơn vợ nghìn lần.

Khi không làm ra tiền, không có công việc, sự nghiệp người phụ nữ sẽ chẳng thể có được sự công bằng, bình đẳng trong chính mái ấm của mình. Đấy mới là hệ lụy đáng sợ nhất, khiến hôn nhân của bạn càng kéo dài càng lâm vào đường cùng.

3 kiểu phụ nữ thường gặp bất hạnh trong hôn nhân, một đời truân chuyên - Ảnh 2

Là vợ, bạn đừng cay nghiệt với chồng, cũng đừng đào bới quá khứ kẻo đàn ông vì chán nản, mệt mỏi mà ra ngoài tìm đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

2. Hay cằn nhàn, chỉ trích chồng

Bạn phải hiểu rằng, vợ chồng dù hợp nhau đến mấy vẫn có những khác biệt, những quan điểm sống không hề tương đồng. Con người, ai cũng có ưu/ khuyết điểm, chẳng ai hoàn hảo. Nếu ở chồng có điểm khiến mình không hài lòng, mong muốn anh ấy thay đổi điều gì người vợ nên nhẹ nhàng trao đổi, thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình. Nhờ thế, anh ấy sẽ nhận ra những thiếu sót của mình, tự nguyện sửa sai.

Nếu chị em cứ càm ràm, mắng mỏ hay chỉ trích những sai lầm, thói xấu của chồng sẽ khiến anh ấy khó chịu cực kỳ. Bạn càng nhắc đi nhắc lại chuyện cũ, càng công kích thì đàn ông càng thấy mình bị xúc phạm, tổn thương.

Vậy nên, là vợ, bạn đừng cay nghiệt với chồng, cũng đừng đào bới quá khứ kẻo đàn ông vì chán nản, mệt mỏi mà ra ngoài tìm đàn bà khác.

3 kiểu phụ nữ thường gặp bất hạnh trong hôn nhân, một đời truân chuyên - Ảnh 3
Đừng vì một phút bốc đồng mà khiến gia đình lục đục, chồng chán chẳng muốn về nhà vì vợ không hiểu chuyện - Ảnh minh họa: Internet

3. Nói xấu gia đình chồng

Gia đình là một phần máu thịt, là những người đàn ông luôn ra sức bảo vệ, yêu thương. Dù có bất hòa, mâu thuẫn gì với nhà chồng chị em cũng đừng dại đi nói xấu với người khác, càng không được  mang chuyện trong nhà kẻ xấu trên mạng xã hội.

Chị em nên nhớ, đàn ông rất trọng sĩ diện, rất sợ mất mặt chốn đông người. Người xưa có câu “xấu che, tốt khoe”, phụ nữ có chồng cần phải khắc cốt ghi tâm. Đừng vì một phút bốc đồng mà khiến gia đình lục đục, chồng chán chẳng muốn về nhà vì vợ không hiểu chuyện.

5 điều đàn ông cực ghét nhưng không bao giờ nói ra, phụ nữ nhất định phải biết

5 điều đàn ông cực ghét nhưng không bao giờ nói ra, phụ nữ nhất định phải biết

Đây là những điều tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến phụ nữ mất điểm nghiêm trọng trong mắt đàn ông.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ bất hạnh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 12 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 25 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 17 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này